Калининградская область: исторический юг, малые города и Мазурский канал

Калининградская область

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Вы побываете в Правдинске, Железнодорожном, Знаменске, Гвардейске, вы увидите Орденскую церковь Св.

Георгия, шлюз № 5 Мазурского канала и другие достопримечательности городов, расположенных вдоль российско-польской границы.
Калининградская область: исторический юг, малые города и Мазурский канал
Калининградская область: исторический юг, малые города и Мазурский канал
Калининградская область: исторический юг, малые города и Мазурский канал
Калининградская область: исторический юг, малые города и Мазурский канал
Калининградская область: исторический юг, малые города и Мазурский канал
Калининградская область: исторический юг, малые города и Мазурский канал
Калининградская область: исторический юг, малые города и Мазурский канал
Ближайшие даты:
30
окт
31
окт
1
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Что вас ожидает:

  • Правдинск
  • Орденская церковь Св. Георгия
  • Железнодорожный
  • Жлюз №5 Мазурского канала
  • Знаменск
  • Гвардейск
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Сквозь историюВы отправитесь в путешествие через все эпохи и узнаете обо всех событиях, которые когда-либо происходили на этой земле. Древняя Пруссия, Средневековье, Наполеоновские войны, события недавнего прошлого и современности — всё это ожидает вас в нашей поездке. Вы посетите четыре локации — и у каждой из них невероятная история.
Что вас ждет:• Разнообразие и красота достопримечательностей исторического юга Калининградской области.
  • Сделаете фотографии, которые украсят любую публикацию.
  • Соприкоснетесь с историей городов, расположенных вдоль российско-польской границы.
  • Что вас увидите и узнаете:• Увидите достопримечательности, которые наиболее полно отражают историю и культуру Правдинска.
  • Узнаете когда была построена первая деревянная кирха Святого Георгия.
  • Увидите интересную архитектуру и богатое внутреннее убранство посёлка Железнодорожный.
  • Узнаете об одном из необычных сооружений на бывшей Прусской земле — это шлюзы Мазурского канала.
  • Увидите Знаменск — один из самых крупных поселков Гвардейского района.
  • Узнаете о необычных достопримечательностях Гвардейска.
  • Важная информация:• Возьмите с собой воду и обед (перекус).
  • Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание по маршруту
  • Автомобиль для экскурсии
  • Детские кресла 1/2/3, бустер
  • WI-FI
  • Дождевые плащи на случай непогоды
  • Бинокль
  • Зарядные устройства с коннекторами Android, iPhone, C-Typ
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встречаемся по месту вашего пребывания
Завершение: Зеленоградск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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