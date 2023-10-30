Калининградская область
Вы побываете в Правдинске, Железнодорожном, Знаменске, Гвардейске, вы увидите Орденскую церковь Св.
Георгия, шлюз № 5 Мазурского канала и другие достопримечательности городов, расположенных вдоль российско-польской границы.
Георгия, шлюз № 5 Мазурского канала и другие достопримечательности городов, расположенных вдоль российско-польской границы.
Ближайшие даты:
30
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Что вас ожидает:
- Правдинск
- Орденская церковь Св. Георгия
- Железнодорожный
- Жлюз №5 Мазурского канала
- Знаменск
- Гвардейск
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Сквозь историюВы отправитесь в путешествие через все эпохи и узнаете обо всех событиях, которые когда-либо происходили на этой земле. Древняя Пруссия, Средневековье, Наполеоновские войны, события недавнего прошлого и современности — всё это ожидает вас в нашей поездке. Вы посетите четыре локации — и у каждой из них невероятная история.
Что вас ждет:• Разнообразие и красота достопримечательностей исторического юга Калининградской области.
- Сделаете фотографии, которые украсят любую публикацию.
- Соприкоснетесь с историей городов, расположенных вдоль российско-польской границы.
- Что вас увидите и узнаете:• Увидите достопримечательности, которые наиболее полно отражают историю и культуру Правдинска.
- Узнаете когда была построена первая деревянная кирха Святого Георгия.
- Увидите интересную архитектуру и богатое внутреннее убранство посёлка Железнодорожный.
- Узнаете об одном из необычных сооружений на бывшей Прусской земле — это шлюзы Мазурского канала.
- Увидите Знаменск — один из самых крупных поселков Гвардейского района.
- Узнаете о необычных достопримечательностях Гвардейска.
- Важная информация:• Возьмите с собой воду и обед (перекус).
- Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание по маршруту
- Автомобиль для экскурсии
- Детские кресла 1/2/3, бустер
- WI-FI
- Дождевые плащи на случай непогоды
- Бинокль
- Зарядные устройства с коннекторами Android, iPhone, C-Typ
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Встречаемся по месту вашего пребыванияЗавершение: Зеленоградск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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