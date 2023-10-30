Сквозь историюВы отправитесь в путешествие через все эпохи и узнаете обо всех событиях, которые когда-либо происходили на этой земле. Древняя Пруссия, Средневековье, Наполеоновские войны, события недавнего прошлого и современности — всё это ожидает вас в нашей поездке. Вы посетите четыре локации — и у каждой из них невероятная история.

Что вас ждет:• Разнообразие и красота достопримечательностей исторического юга Калининградской области.