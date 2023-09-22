Сейчас август — это идеальное время.

Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и природа радует глаз. В октябре и ноябре возможны дожди, но это не мешает наслаждаться историей. Зимой экскурсия также доступна, хотя холод может ограничить время на открытом воздухе. Весной, в марте и апреле, природа пробуждается, что добавляет особую атмосферу путешествию.

Участники экскурсии посетят четыре исторически значимых места Калининградской области. В Правдинске можно увидеть город с высоты колокольни и узнать о Тевтонском ордене. Железнодорожный удивит атмосферой немецкого города. В Озерках осмотрят шлюз Мазурского канала, поражающий инженерной мыслью. Гвардейск расскажет о своём прусском прошлом и участии в великих войнах. Комфортабельная поездка подходит для взрослых и детей от 7 лет

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Город Правдинск

Вы увидите город с колокольни средневекового храма. Узнаете, как Тевтонский орден создал уникальное государство. Услышите про решающее сражение одной из Наполеоновских войн 1806–1807 годов — последнюю яркую победу француза.

Посёлок Железнодорожный

Здесь царит атмосфера немецкого города. В средние века он действительно имел статус города. Это место — символ восстановления Восточной Пруссии после Первой Мировой войны.

Посёлок Озерки

В посёлке есть немецкое гидротехническое сооружение — шлюз Мазурского канала, который вы осмотрите снаружи. Канал должен был соединить озёра на территории нынешней Польши с Балтийским морем, и проект почти реализовали. Я расскажу об устройстве этой постройки — инженерная мысль поразит вас простотой и элегантностью.

Город Гвардейск

До 1946 года это место назвалось Тапиау — здесь было прусское поселение. Я расскажу, как создавался и развивался город, и раскрою детали четырёх великих войн с участием русской армии.

Организационные детали