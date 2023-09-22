Калининградская область: малые города и Мазурский канал

Познакомиться с историческим и культурным наследием маленьких городков

5
1 отзыв
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Вы проедете и пройдёте через все эпохи и узнаете обо всех событиях, которые когда-либо происходили на этой земле.

Древняя Пруссия, Средневековье, Наполеоновские войны, события недавнего прошлого и современности — всё это ожидает вас в нашей поездке. Вы посетите четыре локации — и у каждой из них невероятная история.
Калининградская область: малые города и Мазурский канал
Калининградская область: малые города и Мазурский канал
Калининградская область: малые города и Мазурский канал
Калининградская область: малые города и Мазурский канал
Калининградская область: малые города и Мазурский канал
Калининградская область: малые города и Мазурский канал
Калининградская область: малые города и Мазурский канал
Калининградская область: малые города и Мазурский канал
Калининградская область: малые города и Мазурский канал
Калининградская область: малые города и Мазурский канал
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Описание

Что вас ожидает

Город Правдинск

Вы увидите город с колокольни средневекового храма. Узнаете, как Тевтонский орден создал уникальное государство. Услышите про решающее сражение одной из Наполеоновских войн 1806–1807 годов — последнюю яркую победу француза.

Посёлок Железнодорожный

Здесь царит атмосфера немецкого города. В средние века он действительно имел статус города. Это место — символ восстановления Восточной Пруссии после Первой Мировой войны.

Посёлок Озерки

В посёлке есть немецкое гидротехническое сооружение — шлюз Мазурского канала, который вы осмотрите снаружи. Канал должен был соединить озёра на территории нынешней Польши с Балтийским морем, и проект почти реализовали. Я расскажу об устройстве этой постройки — инженерная мысль поразит вас простотой и элегантностью.

Город Гвардейск

До 1946 года это место назвалось Тапиау — здесь было прусское поселение. Я расскажу, как создавался и развивался город, и раскрою детали четырёх великих войн с участием русской армии.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле KIA Carnival. Есть детское кресло.
  • Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 3 лет
  • Я заберу вас из любой точки Зеленоградска или Калининграда

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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22 сен 2023
Выражаем благодарность Игорю за данную экскурсию. Все пожелания по корректировке маршрута (заезду в Черняховск) были учтены. Машина шикарная для длительных путешествий. Нам вчетвером было комфортно. Игорь - прекрасный рассказчик. Глубоко погружен в тему. Дорога комфортная, выбранные локации для осмотра подобраны профессионально (за Правдинскую ГЭС и кирху с мозаикой отдельное спасибо). Мы получили прекрасное и увлекательное путешествие по части Калининградской области. Если придется еще раз посетить Калининградскую область обязательно попросим Игоря познакомить нас с другими городами и локациями Восточной Пруссии. Надеюсь, до встречи) Удачи в любимой работе!

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Летние
Выездные
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