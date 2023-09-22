Вы проедете и пройдёте через все эпохи и узнаете обо всех событиях, которые когда-либо происходили на этой земле. Древняя Пруссия, Средневековье, Наполеоновские войны, события недавнего прошлого и современности — всё это ожидает вас в нашей поездке. Вы посетите четыре локации — и у каждой из них невероятная история.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Город Правдинск

Вы увидите город с колокольни средневекового храма. Узнаете, как Тевтонский орден создал уникальное государство. Услышите про решающее сражение одной из Наполеоновских войн 1806–1807 годов — последнюю яркую победу француза.

Посёлок Железнодорожный

Здесь царит атмосфера немецкого города. В средние века он действительно имел статус города. Это место — символ восстановления Восточной Пруссии после Первой Мировой войны.

Посёлок Озерки

В посёлке есть немецкое гидротехническое сооружение — шлюз Мазурского канала, который вы осмотрите снаружи. Канал должен был соединить озёра на территории нынешней Польши с Балтийским морем, и проект почти реализовали. Я расскажу об устройстве этой постройки — инженерная мысль поразит вас простотой и элегантностью.

Город Гвардейск

До 1946 года это место назвалось Тапиау — здесь было прусское поселение. Я расскажу, как создавался и развивался город, и раскрою детали четырёх великих войн с участием русской армии.

Организационные детали