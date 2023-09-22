Познакомиться с историческим и культурным наследием маленьких городков
Древняя Пруссия, Средневековье, Наполеоновские войны, события недавнего прошлого и современности — всё это ожидает вас в нашей поездке. Вы посетите четыре локации — и у каждой из них невероятная история.
окт
окт
окт
окт
окт
окт
окт
даты
Описание
Что вас ожидает
Город Правдинск
Вы увидите город с колокольни средневекового храма. Узнаете, как Тевтонский орден создал уникальное государство. Услышите про решающее сражение одной из Наполеоновских войн 1806–1807 годов — последнюю яркую победу француза.
Посёлок Железнодорожный
Здесь царит атмосфера немецкого города. В средние века он действительно имел статус города. Это место — символ восстановления Восточной Пруссии после Первой Мировой войны.
Посёлок Озерки
В посёлке есть немецкое гидротехническое сооружение — шлюз Мазурского канала, который вы осмотрите снаружи. Канал должен был соединить озёра на территории нынешней Польши с Балтийским морем, и проект почти реализовали. Я расскажу об устройстве этой постройки — инженерная мысль поразит вас простотой и элегантностью.
Город Гвардейск
До 1946 года это место назвалось Тапиау — здесь было прусское поселение. Я расскажу, как создавался и развивался город, и раскрою детали четырёх великих войн с участием русской армии.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле KIA Carnival. Есть детское кресло.
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 3 лет
- Я заберу вас из любой точки Зеленоградска или Калининграда
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.