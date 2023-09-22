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Калининградская область: малые города и Мазурский канал

Погрузитесь в историю через четыре уникальные локации, от древней Пруссии до современности. Увлекательное путешествие ждёт вас
Участники экскурсии посетят четыре исторически значимых места Калининградской области. В Правдинске можно увидеть город с высоты колокольни и узнать о Тевтонском ордене. Железнодорожный удивит атмосферой немецкого города. В Озерках осмотрят шлюз Мазурского канала, поражающий инженерной мыслью. Гвардейск расскажет о своём прусском прошлом и участии в великих войнах. Комфортабельная поездка подходит для взрослых и детей от 7 лет
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Исторические города
  • 🚗 Комфортабельный транспорт
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семей
  • 📜 Уникальные истории
  • 🌍 Погружение в культуру

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и природа радует глаз. В октябре и ноябре возможны дожди, но это не мешает наслаждаться историей. Зимой экскурсия также доступна, хотя холод может ограничить время на открытом воздухе. Весной, в марте и апреле, природа пробуждается, что добавляет особую атмосферу путешествию.
Сейчас август — это идеальное время.
Калининградская область: малые города и Мазурский канал
Калининградская область: малые города и Мазурский канал
Калининградская область: малые города и Мазурский канал

Что можно увидеть

  • Колокольня храма в Правдинске
  • Шлюз Мазурского канала

Описание экскурсии

Город Правдинск

Вы увидите город с колокольни средневекового храма. Узнаете, как Тевтонский орден создал уникальное государство. Услышите про решающее сражение одной из Наполеоновских войн 1806–1807 годов — последнюю яркую победу француза.

Посёлок Железнодорожный

Здесь царит атмосфера немецкого города. В средние века он действительно имел статус города. Это место — символ восстановления Восточной Пруссии после Первой Мировой войны.

Посёлок Озерки

В посёлке есть немецкое гидротехническое сооружение — шлюз Мазурского канала, который вы осмотрите снаружи. Канал должен был соединить озёра на территории нынешней Польши с Балтийским морем, и проект почти реализовали. Я расскажу об устройстве этой постройки — инженерная мысль поразит вас простотой и элегантностью.

Город Гвардейск

До 1946 года это место назвалось Тапиау — здесь было прусское поселение. Я расскажу, как создавался и развивался город, и раскрою детали четырёх великих войн с участием русской армии.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле KIA Carnival. Есть детское кресло.
  • Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 7 лет
  • Я заберу вас из любой точки Зеленоградска или Калининграда
  • Дополнительно оплачивается: подъём на колокольню храма св. Георгия в Правдинске — 100 ₽ с чел., подъём на шлюз Мазурского канала — 150 ₽ с чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь
Игорь — ваш гид в Зеленоградске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 1 час
Провёл экскурсии для 884 туристов
Давайте знакомиться) Меня зовут Игорь. Я гид, аттестованный Министерством по культуре и туризму, аккредитован в национальном парке «Куршская коса» Калининградской области. Провожу индивидуальные и групповые экскурсии по Калининградской области на автомобиле KIA Carnival, оборудованном всем необходимым для комфортного путешествия. С удовольствием проведу для вас экскурсию по Калининграду и Калининградской области.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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В
Выражаем благодарность Игорю за данную экскурсию. Все пожелания по корректировке маршрута (заезду в Черняховск) были учтены. Машина шикарная для длительных путешествий. Нам вчетвером было комфортно. Игорь - прекрасный рассказчик. Глубоко
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погружен в тему. Дорога комфортная, выбранные локации для осмотра подобраны профессионально (за Правдинскую ГЭС и кирху с мозаикой отдельное спасибо). Мы получили прекрасное и увлекательное путешествие по части Калининградской области. Если придется еще раз посетить Калининградскую область обязательно попросим Игоря познакомить нас с другими городами и локациями Восточной Пруссии. Надеюсь, до встречи) Удачи в любимой работе!

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Марина
Игорь очень начитанный и эрудированный гид, знаток истории, маршрут очень продуманный и интересный, очень понравилось. Спасибо большое Игорю!!! 👍
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