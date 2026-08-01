«Удивительная Куршская коса» - авторский тур из Зеленоградска

Уникальная природа Куршской косы: индивидуальный авторский тур из Зеленоградска
Если вы устали от сборных экскурсий, то эта экскурсия для вас. Мы отправимся на Куршскую косу в небольшой группе человек — только вы и ваши близкие. У нас будет один
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день, чтобы насладиться удивительными пейзажами и узнать об этом месте больше.

Как появилась Куршская коса в Балтийском море? Кто жил здесь и как это место связано с викингами? Почему впервые Куршская коса упоминается под названием Нестланд? Я отвечу на эти и другие вопросы во время экскурсии.

5
23 отзыва
«Удивительная Куршская коса» - авторский тур из Зеленоградска
«Удивительная Куршская коса» - авторский тур из Зеленоградска
«Удивительная Куршская коса» - авторский тур из Зеленоградска

Описание трансфер

Путешествие по уникальной Куршской косе Куршская коса — узкая песчаная полоска земли в водах Балтийского моря. Удивляет не только ее местоположение, но и природа. Такого вы скорее всего больше нигде не видели. Танцующий лес и песчаные дюны, вековые деревья и маяк на берегу. А еще через Куршскую косу пролетает множество птиц. Именно поэтому здесь находится орнитологическая станция, которую мы тоже посетим. Вас ждет:
  • Королевский бор — вы пройдете по экологической тропе, рассмотрите вековые деревья и насладитесь чистейшим воздухом.
  • Поселок Лесной — здесь вас ждут маяк, прогулка по живописному променаду и чудесные морские пейзажи.
  • Визит-центр «Музейный комплекс» — вы узнаете о быте и основных занятиях местных жителей, посетите деревню викингов и увидите настоящую модель планера, летавшего над косой. А еще услышите о местных дюнах, флоре, фауне, грунте и песках.
  • Станция Фрингилла — старейшая в Европе орнитологическая станция. Я расскажу, как наблюдают за перелетными птицами, зачем их кольцуют и каким образом отслеживают маршруты птичьей миграции.
  • Высота Мюллера — вы раскроете секрет ее названия и насладитесь великолепными видами на море, озеро Чайка и окрестности.
  • Танцующий лес — самая таинственная достопримечательность Куршской косы. Вы услышите связанные с ней легенды и мифы и попытаетесь разобраться, почему стволы деревьев петляют и изгибаются.
  • Озеро Лебедь — уникальное озеро эолового происхождения, отделённое тонкой песчаной полоской от залива, где вы полюбуетесь превосходным видом на подвижные дюны.
  • Высота Эфа — самая высокая точка Куршской косы, с которой вам откроется прекрасный вид на Балтийское море, Куршский залив, бескрайние песчаные дюны и поселок Морское.
  • Батарея Рауль, прекрасная панорама на море, залив, посёлок Морское.
  • Авторские маршруты, потаённые места Куршской косы Все маршруты экскурсии проводятся по вашему индивидуальному желанию. Кто-то хочет вкусно покушать в местных кафе свежепойманную рыбку. А кто-то хочет больше времени провести на шикарных пляжах Куршской косы, в поисках янтаря, да просто наслаждаясь морем. Мы подскажем, где действительно стоит побывать. Предложим где вкусно и недорого поесть. Важная информация: У вас будет возможность выбрать 3-4 туристических маршрута (зависит от темпа вашего передвижения). Возможен трансфер из аэропорта Храброво и обратно. Начало экскурсии возможно из любого места региона, согласовывается заранее. Оплата за каждый дополнительный час оговаривается индивидуально. Экскурсию провожу я, но иногда меня заменяют мои коллеги, профессиональные гиды. Возможно проведение экскурсии и для более многочисленной группы, но только для вас и ваших близких. Мы не совмещаем разные туристические группы. Только индивидуальные! Предоставляется комфортабельный автомобиль. На определённые даты 7-местный микроавтобус может быть уже занят и возможно провести экскурсию на автомобиле до 4 мест, уточняйте пожалуйста в переписке.

Ежедневно по договоренности

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Королевский бор
  • Посёлок Лесной
  • Визит-центр «Музейный комплекс»
  • Орнитологическая станция «Фрингилла»
  • Высота Мюллера
  • Озеро Чайка
  • Посёлок Рыбачий
  • Танцующий лес
  • Высота Эфа
  • Посёлок Морское
  • Батарея Рауль
  • Озеро Лебедь
Что включено
  • Услуги опытного гида
  • Комфортабельный автомобиль
  • Выбор туристического маршрута
Что не входит в цену
  • Экологический сбор при въезде на косу - 450 рублей за автомобиль и водителя, 300 рублей с человека, детям до 12 лет - бесплатно
  • Визит-центр «Музейный комплекс» - 100 руб. с человека
  • Орнитологическая станция «Фрингилла» - 200 руб. с человека
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Зеленоградск, Окружная улица 15
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договоренности
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • У вас будет возможность выбрать 3-4 туристических маршрута (зависит от темпа вашего передвижения)
  • Возможен трансфер из аэропорта Храброво и обратно
  • Начало экскурсии возможно из любого места региона, согласовывается заранее
  • Оплата за каждый дополнительный час оговаривается индивидуально
  • Экскурсию провожу я, но иногда меня заменяют мои коллеги, профессиональные гиды
  • Возможно проведение экскурсии и для более многочисленной группы, но только для вас и ваших близких. Мы не совмещаем разные туристические группы. Только индивидуальные
  • Предоставляется комфортабельный автомобиль. На определённые даты 7-местный микроавтобус может быть уже занят и возможно провести экскурсию на автомобиле до 4 мест, уточняйте пожалуйста в переписке
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
23
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Д
Экскурсия на Куршскую косу оставила самые приятные впечатления! Мы выбрали индивидуальный формат и ни разу об этом не пожалели. Наш гид Ольга — настоящий профессионал с глубокими энциклопедическими знаниями. Она
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увлекательно, интересно и с искренней любовью и юмором рассказывала об истории, природе и особенностях этого удивительного края.
Путешествовали на просторном и комфортном микроавтобусе, а маршрут и темп экскурсии гибко подстраивались под наши пожелания. Благодаря этому поездка получилась очень комфортной, насыщенной и неутомительной.
Благодарность Сергею и Ольге за безупречную организацию, внимательное отношение и прекрасную атмосферу. С удовольствием рекомендуем всем.

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К
Хотим от всей семьи сказать огромное спасибо за замечательную экскурсию на Куршскую косу!

Мы посетили все самые красивые и знаковые места: Танцующий лес, высоту Эфа, дюны и другие локации. Экскурсия получилась
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очень насыщенной, интересной и при этом совершенно не утомительной.

Отдельная благодарность нашему гиду Сергею! История, легенды и интересные факты были поданы легко, с отличным чувством юмора, интерактивом, небольшими играми и квестами. Было интересно абсолютно всем — и взрослым, и ребенку. За всю поездку не было ни одной скучной минуты.

Организация на высшем уровне: нас забрали прямо от места проживания, комфортно довезли до всех достопримечательностей, на каждой остановке было достаточно свободного времени для прогулок, фотографий и самостоятельного изучения. Также был полноценный перерыв на обед.

Сергей — очень доброжелательный, харизматичный и позитивный человек. Он создает легкую и дружескую атмосферу, благодаря которой экскурсия проходит на одном дыхании. Спасибо за отличное настроение, заботу о каждом участнике и море положительных эмоций!

Мы получили огромное удовольствие от поездки и увезли с собой массу ярких впечатлений. Искренне рекомендуем эту экскурсию всем, кто хочет не просто увидеть Куршскую косу, а узнать ее с интересной стороны. Спасибо за прекрасный день!

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А
Спасибо Сергею, лучшему гиду Калининграда за отлично проведенную экскурсию! Было очень бодро и весело, рассказал много интересных фактов и даже была викторина в духе передачи Что? Где?Когда?
Сергей учел все пожелания по маршруту, завез в прекрасные места и ресторан
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В
Брали экскурсию «Удивительная Куршская коса». Все прошло на высшем уровне, Ольга просто огонь 🔥🔥🔥. Безумно интересно, познавательно, увлекательно 👍 Спасибо Вам большое за море эмоций и впечатлений от экскурсиии
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М
Недавно мы семьей посетили экскурсию на Куршскую косу и в Балтийск, и хочу поделиться своими впечатлениями.
Экскурсия началась с захватывающего путешествия по живописным местам Куршской косы. Гид прекрасно рассказывал о истории
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этого уникального региона, о его природе и культуре. Мы увидели дюны, прогулялись по сосновым лесам и насладились великолепными видами на Балтийское море. Особенно запомнилась остановка на смотровой площадке, откуда открывался невероятный панорамный вид😍 В Балтийске мы узнали много интересного о морской истории этого города. Гид поделился увлекательными фактами о военно-морском флоте и архитектуре, а также показал нам местные достопримечательности. Атмосфера города была очень уютной, а гид-Сергей сделал нам потрясающие фотографии).
Отдельно хочу отметить профессионализм нашего гида. Он был не только знающим, но и очень увлеченным своим делом, что сделало экскурсию еще более интересной.

В целом, экскурсии оставили только положительные эмоции. Я РЕКОМЕНДУЮ всем, кто хочет узнать больше о красоте и истории этого региона, обязательно с Сергеем!

Надеюсь, этот отзыв будет полезен!

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А
Нам безумно понравилась наша экскурсия благодаря нашему гиду, которая любит свою работу и очень заинтересована в том, чтобы мы получили огромное удовольствие от пребывания в ваших краях) Она хотела дать нам максимальный объем информации за выделенное время!
Отдельное спасибо за то, что дали нам время на перекус и подождали нас!
Так же большое спасибо за очень интересную и информативную беседу между локациями)
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