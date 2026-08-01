Если вы устали от сборных экскурсий, то эта экскурсия для вас. Мы отправимся на Куршскую косу в небольшой группе человек — только вы и ваши близкие. У нас будет один
Описание трансферПутешествие по уникальной Куршской косе Куршская коса — узкая песчаная полоска земли в водах Балтийского моря. Удивляет не только ее местоположение, но и природа. Такого вы скорее всего больше нигде не видели. Танцующий лес и песчаные дюны, вековые деревья и маяк на берегу. А еще через Куршскую косу пролетает множество птиц. Именно поэтому здесь находится орнитологическая станция, которую мы тоже посетим. Вас ждет:
- Королевский бор — вы пройдете по экологической тропе, рассмотрите вековые деревья и насладитесь чистейшим воздухом.
- Поселок Лесной — здесь вас ждут маяк, прогулка по живописному променаду и чудесные морские пейзажи.
- Визит-центр «Музейный комплекс» — вы узнаете о быте и основных занятиях местных жителей, посетите деревню викингов и увидите настоящую модель планера, летавшего над косой. А еще услышите о местных дюнах, флоре, фауне, грунте и песках.
- Станция Фрингилла — старейшая в Европе орнитологическая станция. Я расскажу, как наблюдают за перелетными птицами, зачем их кольцуют и каким образом отслеживают маршруты птичьей миграции.
- Высота Мюллера — вы раскроете секрет ее названия и насладитесь великолепными видами на море, озеро Чайка и окрестности.
- Танцующий лес — самая таинственная достопримечательность Куршской косы. Вы услышите связанные с ней легенды и мифы и попытаетесь разобраться, почему стволы деревьев петляют и изгибаются.
- Озеро Лебедь — уникальное озеро эолового происхождения, отделённое тонкой песчаной полоской от залива, где вы полюбуетесь превосходным видом на подвижные дюны.
- Высота Эфа — самая высокая точка Куршской косы, с которой вам откроется прекрасный вид на Балтийское море, Куршский залив, бескрайние песчаные дюны и поселок Морское.
- Батарея Рауль, прекрасная панорама на море, залив, посёлок Морское.
- Авторские маршруты, потаённые места Куршской косы Все маршруты экскурсии проводятся по вашему индивидуальному желанию. Кто-то хочет вкусно покушать в местных кафе свежепойманную рыбку. А кто-то хочет больше времени провести на шикарных пляжах Куршской косы, в поисках янтаря, да просто наслаждаясь морем. Мы подскажем, где действительно стоит побывать. Предложим где вкусно и недорого поесть. Важная информация: У вас будет возможность выбрать 3-4 туристических маршрута (зависит от темпа вашего передвижения). Возможен трансфер из аэропорта Храброво и обратно. Начало экскурсии возможно из любого места региона, согласовывается заранее. Оплата за каждый дополнительный час оговаривается индивидуально. Экскурсию провожу я, но иногда меня заменяют мои коллеги, профессиональные гиды. Возможно проведение экскурсии и для более многочисленной группы, но только для вас и ваших близких. Мы не совмещаем разные туристические группы. Только индивидуальные! Предоставляется комфортабельный автомобиль. На определённые даты 7-местный микроавтобус может быть уже занят и возможно провести экскурсию на автомобиле до 4 мест, уточняйте пожалуйста в переписке.
Ежедневно по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Королевский бор
- Посёлок Лесной
- Визит-центр «Музейный комплекс»
- Орнитологическая станция «Фрингилла»
- Высота Мюллера
- Озеро Чайка
- Посёлок Рыбачий
- Танцующий лес
- Высота Эфа
- Посёлок Морское
- Батарея Рауль
- Озеро Лебедь
Что включено
- Услуги опытного гида
- Комфортабельный автомобиль
- Выбор туристического маршрута
Что не входит в цену
- Экологический сбор при въезде на косу - 450 рублей за автомобиль и водителя, 300 рублей с человека, детям до 12 лет - бесплатно
- Визит-центр «Музейный комплекс» - 100 руб. с человека
- Орнитологическая станция «Фрингилла» - 200 руб. с человека
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Зеленоградск, Окружная улица 15
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договоренности
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- У вас будет возможность выбрать 3-4 туристических маршрута (зависит от темпа вашего передвижения)
- Возможен трансфер из аэропорта Храброво и обратно
- Начало экскурсии возможно из любого места региона, согласовывается заранее
- Оплата за каждый дополнительный час оговаривается индивидуально
- Экскурсию провожу я, но иногда меня заменяют мои коллеги, профессиональные гиды
- Возможно проведение экскурсии и для более многочисленной группы, но только для вас и ваших близких. Мы не совмещаем разные туристические группы. Только индивидуальные
- Предоставляется комфортабельный автомобиль. На определённые даты 7-местный микроавтобус может быть уже занят и возможно провести экскурсию на автомобиле до 4 мест, уточняйте пожалуйста в переписке
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 23 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Экскурсия на Куршскую косу оставила самые приятные впечатления! Мы выбрали индивидуальный формат и ни разу об этом не пожалели. Наш гид Ольга — настоящий профессионал с глубокими энциклопедическими знаниями. Она
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К
Хотим от всей семьи сказать огромное спасибо за замечательную экскурсию на Куршскую косу!
Мы посетили все самые красивые и знаковые места: Танцующий лес, высоту Эфа, дюны и другие локации. Экскурсия получилась
Мы посетили все самые красивые и знаковые места: Танцующий лес, высоту Эфа, дюны и другие локации. Экскурсия получилась
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А
Спасибо Сергею, лучшему гиду Калининграда за отлично проведенную экскурсию! Было очень бодро и весело, рассказал много интересных фактов и даже была викторина в духе передачи Что? Где?Когда?
Сергей учел все пожелания по маршруту, завез в прекрасные места и ресторан
Сергей учел все пожелания по маршруту, завез в прекрасные места и ресторан
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В
Брали экскурсию «Удивительная Куршская коса». Все прошло на высшем уровне, Ольга просто огонь 🔥🔥🔥. Безумно интересно, познавательно, увлекательно 👍 Спасибо Вам большое за море эмоций и впечатлений от экскурсиии
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М
Недавно мы семьей посетили экскурсию на Куршскую косу и в Балтийск, и хочу поделиться своими впечатлениями.
Экскурсия началась с захватывающего путешествия по живописным местам Куршской косы. Гид прекрасно рассказывал о истории
Экскурсия началась с захватывающего путешествия по живописным местам Куршской косы. Гид прекрасно рассказывал о истории
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А
Нам безумно понравилась наша экскурсия благодаря нашему гиду, которая любит свою работу и очень заинтересована в том, чтобы мы получили огромное удовольствие от пребывания в ваших краях) Она хотела дать нам максимальный объем информации за выделенное время!
Отдельное спасибо за то, что дали нам время на перекус и подождали нас!
Так же большое спасибо за очень интересную и информативную беседу между локациями)
Отдельное спасибо за то, что дали нам время на перекус и подождали нас!
Так же большое спасибо за очень интересную и информативную беседу между локациями)
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