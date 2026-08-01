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очень насыщенной, интересной и при этом совершенно не утомительной.



Отдельная благодарность нашему гиду Сергею! История, легенды и интересные факты были поданы легко, с отличным чувством юмора, интерактивом, небольшими играми и квестами. Было интересно абсолютно всем — и взрослым, и ребенку. За всю поездку не было ни одной скучной минуты.



Организация на высшем уровне: нас забрали прямо от места проживания, комфортно довезли до всех достопримечательностей, на каждой остановке было достаточно свободного времени для прогулок, фотографий и самостоятельного изучения. Также был полноценный перерыв на обед.



Сергей — очень доброжелательный, харизматичный и позитивный человек. Он создает легкую и дружескую атмосферу, благодаря которой экскурсия проходит на одном дыхании. Спасибо за отличное настроение, заботу о каждом участнике и море положительных эмоций!



Мы получили огромное удовольствие от поездки и увезли с собой массу ярких впечатлений. Искренне рекомендуем эту экскурсию всем, кто хочет не просто увидеть Куршскую косу, а узнать ее с интересной стороны. Спасибо за прекрасный день!