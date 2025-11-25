Приглашаем на увлекательную экскурсию по российской части Куршской косы! Исследуйте уникальную природу и достопримечательности: танцующий лес, подвижные дюны, болото Свиное, Королевский бор, питомник туи, соколиную пустошь, старинный почтовый тракт, Куршский пляж, высоты Мюллера и Эфа, поселки Лесной и Морское, а также озеро Лебедь. Узнайте о рыболовстве, орнитологии, балтских племенах и их легендах. Экскурсия подходит для путешественников с автомобилем.
Описание аудиогида
Добро пожаловать на российскую часть Куршской Косы! Мы приглашаем вас исследовать удивительный мир страны гнезд — так тевтонские рыцари называли Косу, и ее главные достопримечательности: танцующий лес, странствующие и «пойманные» дюны, а также многое другое! Мы начнем наше путешествие у болото Свиное, по которому раньше проплывали «из варяг в греки», а затем отправимся в Королевский бор, где подышим лесным воздухом. Далее нас ждет посещение питомника туи и соколиной пустоши, а еще прогулка по старинному почтовому тракту, по которому когда-то проезжали Петр 1 и Александр 1. Мы отправимся в поселок Лесной и затем пройдемся по Куршскому пляжу, где узнаем почему здесь появились подвижные дюны и кто, как и зачем их останавливал. Мы обязательно посетим высоту Мюллера и высоту Эфа, где поговорим о главных промыслах косы: рыболовстве и о всем, что связано с птицами, ведь коса — место одной из первых орнитологических станций Германии! В завершении прогулки мы посетим поселок Морское и озеро Лебедь и поговорим о балтских племенах, населявших Косу и их легендах. Присоединяйтесь и исследуйте Куршскую косу с нами! Обратите внимание, что эта аудио экскурсия подойдет для путешественников с автомобилем! Как проходит аудиоэкскурсия1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.
Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We
Go
Trip (доступно в App Store и Google Play). 2.. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
Ответы на вопросы
Что включено
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Захватывающие истории от местного жителя
- Спланированная навигация по косе
Что не входит в цену
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Наушники не включены - необходимо взять свои
- Экологический сбор
- Автомобиль
Место начала и завершения?
Куршская Коса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Зеленоградска
