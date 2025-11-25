Добро пожаловать на российскую часть Куршской Косы! Мы приглашаем вас исследовать удивительный мир страны гнезд — так тевтонские рыцари называли Косу, и ее главные достопримечательности: танцующий лес, странствующие и «пойманные» дюны, а также многое другое! Мы начнем наше путешествие у болото Свиное, по которому раньше проплывали «из варяг в греки», а затем отправимся в Королевский бор, где подышим лесным воздухом. Далее нас ждет посещение питомника туи и соколиной пустоши, а еще прогулка по старинному почтовому тракту, по которому когда-то проезжали Петр 1 и Александр 1. Мы отправимся в поселок Лесной и затем пройдемся по Куршскому пляжу, где узнаем почему здесь появились подвижные дюны и кто, как и зачем их останавливал. Мы обязательно посетим высоту Мюллера и высоту Эфа, где поговорим о главных промыслах косы: рыболовстве и о всем, что связано с птицами, ведь коса — место одной из первых орнитологических станций Германии! В завершении прогулки мы посетим поселок Морское и озеро Лебедь и поговорим о балтских племенах, населявших Косу и их легендах. Присоединяйтесь и исследуйте Куршскую косу с нами! Обратите внимание, что эта аудио экскурсия подойдет для путешественников с автомобилем! Как проходит аудиоэкскурсия1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.

Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We

Go

Trip (доступно в App Store и Google Play). 2.. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).