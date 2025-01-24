Куршская коса из Зеленоградска: куда уходят дюны

Мир поющих песков и танцующих деревьев - поездка с акцентом на уникальной природе
Я много раз видела, какой восторг дюны Куршской косы вызывают у путешественников.

Теперь ваша очередь познакомиться с их красотой и спецификой! Вы проедете по косе почти до границы с Литвой, наблюдая
читать дальше

за пейзажами, узнаете о странствующих и поющих песках, подниметесь на высочайшую дюну Эфа, полюбуетесь морем и заливом с Высоты Мюллера.

А также заглянете в загадочный Танцующий лес и узнаете о птицах Куршской косы на орнитологической станции.

Куршская коса из Зеленоградска: куда уходят дюны
Куршская коса из Зеленоградска: куда уходят дюны
Куршская коса из Зеленоградска: куда уходят дюны
Ближайшие даты:
24
янв27
янв28
янв29
янв31
янв3
фев4
фев
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00

Описание экскурсии

Балтийские птицы и танцующие деревья

Первый пункт путешествия — орнитологическая станция кольцевания птиц «Фрингилла». Полевой стационар работает не круглый год, но с апреля по октябрь мы обязательно заедем сюда. Вы узнаете, какие виды птиц пролетают над Куршской косой, направляясь в тёплые края, и как работники станции ловят их, регистрируют и кольцуют. Проехав немного дальше в сторону литовской части косы, вы окажетесь в самом загадочном месте этой земли — в Танцующем лесу. Здесь полюбуемся хвойными деревьями, чьи стволы изогнуты в причудливые зигзаги, и поговорим, о том, что заставляет их «танцевать».

Особенности и красота песчаных дюн

По склонам дюны Ореховая — одной из самых высоких в Европе — вы подниметесь на Высоту Эфа. С её 55 метров вам откроется всё многообразие ландшафтов Куршской косы: Балтийское море, залив, лесные пространства, побережье Литвы и уютные домики посёлка Морское. Я расскажу о происхождении и особенностях местных дюн, а также об исследованиях Франца Эфы, изучавшего подвижные пески. После время пообедать местными рыбными деликатесами в ресторане или устроить пикник на берегу моря. В конце экскурсии вы также полюбуетесь красотами косы с Высоты Мюллера, узнаете об укреплении дюны и современных работах.

Организационные детали

  • Я заберу вас в любом удобном вам месте в Зеленоградске и привезу обратно. Транспортные расходы включены в стоимость
  • Дополнительные расходы: экологический сбор — 450 ₽ за автомобиль и водителя и 300 ₽ с человека; посещение станции «Фрингилла» — 350 ₽ с человека (по желанию)

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие экскурсии из Зеленоградска

Из Зеленоградска - в сказочный мир Куршской косы
На машине
скидка
30%
125 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Зеленоградска - в сказочный мир Куршской косы
Погрузитесь в мир Куршской косы с её золотыми дюнами, морскими просторами и экомаршрутами. Узнайте историю, посетите уникальные места и насладитесь природой
Начало: В Зеленоградске
Сегодня в 08:00
20 дек в 08:00
140009800 за всё до 4 чел.
Куршская коса из Зеленоградска
На автобусе
29 отзывов
6 часов
Групповая
Групповая экскурсия по Зеленоградску
Присоединяйтесь к экскурсии на Куршскую косу из Зеленоградска! Вас ждут уникальные природные объекты и исторические достопримечательности города
Начало: На ул. Окружная
Расписание: ежедневно в 10:45
Сегодня в 10:45
Завтра в 10:45
1500 за человека
Загадочная Куршская коса из Зеленоградска
На машине
2 отзыва
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Загадочная Куршская коса из Зеленоградска
Погрузитесь в мир Куршской косы, где дюны и леса скрывают тайны. Узнайте историю, полюбуйтесь видами и откройте для себя Зеленоградск
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000 за всё до 3 чел.