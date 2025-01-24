Теперь ваша очередь познакомиться с их красотой и спецификой! Вы проедете по косе почти до границы с Литвой, наблюдая
Описание экскурсии
Балтийские птицы и танцующие деревья
Первый пункт путешествия — орнитологическая станция кольцевания птиц «Фрингилла». Полевой стационар работает не круглый год, но с апреля по октябрь мы обязательно заедем сюда. Вы узнаете, какие виды птиц пролетают над Куршской косой, направляясь в тёплые края, и как работники станции ловят их, регистрируют и кольцуют. Проехав немного дальше в сторону литовской части косы, вы окажетесь в самом загадочном месте этой земли — в Танцующем лесу. Здесь полюбуемся хвойными деревьями, чьи стволы изогнуты в причудливые зигзаги, и поговорим, о том, что заставляет их «танцевать».
Особенности и красота песчаных дюн
По склонам дюны Ореховая — одной из самых высоких в Европе — вы подниметесь на Высоту Эфа. С её 55 метров вам откроется всё многообразие ландшафтов Куршской косы: Балтийское море, залив, лесные пространства, побережье Литвы и уютные домики посёлка Морское. Я расскажу о происхождении и особенностях местных дюн, а также об исследованиях Франца Эфы, изучавшего подвижные пески. После время пообедать местными рыбными деликатесами в ресторане или устроить пикник на берегу моря. В конце экскурсии вы также полюбуетесь красотами косы с Высоты Мюллера, узнаете об укреплении дюны и современных работах.
Организационные детали
- Я заберу вас в любом удобном вам месте в Зеленоградске и привезу обратно. Транспортные расходы включены в стоимость
- Дополнительные расходы: экологический сбор — 450 ₽ за автомобиль и водителя и 300 ₽ с человека; посещение станции «Фрингилла» — 350 ₽ с человека (по желанию)