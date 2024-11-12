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Куршская коса запомнится вам песчаными дюнами, «танцующими» деревьями, шикарными морскими видами и чарующими ароматами лесной чащи.



Я расскажу, как она была образована, каких птиц и животных здесь можно встретить и какие легенды c ней связаны. А также помогу ощутить царящую на косе атмосферу спокойствия и умиротворения.