Куршская коса запомнится вам песчаными дюнами, «танцующими» деревьями, шикарными морскими видами и чарующими ароматами лесной чащи.
Я расскажу, как она была образована, каких птиц и животных здесь можно встретить и какие легенды c ней связаны. А также помогу ощутить царящую на косе атмосферу спокойствия и умиротворения.
Я расскажу, как она была образована, каких птиц и животных здесь можно встретить и какие легенды c ней связаны. А также помогу ощутить царящую на косе атмосферу спокойствия и умиротворения.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Описание экскурсии
Все краски Калининградской области
В курортном Зеленоградске вы пройдете по пешеходной улице, полюбуетесь архитектурой города и погуляете по живописному променаду вдоль Балтийского моря. Далее отправитесь на Куршскую косу, где вас ждут:
- Королевский бор — вы оцените гигантскую тую, узнаете о фауне леса и рассмотрите многовековые деревья
- Посёлок Лесное — я познакомлю вас с его уютной архитектурой и покажу самую узкую часть косы
- Высота Мюллера, где вы полюбуетесь панорамой парка и песчаными дюнами
- Танцующий лес — вы полюбуетесь деревьями с необычными стволами и узнаете, как объясняют их «скрученность» учёные
- Орнитологическая станция, на которой вы сможете понаблюдать за процессом кольцевания птиц
- Дюна Эфа — самая высокая точка национального парка. Поднявшись на неё, вы поймёте, из чего состоит Куршская коса на самом деле
- Посёлок Рыбачий — вы рассмотрите прусские домики и по желанию продегустируете местную рыбу с одним литовским напитком
- Секретная тропа, на которой вы поймёте, что Куршская коса — ранимый национальный парк. Я покажу вам необычное сочетание ландшафтов косы, расскажу о взаимодействии песка с искусственными посадками леса
Организационные детали
- Поездка проходит на минивэне Ford Galaxy
- Дополнительные расходы: экологический сбор при въезде на Куршскую косу — 450 ₽ за автомобиль и 300 ₽ с человека, детям до 12 бесплатно, еда и напитки
- По желанию мы можем включить в программу музей Куршской косы — 100 ₽ с человека
- Я готов скорректировать маршрут в соответствии с вашими пожеланиями
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Федор — ваш гид в Зеленоградске
Провёл экскурсии для 1352 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Федор. С радостью покажу все самые удивительные места Калининградской области и расскажу о них интересные факты.Задать вопрос
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