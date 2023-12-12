Куршская коса из Зелен: Танцующий лес, Высота Эфа
Групповая экскурсия в Зеленоградске

Куршская коса из Зелен

Мы приглашаем Вас посетить уникальный природный памятник, признанный всемирным наследием ЮНЕСКО.

Куршская коса простирается на сотни километров, а на ее территории расположились необычные локации, уютные поселки и живописные ландшафты.

Вы посетите две эко-тропы — «Танцующий лес» и «Высота Эфа», полюбуетесь на изогнутые хвойные деревья и панорамы Балтийского моря.
Куршская коса из Зелен: Танцующий лес, Высота Эфа
Куршская коса из Зелен: Танцующий лес, Высота Эфа
Куршская коса из Зелен: Танцующий лес, Высота Эфа
Куршская коса из Зелен: Танцующий лес, Высота Эфа
Куршская коса из Зелен: Танцующий лес, Высота Эфа
Куршская коса из Зелен: Танцующий лес, Высота Эфа
Куршская коса из Зелен: Танцующий лес, Высота Эфа
Ближайшие даты:
7
янв
8
янв
9
янв
11
янв
14
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15
янв
16
янв
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый (18+)1 600 ₽
Льготный (дети 7-17 лет)1 500 ₽
Льготный (пенсионеры)1 500 ₽
Льготный (дети до 6 лет)0 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Что вас ожидает:

  • Смотровая площадка на дюне Эфа
  • Открытая панорама на Балтийское море
  • Куршский залив
  • Танцующий лес

Описание

Об экскурсии:

  • уникальные эко-тропы и мир дикой природы.
  • Путешествие в уникальный национальный парк «Куршская коса», внесенный в список природных объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь вас ждут невероятные ландшафты, чистейших воздух, знакомство с историей рукотворных дюн и нередко возможность встретить диких зверей, которые не боятся людей. Посетите популярный эко-маршрут «Танцующий лес» с необычайно изогнутыми и скрученными стволами, как будто в танце. Трудно представить, что заставляет хвойные деревья в этом месте так «танцевать». Затем пройдёте эко-маршрут «Высота Эфа». Здесь со смотровых площадок открывается все многообразие ландшафтов косы: море, залив, дюны песчаные и покрытые лесом, уютные домики поселка Морское. Самая высокая точка дюны — 62 метра — была названа в честь дюнного инспектора Франца Эфа, посвятивший свою деятельность изучению и закреплению подвижных песков.

пн., вт. - бес музея, чт, воскр. - с музеем

Ответы на вопросы

Что входит
  • Посещение национального парка «Куршская коса»
Что не входит
  • Питание не включено (предоставляется свободное время на высоте Эфа)
Место начала и завершения?
г. Зеленоградск, ул. Ленина, 10
Когда и сколько длится?
Когда: пн., вт. - бес музея, чт, воскр. - с музеем
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Важная информация
  • Посадка в автобус начинается за 15 минут и заканчивается за 5 минут до отправления.
  • Обратите внимание, что доплату за экскурсию необходимо произвести в офисе компании (см."Как вас найти"). Пожалуйста, приходите заранее!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

1
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Т
12 дек 2023
Ничего не увидели, экскурсия не состоялась

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