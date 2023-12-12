Куршская коса из Зелен
Мы приглашаем Вас посетить уникальный природный памятник, признанный всемирным наследием ЮНЕСКО.
Куршская коса простирается на сотни километров, а на ее территории расположились необычные локации, уютные поселки и живописные ландшафты.
Вы посетите две эко-тропы — «Танцующий лес» и «Высота Эфа», полюбуетесь на изогнутые хвойные деревья и панорамы Балтийского моря.
Куршская коса простирается на сотни километров, а на ее территории расположились необычные локации, уютные поселки и живописные ландшафты.
Вы посетите две эко-тропы — «Танцующий лес» и «Высота Эфа», полюбуетесь на изогнутые хвойные деревья и панорамы Балтийского моря.
Ближайшие даты:
7
янв
янв
8
янв
янв
9
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15
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16
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даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (18+)
|1 600 ₽
|Льготный (дети 7-17 лет)
|1 500 ₽
|Льготный (пенсионеры)
|1 500 ₽
|Льготный (дети до 6 лет)
|0 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Что вас ожидает:
- Смотровая площадка на дюне Эфа
- Открытая панорама на Балтийское море
- Куршский залив
- Танцующий лес
Описание
Об экскурсии:
- уникальные эко-тропы и мир дикой природы.
- Путешествие в уникальный национальный парк «Куршская коса», внесенный в список природных объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь вас ждут невероятные ландшафты, чистейших воздух, знакомство с историей рукотворных дюн и нередко возможность встретить диких зверей, которые не боятся людей. Посетите популярный эко-маршрут «Танцующий лес» с необычайно изогнутыми и скрученными стволами, как будто в танце. Трудно представить, что заставляет хвойные деревья в этом месте так «танцевать». Затем пройдёте эко-маршрут «Высота Эфа». Здесь со смотровых площадок открывается все многообразие ландшафтов косы: море, залив, дюны песчаные и покрытые лесом, уютные домики поселка Морское. Самая высокая точка дюны — 62 метра — была названа в честь дюнного инспектора Франца Эфа, посвятивший свою деятельность изучению и закреплению подвижных песков.
пн., вт. - бес музея, чт, воскр. - с музеем
Ответы на вопросы
- Что входит
- Посещение национального парка «Куршская коса»
- Что не входит
- Питание не включено (предоставляется свободное время на высоте Эфа)
- Место начала и завершения?
- г. Зеленоградск, ул. Ленина, 10
- Когда и сколько длится?
- Когда: пн., вт. - бес музея, чт, воскр. - с музеемЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
- Важная информация
- Посадка в автобус начинается за 15 минут и заканчивается за 5 минут до отправления.
- Обратите внимание, что доплату за экскурсию необходимо произвести в офисе компании (см."Как вас найти"). Пожалуйста, приходите заранее!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
1
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
12 дек 2023
Ничего не увидели, экскурсия не состоялась
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