Куршская коса и Зеленоградск

Увлекательное путешествие по Балтийскому побережью: прогулка по Танцующему лесу и Курортному проспекту. Истории и виды ждут вас
Обзорная экскурсия на Куршскую косу и в Зеленоградск предлагает уникальную возможность увидеть Танцующий лес и подняться на высоту Эфа. Прогулка по Курортному проспекту Зеленоградска позволит узнать о прошлом немецкого курорта
Кранц. Путешествие проходит на комфортабельном микроавтобусе, что делает его доступным для всей семьи. Гид расскажет об истории этих мест и их значении для региона. Это отличный способ провести день на свежем воздухе и узнать много нового о Балтийском побережье

5
9 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌲 Увидеть Танцующий лес
  • 🏞 Подняться на высоту Эфа
  • 🚶‍♂️ Прогуляться по Курортному проспекту
  • 🚌 Комфортабельный транспорт
  • 📚 Узнать историю региона
Куршская коса и Зеленоградск© Марина
Ближайшие даты:
12
ноя15
ноя19
ноя22
ноя26
ноя29
ноя3
дек
Время начала: 11:15

Что можно увидеть

  • Танцующий лес
  • Курортный проспект

Описание экскурсии

Примерный тайминг маршрута:

11:15 — сбор в Зеленоградске и выезд из города
12:20 — прибытие на Куршскую косу в Танцующий лес, прогулка по нему 30 минут
13:00 — посещение высоты Эфа и смотровых площадок
13:30 — свободное время на косе
14:30 — выезд в Зеленоградск
15:10 — прибытие в Зеленоградск, пешеходная экскурсия по Курортному проспекту
16:15 — завершение экскурсии

Гид расскажет:

  • об истории Куршской косы и её роли в жизни Калининградской области
  • происхождении Танцующего леса
  • уникальности высоты Эфа
  • прошлом Зеленоградска и его главного проспекта

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes-Benz
  • Дополнительно оплачивается экосбор: взрослые — 400 ₽; дети, пенсионеры, многодетные, инвалиды — бесплатно (при наличии документа)
  • Программа будет интересна взрослым и детям от 6 лет
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 7 раз на ближайшие дни
Забронировать эту экскурсию

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2660 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Окружная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — Организатор в Зеленоградске
Провела экскурсии для 531 туриста
Позвольте представиться — меня зовут Марина, я родилась и живу в Калининградской области. В туризме работаю с 2012 года. Являюсь директором туристического агентства, которое в 2023 году внесено в Единый
федеральный реестр туроператоров по внутреннему и въездному туризму. С июня 2022 года — экскурсовод в замке Тапиау, Башни Востока. Имею аккредитацию по проведению экскурсий в национальном парке «Куршская коса», на смотровой площадке Янтарного комбината, внештатный экскурсовод кафедрального собора.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
3
2
1
Е
Екатерина
4 ноя 2025
Все было в моем темпе! Все понравилось! Благодарю организаторов и экскурсовода Елену!
Все было в моем темпе! Все понравилось! Благодарю организаторов и экскурсовода Елену!
А
Анна
28 сен 2025
Замечательная и познавательная экскурсия! Всё понравилось,было интересно слушать гида, рекомендую 👍!
О
Оксана
21 сен 2025
Возможно из-за ограниченного времени, быстро передвигались, но это не критично. В целом все очень понравилось! Экскурсовод интересно рассказывала, было интересно слушать. Большое спасибо! 😊
Возможно из-за ограниченного времени, быстро передвигались, но это не критично. В целом все очень понравилось! Экскурсовод интересно рассказывала, было интересно слушать. Большое спасибо! 😊
В
Виктория
7 сен 2025
На экскурсию ездили родители, остались в полном восторге и очень просили написать положительный отзыв и поблагодарить за экскурсию!
К
Ксения
11 авг 2025
Спасибо гиду Марине за очень интересную экскурсию на Куршскую косу 6 августа.
Узнали много нового и прекрасно провели время. Спасибо,что сделали наш отдых лучше!
Ирина
Ирина
31 июл 2025
Спасибо большое Елене! Замечательный рассказчик, очень много информации я получила по дороге на Куршскую косу. А вот прогулка по танцующему лесу напомнила марафончик. Конечно, понимаю, что надо уложится во временные рамки, но, мне кажется, что экскурсии на природе должны проходить в более умеренном темпе. А за интересный рассказ Спасибо!
Спасибо большое Елене! Замечательный рассказчик, очень много информации я получила по дороге на Куршскую косу. А вот прогулка по танцующему лесу напомнила марафончик. Конечно, понимаю, что надо уложится во временные рамки, но, мне кажется, что экскурсии на природе должны проходить в более умеренном темпе. А за интересный рассказ Спасибо!
А
Альбина
13 июл 2025
Все понравилось! У нас была замечательный экскурсовод Наталья. Комфортно, четко и по плану, познавательно и интересно.
С
Светлана
19 июн 2025
Хорошая экскурсия, все понравилось 👍
Хорошая экскурсия, все понравилось 👍
С
Светлана
12 июн 2025
Отличная, очень интересная и при этом не не долгая экскурсия, что было важно так как была с ребёнком.

Входит в следующие категории Зеленоградска

