Обзорная экскурсия на Куршскую косу и в Зеленоградск предлагает уникальную возможность увидеть Танцующий лес и подняться на высоту Эфа. Прогулка по Курортному проспекту Зеленоградска позволит узнать о прошлом немецкого курорта
Что можно увидеть
- Танцующий лес
- Курортный проспект
Описание экскурсии
Примерный тайминг маршрута:
11:15 — сбор в Зеленоградске и выезд из города
12:20 — прибытие на Куршскую косу в Танцующий лес, прогулка по нему 30 минут
13:00 — посещение высоты Эфа и смотровых площадок
13:30 — свободное время на косе
14:30 — выезд в Зеленоградск
15:10 — прибытие в Зеленоградск, пешеходная экскурсия по Курортному проспекту
16:15 — завершение экскурсии
Гид расскажет:
- об истории Куршской косы и её роли в жизни Калининградской области
- происхождении Танцующего леса
- уникальности высоты Эфа
- прошлом Зеленоградска и его главного проспекта
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes-Benz
- Дополнительно оплачивается экосбор: взрослые — 400 ₽; дети, пенсионеры, многодетные, инвалиды — бесплатно (при наличии документа)
- Программа будет интересна взрослым и детям от 6 лет
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2660 ₽
Марина — Организатор в Зеленоградске
Провела экскурсии для 531 туриста
Позвольте представиться — меня зовут Марина, я родилась и живу в Калининградской области. В туризме работаю с 2012 года. Являюсь директором туристического агентства, которое в 2023 году внесено в ЕдиныйЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
4 ноя 2025
Все было в моем темпе! Все понравилось! Благодарю организаторов и экскурсовода Елену!
А
Анна
28 сен 2025
Замечательная и познавательная экскурсия! Всё понравилось,было интересно слушать гида, рекомендую 👍!
О
Оксана
21 сен 2025
Возможно из-за ограниченного времени, быстро передвигались, но это не критично. В целом все очень понравилось! Экскурсовод интересно рассказывала, было интересно слушать. Большое спасибо! 😊
В
Виктория
7 сен 2025
На экскурсию ездили родители, остались в полном восторге и очень просили написать положительный отзыв и поблагодарить за экскурсию!
К
Ксения
11 авг 2025
Спасибо гиду Марине за очень интересную экскурсию на Куршскую косу 6 августа.
Узнали много нового и прекрасно провели время. Спасибо,что сделали наш отдых лучше!
Ирина
31 июл 2025
Спасибо большое Елене! Замечательный рассказчик, очень много информации я получила по дороге на Куршскую косу. А вот прогулка по танцующему лесу напомнила марафончик. Конечно, понимаю, что надо уложится во временные рамки, но, мне кажется, что экскурсии на природе должны проходить в более умеренном темпе. А за интересный рассказ Спасибо!
А
Альбина
13 июл 2025
Все понравилось! У нас была замечательный экскурсовод Наталья. Комфортно, четко и по плану, познавательно и интересно.
С
Светлана
19 июн 2025
Хорошая экскурсия, все понравилось 👍
С
Светлана
12 июн 2025
Отличная, очень интересная и при этом не не долгая экскурсия, что было важно так как была с ребёнком.
