Е Екатерина Все было в моем темпе! Все понравилось! Благодарю организаторов и экскурсовода Елену!

А Анна Замечательная и познавательная экскурсия! Всё понравилось,было интересно слушать гида, рекомендую 👍!

О Оксана Возможно из-за ограниченного времени, быстро передвигались, но это не критично. В целом все очень понравилось! Экскурсовод интересно рассказывала, было интересно слушать. Большое спасибо! 😊

В Виктория На экскурсию ездили родители, остались в полном восторге и очень просили написать положительный отзыв и поблагодарить за экскурсию!

К Ксения Спасибо гиду Марине за очень интересную экскурсию на Куршскую косу 6 августа.

Узнали много нового и прекрасно провели время. Спасибо,что сделали наш отдых лучше!

Ирина Спасибо большое Елене! Замечательный рассказчик, очень много информации я получила по дороге на Куршскую косу. А вот прогулка по танцующему лесу напомнила марафончик. Конечно, понимаю, что надо уложится во временные рамки, но, мне кажется, что экскурсии на природе должны проходить в более умеренном темпе. А за интересный рассказ Спасибо!

А Альбина Все понравилось! У нас была замечательный экскурсовод Наталья. Комфортно, четко и по плану, познавательно и интересно.

С Светлана Хорошая экскурсия, все понравилось 👍