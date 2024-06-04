Экскурсии в Танцующий лес из Зеленоградска

Найдено 14 экскурсий в категории «Танцующий лес» в Зеленоградске, цены от 1 490 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Куршская коса, орнитологическая станция и танцующий лес (из Зеленоградска)
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
6.5 часов
9 отзывов
Куршская коса, орнитологическая станция и танцующий лес (из Зеленоградска)
Познакомиться с символами заповедника на автобусной экскурсии
Начало: На улице Ленина
«Первой нашей остановкой станет крайне необычное место, место настоящей силы — Танцующий лес»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 10:15
10 июня в 10:15
12 июня в 10:15
16551 490 за человека
Экскурсия из Зеленоградска «Куршская коса без толпы»
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
599 отзывов
Экскурсия на Куршскую косу из Зеленоградска: путешествие без толп
Представьте: вы, Куршская коса и ни души вокруг. Раннее утро, шепот волн и вы на вершине дюны Эфа. Впечатления, которые останутся навсегда
Начало: Ул. Ленина, 10
«Мы прогуляемся по удивительному Танцующему лесу, где начнём покорять своих подписчиков в соцсетях просто сногсшибательными фото»
Расписание: Ежедневно в 9:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
1 490 за человека
Ранняя Куршская коса с посещением орнитологической станции (мини-группа)
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
8 отзывов
Ранняя Куршская коса с посещением орнитологической станции (мини-группа)
Погрузитесь в чарующую природу Куршской косы и узнайте о миграции птиц на первой в мире орнитологической станции
Начало: Ул. Окружная, 3
«После мы посетим загадочный Танцующий лес, пройдем по экологической тропе и познаем все его тайны»
Завтра в 08:15
10 июня в 08:15
2 500 за человека
Куршская коса из Зеленоградска: Фрингилла, Танцующий лес и Высота Эфа
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
50 отзывов
Куршская коса из Зеленоградска: Фрингилла, Танцующий лес и Высота Эфа
Начало: Улица Ленина, 10, Зеленоградск
«Вы посетите популярный эко-маршрут «Танцующий лес», который пролегает сквозь хвойной лес с необычно изогнутыми и скрученными стволами, как будто в танце»
Расписание: пн., вт. без Фрингиллы
Сегодня в 09:40
Завтра в 09:40
2 200 за человека
Куршская коса из Зеленоградска: Танцующий лес и Высота Эфа в 14:40
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
2 отзыва
Куршская коса из Зеленоградска: Танцующий лес и Высота Эфа в 14:40
Начало: Зеленоградск, ул. Ленина, 10
«Посетите популярный эко-маршрут «Танцующий лес» с необычайно изогнутыми и скрученными стволами, как будто в танце»
Расписание: Ежедневно, кроме субботы, в 14:40
Завтра в 14:40
10 июня в 14:40
1 900 за человека
Индивидуальный тур на Куршскую косу
Индивидуальная
5 часов
84 отзыва
Популярное предложение
Эксклюзивный индивидуальный тур на Куршскую косу с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу Куршской косы с индивидуальным гидом. Откройте уникальные природные и исторические достопримечательности
Начало: Вы назначаете сами
«Что вы увидите: Королевский бор,, орнитологическую станцию, Танцующий лес, высота Эфа, озеро Лебедь За 5 ч на выбор 3-4 остановки»
Расписание: Любой день и время,моментальное бронирование
Сегодня в 09:00
10 июня в 07:00
8 550 за всё до 4 чел.
Увлекательная поездка на Куршскую косу
Индивидуальная
6 часов
20 отзывов
Популярное предложение
Насладитесь красотой Куршской косы: индивидуальная экскурсия
Путешествие на Куршскую косу - это возможность увидеть уникальные природные объекты и насладиться великолепными видами
Начало: Улица Окружная, 3, Зеленоградск
«На обратном пути заедем в таинственный Танцующий лес»
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 16:00
3 500 за человека
Куршская коса. Природа и история
Индивидуальная
5 часов
76 отзывов
Куршская коса в Зеленоградске: Уникальное природное явление
Погрузитесь в мир девственной природы и исторических загадок на экскурсии по Куршской косе
Начало: Встреча по месту вашего пребывания в Зеленоградске
«Продолжится наша экскурсия в загадочном Танцующем лесу, расположенном рядом с поселком Рыбачий»
11 июня в 14:00
13 июня в 08:00
от 5 900 за всё до 4 чел.
Экскурсия из Зеленоградска «Куршская коса и орнитологическая станция»
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
67 отзывов
Экскурсия из Зеленоградска «Куршская коса и орнитологическая станция»
Откройте для себя удивительные пейзажи Куршской косы и наблюдайте за кольцеванием птиц на орнитологической станции. Уникальные фото и впечатления гарантированы
Начало: Ул. Ленина, 10, Зеленоградск
«Прогуляемся по удивительному танцующему лесу, где начнём покорять своих подписчиков в Инстаграм просто сногсшибательными фото»
Расписание: Понедельник, среда, пятница в 10:20
10 июня в 10:20
12 июня в 10:20
1 490 за человека
Чудеса Куршской косы: сосны, море, янтарные дюны
Индивидуальная
4 часа
36 отзывов
Чудеса Куршской косы: сосны, море, янтарные дюны
Начало: Зеленоградск
«Танцующий лес — самая загадочная достопримечательность национального парка»
Расписание: каждый день 09:00
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Ранняя Куршская коса с посещением орнитологической станции
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
1 отзыв
Ранняя Куршская коса с посещением орнитологической станции
Начало: Ул Окружная, 15
«После мы посетим загадочный танцующий лес, пройдем по экологической тропе и познаем все его тайны»
Завтра в 08:20
10 июня в 08:20
1 490 за человека
Куршская коса - история, природа, ландшафты
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Куршская коса - история, природа, ландшафты
Начало: По договорённости
«Танцующий Лес с его магией и сумрачной таинственностью»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.
«Удивительная Куршская коса» - авторский тур из Зеленоградска
Индивидуальная
5 часов
11 отзывов
«Удивительная Куршская коса»: авторский тур из Зеленоградска
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических загадок с индивидуальной экскурсией по Куршской косе
Начало: Зеленоградск, Окружная улица 15
«Танцующий лес и песчаные дюны, вековые деревья и маяк на берегу»
Расписание: Ежедневно по договоренности, с 09:00.
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 15 950 за всё до 3 чел.
Ранняя Куршская коса с посещением орнитологической станции в мини-группе
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
Ранняя Куршская коса с посещением орнитологической станции в мини-группе
Начало: Ул Окружная, 15
«После мы посетим загадочный танцующий лес, пройдем по экологической тропе и познаем все его тайны»
Завтра в 08:20
10 июня в 08:20
2 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    4 июня 2024
    Куршская коса, орнитологическая станция и танцующий лес (из Зеленоградска)
    На экскурсию ездили 31 мая. Было очень любопытно посетить и орнитологическую станцию, и прогуляться по тропам "танцующего" леса, а вот
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    высота Эфа совсем не впечатлила - довольно пустынный и грустный пейзаж. Гид много и интересно рассказывала, было достаточно и свободного времени. Понравилась организация экскурсии - накануне прислали всю необходимую информацию, время, номер автобуса и телефон гида.

  • П
    Полина
    3 июня 2024
    Куршская коса, орнитологическая станция и танцующий лес (из Зеленоградска)
    Экскурсия неплохая, но думаю лучше ехать своим ходом, времени маловато, не успели насладиться локациями. Было указано, что экскурсия до 5,
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    но в Зеленоградск мы вернулись в 15.35. Очень повезло с погодой, было тепло и солнечно, места очень красивые! Хотели бы вернуться ещё))

    Экскурсия неплохая, но думаю лучше ехать своим ходом, времени маловато, не успели насладиться локациями. Было указаноЭкскурсия неплохая, но думаю лучше ехать своим ходом, времени маловато, не успели насладиться локациями. Было указано
  • М
    Маргарита
    31 мая 2024
    Куршская коса, орнитологическая станция и танцующий лес (из Зеленоградска)
    Очень приятная экскурсовод. Много информации, приятный спокойный голос. Отличные локации.
  • М
    Маргарита
    29 мая 2024
    Экскурсия из Зеленоградска «Куршская коса без толпы»
    Мне все понравилось, было классно!
  • D
    Daria
    29 мая 2024
    Куршская коса из Зеленоградска: Танцующий лес и Высота Эфа в 14:40
    Прекрасная экскурсия, экскурсовод Светлана Ивановна посвятила во все подробности истории Куршской косы,несмотря на посещение всего двух её мест - узнали
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    про все остальные красоты, а также другие достопримечательности Калининградской области с избытком! Времени на посещение хватило, автобус был комфортабельный и прохладный. Остались довольны экскурсией

  • И
    Ирина
    27 мая 2024
    Куршская коса из Зеленоградска: Фрингилла, Танцующий лес и Высота Эфа
    Спасибо за прекрасную экскурсию по Куршской косе! Больше всего понравилось на орнитологической станции Фригилла! Много узнали нового из жизни птиц! Прекрасный птицевед доступно и с юмором рассказал о кольцевании покпзал как взвешивают пернатых, проверил жирок.
  • И
    Ирина
    27 мая 2024
    Увлекательная поездка на Куршскую косу
    Это мини путешествие и вглубь истории, и вглубь полуострова, сменяющие друг друга завораживающие пейзажи произвели незабываемое впечатление. Экскурсия очень насыщенная, хорошо спланирована. Конечно, это заслуга гида. Виталий-профессионал: интересный рассказчик, отличный водитель, приятный в общении человек! Виталий, спасибо! Рекомендую всем
  • Н
    Никита
    27 мая 2024
    Увлекательная поездка на Куршскую косу
    Хочется выразить благодарность Виталию за комфортную и увлекательную экскурсию. Мы обошли все ключевые места Куршской косы. Остались очень довольны, большое спасибо! 😊
  • А
    Анна
    27 мая 2024
    Индивидуальный тур на Куршскую косу
    Нам все очень понравилось👍 Хорошее сочетание знаний о новом, красоты природы и удачной рекомендованного нам времени😊 Николай подстраивался под изменения нашего маршрута. Спасибо ему большое😊 и комфорт поездки👍
  • О
    Оксана
    27 мая 2024
    Чудеса Куршской косы: сосны, море, янтарные дюны
    Отдыхали в Зеленоградске в мае 2024 года. Ездили с Маргаритой на Куршскую косу. Очень понравилась и гид и экскурсия. Нас
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    забрали с адреса который мы указали, что очень удобно, никуда не нужно бежать что то искать (мы не успели позавтракать и гид нас подождала 10-15 минут еще (мы купили с собой). Очень милая и интересная женщина. Увидели танцующий лес, побывали на дюне (самое красивое место,) на диком пляже. Очень интересно рассказывала гид про эти достопримечательности. Знаете как то по честному все говорила как есть, где то что приукрашено, где то действительно есть на что посмотреть, эта ее особенность как то сразу расположила. Так же нам посоветовала где можно покушать (и что из кухни стоит обязательно попробовать), где что купить, что можно привезти из Зеленоградска. Были почти во всех рекомендованных ресторанах, очень благодарны ей за это. На обратном пути довезла нас в один из ресторанов и мы там остались обедать. Рекомендуем выбирать экскурсии с Маргаритой)

Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Танцующий лес»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 14
  1. Куршская коса, орнитологическая станция и танцующий лес (из Зеленоградска)
  2. Экскурсия из Зеленоградска «Куршская коса без толпы»
  3. Ранняя Куршская коса с посещением орнитологической станции (мини-группа)
  4. Куршская коса из Зеленоградска: Фрингилла, Танцующий лес и Высота Эфа
  5. Куршская коса из Зеленоградска: Танцующий лес и Высота Эфа в 14:40
Какие места ещё посмотреть в Зеленоградске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Балтийское море
  4. Танцующий лес
  5. Набережная
  6. Водонапорная башня
  7. Кирха Святой Барбары
  8. Кирха Шаакена
  9. Станция Фрингилла
  10. Замок Нессельбек
Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в июне 2024
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