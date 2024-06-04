1 чел.
По популярности
скидка
10%
Групповая
6.5 часов
Куршская коса, орнитологическая станция и танцующий лес (из Зеленоградска)
Познакомиться с символами заповедника на автобусной экскурсии
Начало: На улице Ленина
«Первой нашей остановкой станет крайне необычное место, место настоящей силы — Танцующий лес»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 10:15
10 июня в 10:15
12 июня в 10:15
16551 490₽ за человека
Групповая
6 часов
Экскурсия на Куршскую косу из Зеленоградска: путешествие без толп
Представьте: вы, Куршская коса и ни души вокруг. Раннее утро, шепот волн и вы на вершине дюны Эфа. Впечатления, которые останутся навсегда
Начало: Ул. Ленина, 10
«Мы прогуляемся по удивительному Танцующему лесу, где начнём покорять своих подписчиков в соцсетях просто сногсшибательными фото»
Расписание: Ежедневно в 9:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
1 490₽ за человека
Групповая
7 часов
Ранняя Куршская коса с посещением орнитологической станции (мини-группа)
Погрузитесь в чарующую природу Куршской косы и узнайте о миграции птиц на первой в мире орнитологической станции
Начало: Ул. Окружная, 3
«После мы посетим загадочный Танцующий лес, пройдем по экологической тропе и познаем все его тайны»
Завтра в 08:15
10 июня в 08:15
2 500₽ за человека
Групповая
5 часов
Куршская коса из Зеленоградска: Фрингилла, Танцующий лес и Высота Эфа
Начало: Улица Ленина, 10, Зеленоградск
«Вы посетите популярный эко-маршрут «Танцующий лес», который пролегает сквозь хвойной лес с необычно изогнутыми и скрученными стволами, как будто в танце»
Расписание: пн., вт. без Фрингиллы
Сегодня в 09:40
Завтра в 09:40
2 200₽ за человека
Групповая
5 часов
Куршская коса из Зеленоградска: Танцующий лес и Высота Эфа в 14:40
Начало: Зеленоградск, ул. Ленина, 10
«Посетите популярный эко-маршрут «Танцующий лес» с необычайно изогнутыми и скрученными стволами, как будто в танце»
Расписание: Ежедневно, кроме субботы, в 14:40
Завтра в 14:40
10 июня в 14:40
1 900₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Популярное предложение
Эксклюзивный индивидуальный тур на Куршскую косу с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу Куршской косы с индивидуальным гидом. Откройте уникальные природные и исторические достопримечательности
Начало: Вы назначаете сами
«Что вы увидите: Королевский бор,, орнитологическую станцию, Танцующий лес, высота Эфа, озеро Лебедь За 5 ч на выбор 3-4 остановки»
Расписание: Любой день и время,моментальное бронирование
Сегодня в 09:00
10 июня в 07:00
8 550₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Насладитесь красотой Куршской косы: индивидуальная экскурсия
Путешествие на Куршскую косу - это возможность увидеть уникальные природные объекты и насладиться великолепными видами
Начало: Улица Окружная, 3, Зеленоградск
«На обратном пути заедем в таинственный Танцующий лес»
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 16:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Куршская коса в Зеленоградске: Уникальное природное явление
Погрузитесь в мир девственной природы и исторических загадок на экскурсии по Куршской косе
Начало: Встреча по месту вашего пребывания в Зеленоградске
«Продолжится наша экскурсия в загадочном Танцующем лесу, расположенном рядом с поселком Рыбачий»
11 июня в 14:00
13 июня в 08:00
от 5 900₽ за всё до 4 чел.
Групповая
6 часов
Экскурсия из Зеленоградска «Куршская коса и орнитологическая станция»
Откройте для себя удивительные пейзажи Куршской косы и наблюдайте за кольцеванием птиц на орнитологической станции. Уникальные фото и впечатления гарантированы
Начало: Ул. Ленина, 10, Зеленоградск
«Прогуляемся по удивительному танцующему лесу, где начнём покорять своих подписчиков в Инстаграм просто сногсшибательными фото»
Расписание: Понедельник, среда, пятница в 10:20
10 июня в 10:20
12 июня в 10:20
1 490₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Чудеса Куршской косы: сосны, море, янтарные дюны
Начало: Зеленоградск
«Танцующий лес — самая загадочная достопримечательность национального парка»
Расписание: каждый день 09:00
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
7 часов
Ранняя Куршская коса с посещением орнитологической станции
Начало: Ул Окружная, 15
«После мы посетим загадочный танцующий лес, пройдем по экологической тропе и познаем все его тайны»
Завтра в 08:20
10 июня в 08:20
1 490₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Куршская коса - история, природа, ландшафты
Начало: По договорённости
«Танцующий Лес с его магией и сумрачной таинственностью»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
«Удивительная Куршская коса»: авторский тур из Зеленоградска
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических загадок с индивидуальной экскурсией по Куршской косе
Начало: Зеленоградск, Окружная улица 15
«Танцующий лес и песчаные дюны, вековые деревья и маяк на берегу»
Расписание: Ежедневно по договоренности, с 09:00.
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 15 950₽ за всё до 3 чел.
Групповая
7 часов
Ранняя Куршская коса с посещением орнитологической станции в мини-группе
Начало: Ул Окружная, 15
«После мы посетим загадочный танцующий лес, пройдем по экологической тропе и познаем все его тайны»
Завтра в 08:20
10 июня в 08:20
2 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений4 июня 2024На экскурсию ездили 31 мая. Было очень любопытно посетить и орнитологическую станцию, и прогуляться по тропам "танцующего" леса, а вот
- ППолина3 июня 2024Экскурсия неплохая, но думаю лучше ехать своим ходом, времени маловато, не успели насладиться локациями. Было указано, что экскурсия до 5,
- ММаргарита31 мая 2024Очень приятная экскурсовод. Много информации, приятный спокойный голос. Отличные локации.
- ММаргарита29 мая 2024Мне все понравилось, было классно!
- DDaria29 мая 2024Прекрасная экскурсия, экскурсовод Светлана Ивановна посвятила во все подробности истории Куршской косы,несмотря на посещение всего двух её мест - узнали
- ИИрина27 мая 2024Спасибо за прекрасную экскурсию по Куршской косе! Больше всего понравилось на орнитологической станции Фригилла! Много узнали нового из жизни птиц! Прекрасный птицевед доступно и с юмором рассказал о кольцевании покпзал как взвешивают пернатых, проверил жирок.
- ИИрина27 мая 2024Это мини путешествие и вглубь истории, и вглубь полуострова, сменяющие друг друга завораживающие пейзажи произвели незабываемое впечатление. Экскурсия очень насыщенная, хорошо спланирована. Конечно, это заслуга гида. Виталий-профессионал: интересный рассказчик, отличный водитель, приятный в общении человек! Виталий, спасибо! Рекомендую всем
- ННикита27 мая 2024Хочется выразить благодарность Виталию за комфортную и увлекательную экскурсию. Мы обошли все ключевые места Куршской косы. Остались очень довольны, большое спасибо! 😊
- ААнна27 мая 2024Нам все очень понравилось👍 Хорошее сочетание знаний о новом, красоты природы и удачной рекомендованного нам времени😊 Николай подстраивался под изменения нашего маршрута. Спасибо ему большое😊 и комфорт поездки👍
- ООксана27 мая 2024Отдыхали в Зеленоградске в мае 2024 года. Ездили с Маргаритой на Куршскую косу. Очень понравилась и гид и экскурсия. Нас
Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Танцующий лес»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Зеленоградске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 14
- Куршская коса, орнитологическая станция и танцующий лес (из Зеленоградска)
- Экскурсия из Зеленоградска «Куршская коса без толпы»
- Ранняя Куршская коса с посещением орнитологической станции (мини-группа)
- Куршская коса из Зеленоградска: Фрингилла, Танцующий лес и Высота Эфа
- Куршская коса из Зеленоградска: Танцующий лес и Высота Эфа в 14:40
Какие места ещё посмотреть в Зеленоградске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в июне 2024
Сейчас в Зеленоградске в категории "Танцующий лес" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 1 490 до 15 950 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 966 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 14 экскурсий в Зеленоградске на 2024 год по теме «Танцующий лес», 966 ⭐ отзывов, цены от 1490₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август