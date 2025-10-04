Р Роман Экскурсия понравилась, экскурсовод Евгений подробно рассказал про историю Куршской косы и ее достопримечательностей, довёз и показал все до самой границы. Побывали во всех оговоренных местах, ограничения по времени не было, смотрели и гуляли сколько душе было угодно, не торопясь. Рекомендуем данную экскурсию к приобретению. Отдельное спасибо Евгению за бинокль.

Ю Юлия Экскурсия отличная. Большой плюс, что группа мини, поэтому не нужно никого ждать, как на экскурсиях с автобусами. Гид Евгений учел все пожелания и показал не только экскурсионные, но и не туристические маршруты. А так же позаботился об обеде в хорошем ресторане, где заранее забронировал для нас столик. Экскурсия на 5+.

С Светлана читать дальше интересующие вопросы. Куршская коса поражает воображение: чудесная природа, птицы, видели нескольких лисиц. Интересная экскурсия на орнитологическую станцию. Все посмотрели спокойно, не спеша, погуляли по пляжу. Показал и рассказал обо всех интересных местах косы. Очень советую экскурсию с гидом Евгением. Отличная экскурсия! Очень рады, что были индивидуальной экскурсии по Куршской косе. Евгений забрал нас на своем автомобиле от дома в Зеленоградске. Очень хорошо рассказал обо всех достопримечательностях, ответил на все

Н Наталья Объехали всю Косу и были совершенно не ограничены во времени. Особенно понравились озеро лебедь и орнитологическая станция. Прекрасная экскурсия!

Ю Юля Посетили все основные точки, но главное Евгений проявил чуткость и учел все наши пожелания, не торопил и давал вдоволь насладится мини-путешествием. Интересно рассказывал историю и отвечал на вопросы.

Е Евгений Нам всё очень понравилось. Спасибо!

Т ТАМАРА Комфортная машина. Экскурсия понравилась, побывали там куда до этого не возил ни один экскурсовод, на косе не первый раз. Евгений заблаговременно забронировал столик на обед для нас. Все продумано до мелочей. Спасибо большое

