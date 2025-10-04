Куршская коса — тонкая песчаная полоска суши, разделяющая Балтийское море и Куршский залив.
Вы узнаете историю ее образования, познакомитесь с местным животным и растительным миром, прогуляетесь по сосновым и лиственным лесам. А еще, полюбуетесь белоснежными дюнами и бескрайними морскими просторами.
Описание экскурсииИз Калининграда мы отправимся в сердце Куршской косы — удивительного заповедника, который человек и природа веками создавали бок о бок. Мы проедем по знаменитым уголкам косы, которые сформировали уникальный облик и экосистему заповедника. Вы прогуляетесь по красивым местам в компании местного жителя, который не будет обременять вас лишней информацией, а проведет по неизведанным местам и будет вместе с вами наслаждаться потрясающими видами. Экскурсия разработана для тех, кто живет в большом городе и хочет сбросить накопившийся негатив, отключить голову и включить тело. Для туристов, которые уже везде были, все видели и забыли, что значит удивляться. Важная информация: За отдельную плату возможен трансфер из аэропорта Храброво и других городов Калининградской области.
Ежедневно по договоренности
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- На Куршской косе:
- Балтийское море
- Куршский залив
- Высота Мюллера
- Озеро Чайка
- Танцующий лес
- Высота Эфа
- Озеро Лебедь
- Орнитологическая станция «Фрингилла»
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Экологический сбор на Куршскую косу: 300 руб. /чел. + 450 руб. /авто
- Обед
- Входные билеты в музеи (по желанию)
Место начала и завершения?
По договоренности с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договоренности
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- За отдельную плату возможен трансфер из аэропорта Храброво и других городов Калининградской области
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Роман
4 окт 2025
Экскурсия понравилась, экскурсовод Евгений подробно рассказал про историю Куршской косы и ее достопримечательностей, довёз и показал все до самой границы. Побывали во всех оговоренных местах, ограничения по времени не было, смотрели и гуляли сколько душе было угодно, не торопясь. Рекомендуем данную экскурсию к приобретению. Отдельное спасибо Евгению за бинокль.
Ю
Юлия
21 авг 2025
Экскурсия отличная. Большой плюс, что группа мини, поэтому не нужно никого ждать, как на экскурсиях с автобусами. Гид Евгений учел все пожелания и показал не только экскурсионные, но и не туристические маршруты. А так же позаботился об обеде в хорошем ресторане, где заранее забронировал для нас столик. Экскурсия на 5+.
С
Светлана
6 авг 2025
Отличная экскурсия! Очень рады, что были индивидуальной экскурсии по Куршской косе. Евгений забрал нас на своем автомобиле от дома в Зеленоградске. Очень хорошо рассказал обо всех достопримечательностях, ответил на все
Н
Наталья
2 авг 2025
Объехали всю Косу и были совершенно не ограничены во времени. Особенно понравились озеро лебедь и орнитологическая станция. Прекрасная экскурсия!
Ю
Юля
26 июл 2025
Посетили все основные точки, но главное Евгений проявил чуткость и учел все наши пожелания, не торопил и давал вдоволь насладится мини-путешествием. Интересно рассказывал историю и отвечал на вопросы.
Е
Евгений
24 июл 2025
Нам всё очень понравилось. Спасибо!
h
hi+79166
16 июл 2025
Т
ТАМАРА
12 июл 2025
Комфортная машина. Экскурсия понравилась, побывали там куда до этого не возил ни один экскурсовод, на косе не первый раз. Евгений заблаговременно забронировал столик на обед для нас. Все продумано до мелочей. Спасибо большое
Т
Тамара
12 июл 2025
А
Алексей
4 фев 2025
Все отлично! Посетили все знаковые места. Узнали много интересного
