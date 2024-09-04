Моя экскурсия укутает вас курортным, теплым городом Кранц. Вы сохраните всю теплоту и восторг от тех времен, когда только возник этот город.
Полюбите его улочки, увидите тот волшебный колорит зданий, архитектуру строения фасадов домов, расскажу вам, почему именно здесь началась эпоха курорта и как история Пруссии навеки связала историю Российской империи. Мы погуляем с вами по улица Гогенцолерн, Кирхен, Кёнигсбергштрассе.
Полюбите его улочки, увидите тот волшебный колорит зданий, архитектуру строения фасадов домов, расскажу вам, почему именно здесь началась эпоха курорта и как история Пруссии навеки связала историю Российской империи. Мы погуляем с вами по улица Гогенцолерн, Кирхен, Кёнигсбергштрассе.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 12:30, 15:00
Описание квеста
По улицам историиДобро пожаловать на незабываемую экскурсию по теплому, курортному городу Кранц! Погрузитесь в атмосферу прошлых лет и ощутите всю теплоту и восторг тех времен, когда только зарождался этот удивительный город. Во время нашей прогулки вы полюбуетсь на уютные улочки Кранца и восхититесь волшебным колоритом его зданий. Узнаете об архитектуре фасадов домов и откроете для себя, почему именно здесь началась эпоха курортов. Я расскажу вам, как история Пруссии навеки переплелась с историей Российской империи. Наш маршрут пройдет по живописным улицам Гогенцолерн, Кирхен и Кёнигсбергштрассе, каждая из которых хранит свои уникальные истории и тайны. Присоединяйтесь к моей экскурсии и ощутите магию Кранца! Важная информация:
- При солнечной погоде с собой необходимо иметь головной убор и питьевую воду.
- В середине экскурсии остановка на кофе или туалет.
с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:30
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Курхаус
- Магазин колониальных товаров
- Аптека
- Фотоателье
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Посещение музея
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Напротив колеса обозрения
Завершение: Сквер королевы Луизы
Когда и сколько длится?
Когда: с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- При солнечной погоде с собой необходимо иметь головной убор и питьевую воду. В середине экскурсии остановка на кофе или туалет
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
N
Natgeras
4 сен 2024
Экскурсия очень понравилась, экскурсовод Наталья очень интересно подавала информацию, мы узнали о городе и истории достаточно много. Чувствуется, что Наталья человек, который любит дело, которым занимается. Зарядила нас позитивом, потратила больше положенного времени и в конце подарила подарочки. В общем, сделала экскурсию незабываемой! Спасибо огромное!!! 🌹🌹🌹
Е
Екатерина
26 авг 2024
Замечательная обзорная экскурсия, интересно послушать для представления об истории города и посмотреть must-see достопримечательности. Видно, что Наталья любит город и с чувством рассказывает о нем, отвечает на вопросы. У нас экскурсия получилась почти 3 часа, потому что мы вопросами закидали) Спасибо!
С
Софья
23 авг 2024
Спасибо гиду Наталье за то, что окунула в мир эпохи конца 19-начала 20 века, показала фотографии того времени помимо увлекательного повествования.
Входит в следующие категории Зеленоградска
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