По улицам истории

При солнечной погоде с собой необходимо иметь головной убор и питьевую воду.

В середине экскурсии остановка на кофе или туалет.

Добро пожаловать на незабываемую экскурсию по теплому, курортному городу Кранц! Погрузитесь в атмосферу прошлых лет и ощутите всю теплоту и восторг тех времен, когда только зарождался этот удивительный город. Во время нашей прогулки вы полюбуетсь на уютные улочки Кранца и восхититесь волшебным колоритом его зданий. Узнаете об архитектуре фасадов домов и откроете для себя, почему именно здесь началась эпоха курортов. Я расскажу вам, как история Пруссии навеки переплелась с историей Российской империи. Наш маршрут пройдет по живописным улицам Гогенцолерн, Кирхен и Кёнигсбергштрассе, каждая из которых хранит свои уникальные истории и тайны. Присоединяйтесь к моей экскурсии и ощутите магию Кранца! Важная информация: