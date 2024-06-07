Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Зеленоградска

Найдено 5 экскурсий в категории «Улицы и переулки» в Зеленоградске, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
105 отзывов
Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу старинного Зеленоградска, исследуя его улочки и дворы в компании знающего гида
Начало: На ул. Ленина, д. 3
«С парадной улицы мы свернём на соседние улочки-переулки»
22 июня в 09:00
23 июня в 14:00
4 500 за всё до 4 чел.
Зеленоградск и Светлогорск: как маленькие деревеньки стали популярными курортами
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Зеленоградск и Светлогорск: как маленькие деревеньки стали популярными курортами
Узнайте, как Зеленоградск и Светлогорск превратились из маленьких деревень в популярные курорты с богатой историей и уникальной атмосферой
«На прогулке по Курортному проспекту вы оцените сохранившиеся здания в стиле модерн»
10 июня в 09:00
11 июня в 13:00
10 670 за всё до 4 чел.
Экскурсия-трансфер в Зеленоградске: от аэропорта до курорта
🚗 На машине
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Индивидуальный трансфер и экскурсия по Зеленоградску: от аэропорта до курорта
Встреча в аэропорту, комфортный трансфер и увлекательная экскурсия по Зеленоградску. Начните свой отдых с приятных впечатлений
Начало: В аэропорту Храброво
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 6 000 за всё до 7 чел.
Фотоколлаж Зеленоградска
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
14 отзывов
Фотоколлаж Зеленоградска: историческая прогулка с профессиональными фото
Погрузитесь в атмосферу Зеленоградска: откройте для себя его историю, встретьте местных котиков и запечатлейте моменты на профессиональные фото
Начало: На привокзальной площади
«Осмотрите храм Святого Адальберта, прогуляетесь по прибрежному Курортному проспекту и узнаете, какие интересные личности отдыхали в здешних шикарных санаториях»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 13:00
1 500 за человека
Зеленоградск для всей семьи: большая фотопрогулка
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
Зеленоградск для всей семьи: большая фотопрогулка
Обойти город вдоль и поперёк и пофотографироваться в лучших декорациях
Начало: В центре города Зеленоградск, ул. Ленина 6
«Прогуляетесь по извилистым тихим переулкам со старинной брусчаткой и парку «Плантаж» с прудом»
14 июня в 17:00
18 июня в 08:00
8 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    7 июня 2024
    Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска
    Было очень познавательно и интересно. Видно, что экскурсовод очень любит и прекрасно знает свой город!
  • А
    Алексей
    5 июня 2024
    Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска
    Лидия и Сергей - очень приятная пара и интересные собеседники! В неспешном и очень комфортном режиме мы прогулялись по небольшому, но такому уютному Зеленоградску в их чудесной компании! Всем рекомендую!
  • Н
    Наталия
    1 июня 2024
    Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска
    Хочу поблагодарить Лидию и Сергея за потрясающую экскурсию! Время пролетело незаметно! Зеленоградск открылся со всех сторон) и смотря на эту чудесную пару можно понять, что Любовь навсегда! Восторг! Спасибо много раз)
  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    Зеленоградск и Светлогорск: как маленькие деревеньки стали популярными курортами
    Бронируйте и не раздумывайте!!!!) Тот случай когда сошлись звёзды: спонтанно решили, что нам нужен гид, + машина, и было время у
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    Ольги. Идеальный вариант для тех, кто остановился в Калининграде, нас и встретили, и города показали и в отель вернули. И главное- настолько познавательно, душевно, спокойно всё было. Время пролетело незаметно. Ольга-интеллигентный,образованный человек, засыпали ее вопросами, очень интересные беседы. От экскурсии нисколько не устали, несмотря на большой объем информации и "картинок", душой и телом прям отдыхали. Отдельное спасибо за ОБЕД (всё продумано у гида). 1000% и другие экскурсии с Ольгой тоже незабываемые. PS. Ольга, и все-таки Светлогорск однозначно (из-за вилл так естественно вписанных в природу). СПАСИБО ОГРОМНОЕ!

  • А
    Анастасия
    21 мая 2024
    Экскурсия-трансфер в Зеленоградске: от аэропорта до курорта
    Отличная, очень приятная экскурсия! Все началось с милой встречи и стихов! Прогулка была приятная, в спокойном темпе, обошли много локаций с
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    сопровождающими рассказами об истории этого чудесного города понятным языком. Все очень понравилось, информации много, разбавляется интересными фактами и забавными рассказами) также получили много рекомендаций, где можно покушать с хорошим сервисом. В общем - всё на высшем уровне! Каждому было интересно!

    Отличная, очень приятная экскурсия!Отличная, очень приятная экскурсия!Отличная, очень приятная экскурсия!Отличная, очень приятная экскурсия!Отличная, очень приятная экскурсия!Отличная, очень приятная экскурсия!Отличная, очень приятная экскурсия!Отличная, очень приятная экскурсия!
  • Н
    Надежда
    28 апреля 2024
    Экскурсия-трансфер в Зеленоградске: от аэропорта до курорта
    Замечательно! Советую всем!
    Замечательно! Советую всем!Замечательно! Советую всем!Замечательно! Советую всем!Замечательно! Советую всем!
  • Д
    Дарья
    26 апреля 2024
    Экскурсия-трансфер в Зеленоградске: от аэропорта до курорта
    Добрый день, вчера нас из Аэропорта встречал Геннадий. Остались очень довольны таким форматом встречи. Геннадий профессионал и мастер своего дела.
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    Прекрасно находит общий язык ориентируясь на возраст и интересы прибывших, тактичный, пунктуальный. Чувствует группу, умеет привлечь внимание к интересным фактам, заинтересовать. Геннадий довез и провел по всем ключевым местам Зеленоградска, порекомендовал куда сходить, и что еще посмотреть самим. Рекомендуем👍🏻

  • Н
    Надежда
    16 марта 2024
    Фотоколлаж Зеленоградска
    Очень понравилась экскурсия и фотосессия, нестандартный новый формат)) Сергей рассказывал историю почти каждого дома,много где фотографировал. Попутно с экскурсией о Зеленоградске, Сергей рассказал историю Пруссии,Калининградского края. Экскурсия прошла на одном дыхании,было не скучно и весело. Рекомендую!!!
  • V
    Valentina
    8 марта 2024
    Фотоколлаж Зеленоградска
    Мне очень понравился Сергей как человек и как профессионал. Я очень люблю людей, которым не чуждо слово эмпатия, а когда
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    они внедряют это в работу, получается вообще волшебно. У Сергея это получилось! Также на экскурсии он интересно рассказал про происхождение пруссов как нации, провел по нестандартному маршруту, делал много наших фотографий). Вообщем, молодец!

Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Улицы и переулки»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
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  3. Экскурсия-трансфер в Зеленоградске: от аэропорта до курорта
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  5. Зеленоградск для всей семьи: большая фотопрогулка
Какие места ещё посмотреть в Зеленоградске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Балтийское море
  4. Танцующий лес
  5. Набережная
  6. Водонапорная башня
  7. Кирха Святой Барбары
  8. Кирха Шаакена
  9. Станция Фрингилла
  10. Замок Нессельбек
Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в июне 2024
Сейчас в Зеленоградске в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1 500 до 10 670. Туристы уже оставили гидам 123 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Зеленоградска. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод
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