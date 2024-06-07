1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу старинного Зеленоградска, исследуя его улочки и дворы в компании знающего гида
Начало: На ул. Ленина, д. 3
«С парадной улицы мы свернём на соседние улочки-переулки»
22 июня в 09:00
23 июня в 14:00
4 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Зеленоградск и Светлогорск: как маленькие деревеньки стали популярными курортами
Узнайте, как Зеленоградск и Светлогорск превратились из маленьких деревень в популярные курорты с богатой историей и уникальной атмосферой
«На прогулке по Курортному проспекту вы оцените сохранившиеся здания в стиле модерн»
10 июня в 09:00
11 июня в 13:00
10 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальный трансфер и экскурсия по Зеленоградску: от аэропорта до курорта
Встреча в аэропорту, комфортный трансфер и увлекательная экскурсия по Зеленоградску. Начните свой отдых с приятных впечатлений
Начало: В аэропорту Храброво
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 6 000₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Фотоколлаж Зеленоградска: историческая прогулка с профессиональными фото
Погрузитесь в атмосферу Зеленоградска: откройте для себя его историю, встретьте местных котиков и запечатлейте моменты на профессиональные фото
Начало: На привокзальной площади
«Осмотрите храм Святого Адальберта, прогуляетесь по прибрежному Курортному проспекту и узнаете, какие интересные личности отдыхали в здешних шикарных санаториях»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 13:00
1 500₽ за человека
Фотопрогулка
2.5 часа
Зеленоградск для всей семьи: большая фотопрогулка
Обойти город вдоль и поперёк и пофотографироваться в лучших декорациях
Начало: В центре города Зеленоградск, ул. Ленина 6
«Прогуляетесь по извилистым тихим переулкам со старинной брусчаткой и парку «Плантаж» с прудом»
14 июня в 17:00
18 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия7 июня 2024Было очень познавательно и интересно. Видно, что экскурсовод очень любит и прекрасно знает свой город!
- ААлексей5 июня 2024Лидия и Сергей - очень приятная пара и интересные собеседники! В неспешном и очень комфортном режиме мы прогулялись по небольшому, но такому уютному Зеленоградску в их чудесной компании! Всем рекомендую!
- ННаталия1 июня 2024Хочу поблагодарить Лидию и Сергея за потрясающую экскурсию! Время пролетело незаметно! Зеленоградск открылся со всех сторон) и смотря на эту чудесную пару можно понять, что Любовь навсегда! Восторг! Спасибо много раз)
- ЕЕлена27 мая 2024Бронируйте и не раздумывайте!!!!) Тот случай когда сошлись звёзды: спонтанно решили, что нам нужен гид, + машина, и было время у
- ААнастасия21 мая 2024Отличная, очень приятная экскурсия! Все началось с милой встречи и стихов! Прогулка была приятная, в спокойном темпе, обошли много локаций с
- ННадежда28 апреля 2024Замечательно! Советую всем!
- ДДарья26 апреля 2024Добрый день, вчера нас из Аэропорта встречал Геннадий. Остались очень довольны таким форматом встречи. Геннадий профессионал и мастер своего дела.
- ННадежда16 марта 2024Очень понравилась экскурсия и фотосессия, нестандартный новый формат)) Сергей рассказывал историю почти каждого дома,много где фотографировал. Попутно с экскурсией о Зеленоградске, Сергей рассказал историю Пруссии,Калининградского края. Экскурсия прошла на одном дыхании,было не скучно и весело. Рекомендую!!!
- VValentina8 марта 2024Мне очень понравился Сергей как человек и как профессионал. Я очень люблю людей, которым не чуждо слово эмпатия, а когда
Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Улицы и переулки»
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Сейчас в Зеленоградске в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1 500 до 10 670. Туристы уже оставили гидам 123 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Зеленоградска. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод