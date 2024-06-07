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Ольги. Идеальный вариант для тех, кто остановился в Калининграде, нас и встретили, и города показали и в отель вернули. И главное- настолько познавательно, душевно, спокойно всё было. Время пролетело незаметно. Ольга-интеллигентный,образованный человек, засыпали ее вопросами, очень интересные беседы. От экскурсии нисколько не устали, несмотря на большой объем информации и "картинок", душой и телом прям отдыхали. Отдельное спасибо за ОБЕД (всё продумано у гида). 1000% и другие экскурсии с Ольгой тоже незабываемые. PS. Ольга, и все-таки Светлогорск однозначно (из-за вилл так естественно вписанных в природу). СПАСИБО ОГРОМНОЕ!