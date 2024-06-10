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На квест-экскурсии, которая будет интересна путешественникам всех возрастов, вы увидите основные достопримечательности и постараетесь найти здание, построенное ещё до войны.



Погрузитесь в атмосферу королевского курорта Балтийского побережья, рассмотрите дуб, который посадил Пётр I, и узнаете, каким был Кранц в Восточной Пруссии.