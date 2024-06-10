На квест-экскурсии, которая будет интересна путешественникам всех возрастов, вы увидите основные достопримечательности и постараетесь найти здание, построенное ещё до войны.
Погрузитесь в атмосферу королевского курорта Балтийского побережья, рассмотрите дуб, который посадил Пётр I, и узнаете, каким был Кранц в Восточной Пруссии.
Погрузитесь в атмосферу королевского курорта Балтийского побережья, рассмотрите дуб, который посадил Пётр I, и узнаете, каким был Кранц в Восточной Пруссии.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30
Описание квеста
Что вас ожидает
В поисках самого старого дома Зеленоградска вы пройдёте по значимым локациям города, среди которых:
- Колесо обозрения высотой 50 метров
- Императорский дуб, который посадил Пётр I
- Сквер королевы Луизы, посвящённый матери короля Фридриха Вильгельма IV
- Лютеранская кирха Святого Адальберта в готическом стиле
И узнаете:
- Почему именно тут, в Кранце, сформировался курорт
- Какими здесь были первые постройки
- Что связывает Зеленоградск с последним императором Николаем II
- Как жил город во времена Восточной Пруссии
Когда найдёте самый старый дом, который отражает естество курорта, получите приятный памятный подарок.
Организационные детали
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость квеста
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1 500 ₽
|Дети до 12 лет
|800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У колеса обозрения
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Зеленоградске
Провели экскурсии для 68 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Наталья, я представляю дружную команду гидов в Калининградской области. Мы проводим экскурсии уже более 3 лет. Делаем всё возможное, чтобы они проходили на высшем уровне и надолго запоминались гостям.Задать вопрос
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