Квест-экскурсия «Самый старый дом Кранца»

Отыскать самое древнее здание Зеленоградска и познакомиться с историей города
На квест-экскурсии, которая будет интересна путешественникам всех возрастов, вы увидите основные достопримечательности и постараетесь найти здание, построенное ещё до войны.

Погрузитесь в атмосферу королевского курорта Балтийского побережья, рассмотрите дуб, который посадил Пётр I, и узнаете, каким был Кранц в Восточной Пруссии.
Квест-экскурсия «Самый старый дом Кранца»
Квест-экскурсия «Самый старый дом Кранца»
Квест-экскурсия «Самый старый дом Кранца»
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30

Описание квеста

Что вас ожидает

В поисках самого старого дома Зеленоградска вы пройдёте по значимым локациям города, среди которых:

  • Колесо обозрения высотой 50 метров
  • Императорский дуб, который посадил Пётр I
  • Сквер королевы Луизы, посвящённый матери короля Фридриха Вильгельма IV
  • Лютеранская кирха Святого Адальберта в готическом стиле

И узнаете:

  • Почему именно тут, в Кранце, сформировался курорт
  • Какими здесь были первые постройки
  • Что связывает Зеленоградск с последним императором Николаем II
  • Как жил город во времена Восточной Пруссии

Когда найдёте самый старый дом, который отражает естество курорта, получите приятный памятный подарок.

Организационные детали

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость квеста

Тип билетаСтоимость
Стандартный1 500 ₽
Дети до 12 лет800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У колеса обозрения
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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