Экскурсии от вашего отеля в Зеленоградске

Найдено 3 экскурсии в категории «От вашего отеля» в Зеленоградске, цены от 10 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мощь и величие Кенигсберга из Зеленоградска
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Мощь и величие Кенигсберга из Зеленоградска
Путешествие по знаковым местам Калининграда-Кенигсберга на комфортабельном автомобиле. Увидите исторические памятники и насладитесь уникальной атмосферой
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:00
3 июля в 10:00
4 июля в 10:00
10 000 за всё до 3 чел.
3 в 1: Зеленоградск, Куршская коса, Светлогорск
Индивидуальная
9.5 часов
1 отзыв
3 в 1: Зеленоградск, Куршская коса, Светлогорск
Начало: Ваш отель, апартаменты
Расписание: Ежедневно в 9:00/ по договоренности
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
от 16 000 за всё до 3 чел.
Очарование малых городов Пруссии, от рыцарей до современности
Индивидуальная
8 часов
Очарование малых городов Пруссии, от рыцарей до современности
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 9:00
16 сен в 09:00
17 сен в 09:00
16 537 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    21 апреля 2024
    Мощь и величие Кенигсберга из Зеленоградска
    Думали, что проехали с Владиславом по намеченному маршруту, но в замок музей Несельбек почему то он Нас не завез. Мы
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    это поняли уже когда на следующий день посмотрели сюжет об этом замке по телевизору, подняли план экскурсии, тогда и поняли, что "пролетели". Жаль, ведь планировать и придерживаться описанному маршрут поездки должен был Владислав. А оплатили то полностью за описанный маршрут, как указано было в описании, всё вроде было хорошо, но осадочек остался.

  • A
    Amec72
    21 августа 2023
    На Куршскую косу из Зеленоградска
    Понравилось, правда не удалось побывать на станции кольцевания птиц.
  • С
    Станкевич
    5 августа 2023
    На Куршскую косу из Зеленоградска
    Всё прошло отлично, динамично, не скучно.

Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «От вашего отеля»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Зеленоградске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Мощь и величие Кенигсберга из Зеленоградска
  2. 3 в 1: Зеленоградск, Куршская коса, Светлогорск
  3. Очарование малых городов Пруссии, от рыцарей до современности
Какие места ещё посмотреть в Зеленоградске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Балтийское море
  4. Танцующий лес
  5. Набережная
  6. Кирха Святой Барбары
  7. Водонапорная башня
  8. Кирха Шаакена
  9. Станция Фрингилла
  10. Замок Нессельбек
Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в июле 2024
Сейчас в Зеленоградске в категории "От вашего отеля" можно забронировать 3 экскурсии от 10 000 до 16 537. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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