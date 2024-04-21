1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Мощь и величие Кенигсберга из Зеленоградска
Путешествие по знаковым местам Калининграда-Кенигсберга на комфортабельном автомобиле. Увидите исторические памятники и насладитесь уникальной атмосферой
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:00
3 июля в 10:00
4 июля в 10:00
10 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9.5 часов
3 в 1: Зеленоградск, Куршская коса, Светлогорск
Начало: Ваш отель, апартаменты
Расписание: Ежедневно в 9:00/ по договоренности
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
от 16 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Очарование малых городов Пруссии, от рыцарей до современности
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 9:00
16 сен в 09:00
17 сен в 09:00
16 537₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина21 апреля 2024Думали, что проехали с Владиславом по намеченному маршруту, но в замок музей Несельбек почему то он Нас не завез. Мы
- AAmec7221 августа 2023На Куршскую косу из ЗеленоградскаПонравилось, правда не удалось побывать на станции кольцевания птиц.
- ССтанкевич5 августа 2023На Куршскую косу из ЗеленоградскаВсё прошло отлично, динамично, не скучно.
Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «От вашего отеля»
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