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это поняли уже когда на следующий день посмотрели сюжет об этом замке по телевизору, подняли план экскурсии, тогда и поняли, что "пролетели". Жаль, ведь планировать и придерживаться описанному маршрут поездки должен был Владислав. А оплатили то полностью за описанный маршрут, как указано было в описании, всё вроде было хорошо, но осадочек остался.