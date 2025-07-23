Вы побываете на рубеже России — в самой западной точке страны, городе Балтийске, военно-морской базе Балтийского флота.
Сильнейший шторм отделил Балтийскую косу от Земландского полуострова, и по образовавшемуся судоходному проливу стали курсировать шведские и датские корабли. Именно в то время заложили цитадель Пиллау — мощную крепость, по имени которой город и назван.
Сильнейший шторм отделил Балтийскую косу от Земландского полуострова, и по образовавшемуся судоходному проливу стали курсировать шведские и датские корабли. Именно в то время заложили цитадель Пиллау — мощную крепость, по имени которой город и назван.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсии
Добро пожаловать в самый западный город России! Давайте погрузимся в прусское прошлое морского города Пиллау: узнаем, когда и как он был основан, какие события сделали его известным. Прогуляемся по старинным улочкам, полюбуемся архитектурой и через пролив отправимся к природной жемчужине — Балтийской косе. Если вам по душе футуристические пейзажи, таинственные уголки, старинная архитектура, морские мотивы и масса впечатлений, этот маршрут вас точно порадует. Экскурсия по Балтийску • Вы прогуляетесь по Морскому бульвару — пешеходной улице вдоль берега Балтийского пролива, наслаждаясь морскими видами.
- Увидите маяк (1816 г.) высотой 33 метра, который символизирует прочность и устойчивость, и памятник Петру I — император запечатлен в полный рост на шестиметровом постаменте. Он называл Пиллау своим «маленьким Амстердамом».
- Лоцманская башня (1936 г.), возведённая к Олимпийским играм в Германии, стала центром навигационных служб.
- Здание музея Балтийского флота, возведённое в духе псевдоготики, пережило войну и восстановление, чтобы стать культурным сердцем города с 1957 года.
- Свято-Георгиевский морской собор, открытый в 1991 году в бывшей готической кирхе, хранит мощи святого адмирала Фёдора Ушакова.
- Пехотные казармы (начало XX в.): переходили от размещения солдат к подготовке подводников, пережив реставрацию, стали штабом Балтийского флота и фоном для киносъёмок.
- Комплекс памятников истории, который включает братские могилы советских воинов, мемориалы в честь героев штурма Пиллау, а также иностранное военное захоронение.
- Конный памятник императрице Елизавете Петровне стал центральным элементом комплекса «Елизаветинский форт», напоминающий о победах русской армии в период её правления.
- Северный мол, построенный в XIX веке, не только защищает пролив, но дарит великолепные виды на море. Место стало популярным для рыбалки и фотографий. Экскурсия по Балтийской косе • Мощный Западный форт второй половины XIX века, созданный для обороны крепости Пиллау.
- Южный мол (1769-1836 г.) — защищает вход в гавань от непогоды, предотвращает размывание и обмеление пролива, а также его занесение песком.
- Аэродром «Нойтиф» был ведущим среди военных авиабаз Восточной Пруссии времен Второй мировой войны.
Парково-музейное пространство «Старый Люнет», где расскажут всё о фортификационных сооружениях Балтийской Косы (Frische Nehrung) с XVII по XX век. Небольшой кинозал поможет погрузиться в атмосферу начала ХХ века, узнать что такое «Люнет» и как выглядел Западный Форт в 1870 году, увидеть и прочувствовать Штурм Пиллау и косы в апреле 1945 года, заглянуть в историю авиабазы Нойтиф и гидроавиации. Важная информация:.
Парково-музейное пространство «Старый Люнет», где расскажут всё о фортификационных сооружениях Балтийской Косы (Frische Nehrung) с XVII по XX век. Небольшой кинозал поможет погрузиться в атмосферу начала ХХ века, узнать что такое «Люнет» и как выглядел Западный Форт в 1870 году, увидеть и прочувствовать Штурм Пиллау и косы в апреле 1945 года, заглянуть в историю авиабазы Нойтиф и гидроавиации. Важная информация:.
• Парково-музейное пространство «Старый Люнет», где расскажут всё о фортификационных сооружениях Балтийской Косы (Frische Nehrung) с XVII по XX век. Небольшой кинозал поможет погрузиться в атмосферу начала ХХ века, узнать что такое «Люнет» и как выглядел Западный Форт в 1870 году, увидеть и прочувствовать Штурм Пиллау и косы в апреле 1945 года, заглянуть в историю авиабазы Нойтиф и гидроавиации. Важная информация:
- Активный пешеходный маршрут. Удобная обувь и одежда. Возьмите с собой воду и перекус.
- Паспорт РФ с собой обязательно.
- Паромная переправа может быть отменена в связи с погодными условиями, что сделает невозможным посещение Балтийской косы. В этом случае будет замена на подробную обзорную экскурсию по Балтийску.
По понедельникам в 08:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Осмотр крепости Пиллау
- Памятник Петру I
- Действующий маяк архитектора Шинкеля
- Православный Свято-Георгиевского морской собор
- Прогулка по набережной к Елизаветинскому форту
- Аэродромом «Нойтиф»
- Форт «Западный»
Что включено
- Транспортно-экскурсионное обслуживание
- Профессиональный экскурсовод
Что не входит в цену
- Питание самостоятельное (рекомендуем взять с собой)
- Переправа на пароме и музей «Старый люнет» - 500 руб.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Октябрьская, д. 8, ул. Октябрьская, д. 57
Завершение: Зеленоградск, Курортный проспект 21
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Важная информация
- Активный пешеходный маршрут. Удобная обувь и одежда. Возьмите с собой воду и перекус
- Паспорт РФ с собой обязательно
- Паромная переправа может быть отменена в связи с погодными условиями, что сделает невозможным посещение Балтийской косы. В этом случае будет замена на подробную обзорную экскурсию по Балтийску
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
23 июл 2025
У меня есть вопросы к организации данной экскурсии:
1. Почему нельзя было заранее проговорить возможности санитарных остановок? С туалетами в Балтийске плохо, на Балтийской косе тоже. В результате вся группа, прибыв
1. Почему нельзя было заранее проговорить возможности санитарных остановок? С туалетами в Балтийске плохо, на Балтийской косе тоже. В результате вся группа, прибыв
О
Оксана
12 июн 2025
Е
Екатерина
22 мая 2025
Л
Лидия
14 мая 2025
M
Marina_y
6 мая 2025
Входит в следующие категории Зеленоградска
Похожие экскурсии из Зеленоградска
Индивидуальная
до 4 чел.
Балтийск и Балтийская коса - к западным рубежам России
Познакомьтесь с историей Балтийска и исследуйте Балтийскую косу. Откройте для себя военные корабли, фортификации и памятники
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
17 300 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Балтийск и Балтийская коса - западный рубеж России (из Зеленоградска)
Мощь Балтийского флота, истории морского города и белоснежные пляжи косы
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 11 чел.
Куршская коса и Зеленоградск: замок и сыроварня
Откройте для себя уникальные места Куршской косы и Зеленоградска, насладитесь видами Балтики и посетите замок Шаакен с дегустацией сыра
Начало: На ул. Окружная
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
6 дек в 08:30
4000 ₽ за человека