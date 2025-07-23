Мои заказы

На самый Запад России - Балтийск и Балтийская коса (из Зеленоградска)

На самый Запад России - Балтийск и Балтийская коса
Вы побываете на рубеже России — в самой западной точке страны, городе Балтийске, военно-морской базе Балтийского флота.

Сильнейший шторм отделил Балтийскую косу от Земландского полуострова, и по образовавшемуся судоходному проливу стали курсировать шведские и датские корабли. Именно в то время заложили цитадель Пиллау — мощную крепость, по имени которой город и назван.
4.6
5 отзывов
Описание экскурсии

Добро пожаловать в самый западный город России! Давайте погрузимся в прусское прошлое морского города Пиллау: узнаем, когда и как он был основан, какие события сделали его известным. Прогуляемся по старинным улочкам, полюбуемся архитектурой и через пролив отправимся к природной жемчужине — Балтийской косе. Если вам по душе футуристические пейзажи, таинственные уголки, старинная архитектура, морские мотивы и масса впечатлений, этот маршрут вас точно порадует. Экскурсия по Балтийску • Вы прогуляетесь по Морскому бульвару — пешеходной улице вдоль берега Балтийского пролива, наслаждаясь морскими видами.
  • Увидите маяк (1816 г.) высотой 33 метра, который символизирует прочность и устойчивость, и памятник Петру I — император запечатлен в полный рост на шестиметровом постаменте. Он называл Пиллау своим «маленьким Амстердамом».
  • Лоцманская башня (1936 г.), возведённая к Олимпийским играм в Германии, стала центром навигационных служб.
  • Здание музея Балтийского флота, возведённое в духе псевдоготики, пережило войну и восстановление, чтобы стать культурным сердцем города с 1957 года.
  • Свято-Георгиевский морской собор, открытый в 1991 году в бывшей готической кирхе, хранит мощи святого адмирала Фёдора Ушакова.
  • Пехотные казармы (начало XX в.): переходили от размещения солдат к подготовке подводников, пережив реставрацию, стали штабом Балтийского флота и фоном для киносъёмок.
  • Комплекс памятников истории, который включает братские могилы советских воинов, мемориалы в честь героев штурма Пиллау, а также иностранное военное захоронение.
  • Конный памятник императрице Елизавете Петровне стал центральным элементом комплекса «Елизаветинский форт», напоминающий о победах русской армии в период её правления.
  • Северный мол, построенный в XIX веке, не только защищает пролив, но дарит великолепные виды на море. Место стало популярным для рыбалки и фотографий. Экскурсия по Балтийской косе • Мощный Западный форт второй половины XIX века, созданный для обороны крепости Пиллау.
  • Южный мол (1769-1836 г.) — защищает вход в гавань от непогоды, предотвращает размывание и обмеление пролива, а также его занесение песком.
  • Аэродром «Нойтиф» был ведущим среди военных авиабаз Восточной Пруссии времен Второй мировой войны.
• Парково-музейное пространство «Старый Люнет», где расскажут всё о фортификационных сооружениях Балтийской Косы (Frische Nehrung) с XVII по XX век. Небольшой кинозал поможет погрузиться в атмосферу начала ХХ века, узнать что такое «Люнет» и как выглядел Западный Форт в 1870 году, увидеть и прочувствовать Штурм Пиллау и косы в апреле 1945 года, заглянуть в историю авиабазы Нойтиф и гидроавиации. Важная информация:
  • Активный пешеходный маршрут. Удобная обувь и одежда. Возьмите с собой воду и перекус.
  • Паспорт РФ с собой обязательно.
  • Паромная переправа может быть отменена в связи с погодными условиями, что сделает невозможным посещение Балтийской косы. В этом случае будет замена на подробную обзорную экскурсию по Балтийску.

По понедельникам в 08:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Осмотр крепости Пиллау
  • Памятник Петру I
  • Действующий маяк архитектора Шинкеля
  • Православный Свято-Георгиевского морской собор
  • Прогулка по набережной к Елизаветинскому форту
  • Аэродромом «Нойтиф»
  • Форт «Западный»
Что включено
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание
  • Профессиональный экскурсовод
Что не входит в цену
  • Питание самостоятельное (рекомендуем взять с собой)
  • Переправа на пароме и музей «Старый люнет» - 500 руб.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Октябрьская, д. 8, ул. Октябрьская, д. 57
Завершение: Зеленоградск, Курортный проспект 21
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Важная информация
  • Активный пешеходный маршрут. Удобная обувь и одежда. Возьмите с собой воду и перекус
  • Паспорт РФ с собой обязательно
  • Паромная переправа может быть отменена в связи с погодными условиями, что сделает невозможным посещение Балтийской косы. В этом случае будет замена на подробную обзорную экскурсию по Балтийску
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
2
3
2
1
И
Ирина
23 июл 2025
У меня есть вопросы к организации данной экскурсии:
1. Почему нельзя было заранее проговорить возможности санитарных остановок? С туалетами в Балтийске плохо, на Балтийской косе тоже. В результате вся группа, прибыв
читать дальше

в музей "Старый Люнет" побежала в очередь в туалет. 47 человек в 2 кабинки. Местный экскурсовод была не очень рада такому повороту.
2. Почему гид не пользуется микрофоном вне автобуса? Услышать, что он говорит, могли только человек 10 около него. Остальные могли просто погулять, видимо.
3. Рассказывает гид интересно, но системного представления о Балтийске мы не получили. О чём вам рассказать? О! Давайте о Кёниксберге. Эээ, что?
Сам Балтийск пока очень не туристический город. Полная противоположность Куршской косе не только географически. Но посмотреть на заброшенные ангары на косе интересно, послушать истории в музее "Старый Люнет" тоже. За исключением вопросов с организацией экскурсия понравилась.

О
Оксана
12 июн 2025
Е
Екатерина
22 мая 2025
Л
Лидия
14 мая 2025
M
Marina_y
6 мая 2025

Входит в следующие категории Зеленоградска

