Добро пожаловать в самый западный город России! Давайте погрузимся в прусское прошлое морского города Пиллау: узнаем, когда и как он был основан, какие события сделали его известным. Прогуляемся по старинным улочкам, полюбуемся архитектурой и через пролив отправимся к природной жемчужине — Балтийской косе. Если вам по душе футуристические пейзажи, таинственные уголки, старинная архитектура, морские мотивы и масса впечатлений, этот маршрут вас точно порадует. Экскурсия по Балтийску • Вы прогуляетесь по Морскому бульвару — пешеходной улице вдоль берега Балтийского пролива, наслаждаясь морскими видами.

Увидите маяк (1816 г.) высотой 33 метра, который символизирует прочность и устойчивость, и памятник Петру I — император запечатлен в полный рост на шестиметровом постаменте. Он называл Пиллау своим «маленьким Амстердамом».

Лоцманская башня (1936 г.), возведённая к Олимпийским играм в Германии, стала центром навигационных служб.

Здание музея Балтийского флота, возведённое в духе псевдоготики, пережило войну и восстановление, чтобы стать культурным сердцем города с 1957 года.

Свято-Георгиевский морской собор, открытый в 1991 году в бывшей готической кирхе, хранит мощи святого адмирала Фёдора Ушакова.

Пехотные казармы (начало XX в.): переходили от размещения солдат к подготовке подводников, пережив реставрацию, стали штабом Балтийского флота и фоном для киносъёмок.

Комплекс памятников истории, который включает братские могилы советских воинов, мемориалы в честь героев штурма Пиллау, а также иностранное военное захоронение.

Конный памятник императрице Елизавете Петровне стал центральным элементом комплекса «Елизаветинский форт», напоминающий о победах русской армии в период её правления.

Северный мол, построенный в XIX веке, не только защищает пролив, но дарит великолепные виды на море. Место стало популярным для рыбалки и фотографий. Экскурсия по Балтийской косе • Мощный Западный форт второй половины XIX века, созданный для обороны крепости Пиллау.

Южный мол (1769-1836 г.) — защищает вход в гавань от непогоды, предотвращает размывание и обмеление пролива, а также его занесение песком.

Аэродром «Нойтиф» был ведущим среди военных авиабаз Восточной Пруссии времен Второй мировой войны.

Парково-музейное пространство «Старый Люнет», где расскажут всё о фортификационных сооружениях Балтийской Косы (Frische Nehrung) с XVII по XX век. Небольшой кинозал поможет погрузиться в атмосферу начала ХХ века, узнать что такое «Люнет» и как выглядел Западный Форт в 1870 году, увидеть и прочувствовать Штурм Пиллау и косы в апреле 1945 года, заглянуть в историю авиабазы Нойтиф и гидроавиации. Важная информация:.

