Балтийск и Балтийская коса - западный рубеж России (из Зеленоградска)

Мощь Балтийского флота, истории морского города и белоснежные пляжи косы
Добро пожаловать в город-порт Балтийск — самую западную точку России! Здесь вас встретят фортификационные сооружения довоенной эпохи, красота северной природы, и, конечно, мощные корабли Балтийского флота.

Вы прикоснётесь к богатой морской
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истории и традициям города, понаблюдаете за входящими в порт судами и зайдете в Свято-Георгиевский Морской собор.

А переправившись на берег Балтийской косы, рассмотрите старинный прусский форт и отдохнете на безлюдном пляже в окружении первозданной природы.

Балтийск и Балтийская коса - западный рубеж России (из Зеленоградска)
Балтийск и Балтийская коса - западный рубеж России (из Зеленоградска)
Балтийск и Балтийская коса - западный рубеж России (из Зеленоградска)
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Балтийск: прошлое и настоящее русского флота

Мы пройдём по самым знаковым местам Балтийска, погружаясь в многовековую морскую историю Европы. Вы увидите шведскую крепость Пиллау, действующий маяк, а также памятники основателю русского флота Петру Великому и императрице Елизавете Петровне, которые приветствуют корабли, входящие в порт. Прогуляетесь по Морскому бульвару и Северному молу, всматриваясь в бесконечный морской горизонт, понаблюдаете за кораблями, стоящими на рейде или идущими в порт, и полюбуетесь десятками изящных лебедей, которые скользят между мощных военных судов. А если захотите, мы зайдём в Свято-Георгиевский Морской собор с красивейшим резным иконостасом.

Нетронутая природа Балтийской косы

На пароме мы переправимся через судоходный канал на Балтийскую косу — здесь вы поразитесь соседству дивной, практически не тронутой человеком природы с наследием прусского военного прошлого. Мы рассмотрим ангары для гидропланов, гавань и укрепления довоенного аэродрома, а также руины форта Западный, построенного в 19 веке для защиты входа в порт. А после вы сможете отдохнуть и полюбоваться морем на пляжах Балтийской косы, а в хорошую погоду — даже искупаться или позагорать на белом песке.

А после возвращения в Балтийск мы отправимся в обратный путь и по дороге заглянем в магазин рыболовецкого колхоза, где можно купить свежие рыбные продукты местного производства.

Организационные детали

  • Программу можно продлить: + 1000 ₽ за дополнительный час
  • Билеты на паром оплачиваются дополнительно — 70 ₽ с человека, при себе обязательно иметь паспорт гражданина РФ
  • В стоимость экскурсии входит трансфер на автомобиле гида
  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из моей команды

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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