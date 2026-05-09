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Пять городов Калининградской области за один день

Зеленоградск и прибрежные города Калининградской области: экскурсия на один день
Мы познакомим вас с историей и архитектурой Калининграда и прибрежных городов — Балтийска, Янтарного, Светлогорска и Зеленоградска.

Здесь вы насладитесь свежестью морского воздуха, потрогаете чистейший песок и, возможно, найдете янтарь. Всего за день мы покажем вам главные сокровища Калининградской области!
5
18 отзывов
Пять городов Калининградской области за один день
Пять городов Калининградской области за один день
Пять городов Калининградской области за один день

Описание экскурсии

Калининград — город Трех королей

Мы прогуляемся по историческому центру Калининграда и посетим знаменитый остров Канта. Вы увидите главные достопримечательности города — Рыбную деревню, Кафедральный собор, немецкие казармы, бастионы, ворота, старинные немецкие улочки и виллы. А гид расскажет, как образовался и развивался Кёнигсберг.

Балтийск — самый западный город

Долгое время Балтийск был закрытым городом, но сегодня мы можем осмотреть живописную панораму судоходного канала, военные корабли, памятники Петру I и императрице Елизавете, старый действующий маяк. Я покажу вам пехотные казармы, Шведскую крепость, лодку сомалийских пиратов и паровые торпеды начала XX века. Также вы, узнаете как здесь появилась крупнейшая военно-морская база во всей Прибалтике.

Янтарный — город солнечного камня

Мы побываем в мастерской по производству янтарных изделий, где увидим, как обрабатывают камень, узнаем, как отличить настоящий от поддельного и не только. После осмотрим старую немецкую кирху и водонапорную башню Пальмникена, парк Беккера и самый экологически чистый в России пляж. А еще мы обязательно попробуем найти янтарь на побережье.

Светлогорск — магический курорт

Этот курортный городок недаром называют маленькой Швейцарией. Мы погуляем по узким улочкам, увидим старую водонапорную башню и узнаем, за что так ценили Светлогорск. После вы сможете подняться по серпантинному спуску начала XX века, чтобы с высоты полюбоваться крутыми склонами Балтийского побережья.

Зеленоградск — столица кошек

Мы прогуляемся по главным улицам красивейшего городка, на которых стоит кирха Святого Адальберта и водонапорная башня Кранца. А еще здесь можно бесконечно любоваться видами на море и попробовать воду в бювете. Важная информация: Начало и окончание экскурсии — в удобном вам месте в Калининграде или в Зеленоградске.

Ежедневно, по договоренности

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Калининград:
  • Рыбная деревня
  • Кафедральный собор
  • Немецкие казармы
  • Бастионы
  • Ворота
  • Старинные немецкие улочки и виллы
  • Балтийск:
  • Панорама судоходного канала
  • Военные корабли
  • Памятники Петру I и императрице Елизавете
  • Старый действующий маяк
  • Музей ВМФ
  • Пехотные казармы
  • Шведская крепость
  • Янтарный:
  • Производство янтаря
  • Старая немецкая кирха
  • Водонапорная башня Пальмникена
  • Парк Беккера
  • Самый экологически чистый в России пляж
  • Светлогорск:
  • Старая водонапорная башня
  • Променад
  • Зеленоградск:
  • Кирха Святого Адальберта
  • Водонапорная башня Кранца
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии - в удобном вам месте в Калининграде или в Зеленоградске
Завершение: Окончание экскурсии - в удобном вам месте в Калининграде или в Зеленоградске
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Начало и окончание экскурсии - в удобном вам месте в Калининграде или в Зеленоградске
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
4
3
2
1
А
Все очень понравилось! Интересно взрослым и ребёнку. Спасибо!
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Н
Мы с друзьями съездили на отличную индивидуальную экскурсию сразу по пяти городам области с гидом Андреем. Увидели много того, что самостоятельно не посмотреть. Сперва нас покатали по разным нераспиаренным районам
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Калининграда. Затем мы посетили Балтийск, Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск. На обратном пути Андрей нас завез в рыцарский замок Нессельбек, где оставил ужинать в местном ресторане-пивоварне. Мы с друзьями в полном восторге от поездки. 10 часов Андрей непрерывно рассказывал нам истории и показывал достопримечательности. Придраться не к чему. Твёрдая пятёрка гиду.)
Собираемся вернуться летом и продолжить изучение Калининградской области.
P.S. Так как это индивидуальная поездка, то, по желанию, можно изменять программу в пределах указанного времени в зависимости от предпочтений группы.

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А
Хочу сказать, что это была самая лучшая экскурсия по Калининградской области из всех, на которых мне довелось побывать! Все 5 городов, которые мы посетили в этом туре, я ранее посещала
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на других экскурсиях и мне действительно есть с чем сравнить! Очень интересная и простая подача информации, без нудных зазубренных фраз с историческими данными. Много совершенно новой, не упоминавшейся на других экскурсиях информации, про этом с мультимедийным сопровождением: довоенные кадры городов, которые можно сравнить с текущей реальностью, фотографии, карты. Плюс сам формат экскурсии подстраивают под нас индивидуально с учётом того, что мы уже видели ранее. Огромное спасибо нашему гиду Андрею за этот замечательный день в путешествии!

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Н
Спасибо огромное за чудесный день. Получили огромное удовольствие. Александр замечательный гид. Очень эрудированный, интеллигентный, знающий и любящий свой край. Не первый раз на экскурсии, но с Александром все открыли для себя заново. Экскурсию скорректировали под нас и даже проводили в аэропорт. Огромное спасибо!!!! Мы обязательно вернемся!!! ❤️❤️❤️❤️❤️
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Н
Отличная познавательная экскурсия: насыщенная и интересная! 5 городов, абсолютно разных и неповторимых, впечатлили! Нашему гиду Вадиму большое спасибо! Практически весь день нам рассказывал о городах, об истории мест, о крае. Все самое важное и интересное. И ещё была очаровательная солнечная тёплая погода))) Очень рекомендуем!
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I
Прекрасная прогулка! Замечательный гид Сергей: очень интересно рассказывает, спокойно терпит все капризы туристов:) Увидели: г. Балтийск, плюс дополнительно там взяли морскую экскурсию на катере; п. Янтарный; г. Светлогорск и г. Зеленоградск. Всем рекомендуем!
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