Калининград — город Трех королей

Мы прогуляемся по историческому центру Калининграда и посетим знаменитый остров Канта. Вы увидите главные достопримечательности города — Рыбную деревню, Кафедральный собор, немецкие казармы, бастионы, ворота, старинные немецкие улочки и виллы. А гид расскажет, как образовался и развивался Кёнигсберг.

Балтийск — самый западный город

Долгое время Балтийск был закрытым городом, но сегодня мы можем осмотреть живописную панораму судоходного канала, военные корабли, памятники Петру I и императрице Елизавете, старый действующий маяк. Я покажу вам пехотные казармы, Шведскую крепость, лодку сомалийских пиратов и паровые торпеды начала XX века. Также вы, узнаете как здесь появилась крупнейшая военно-морская база во всей Прибалтике.

Янтарный — город солнечного камня

Мы побываем в мастерской по производству янтарных изделий, где увидим, как обрабатывают камень, узнаем, как отличить настоящий от поддельного и не только. После осмотрим старую немецкую кирху и водонапорную башню Пальмникена, парк Беккера и самый экологически чистый в России пляж. А еще мы обязательно попробуем найти янтарь на побережье.

Светлогорск — магический курорт

Этот курортный городок недаром называют маленькой Швейцарией. Мы погуляем по узким улочкам, увидим старую водонапорную башню и узнаем, за что так ценили Светлогорск. После вы сможете подняться по серпантинному спуску начала XX века, чтобы с высоты полюбоваться крутыми склонами Балтийского побережья.

Зеленоградск — столица кошек

Мы прогуляемся по главным улицам красивейшего городка, на которых стоит кирха Святого Адальберта и водонапорная башня Кранца. А еще здесь можно бесконечно любоваться видами на море и попробовать воду в бювете. Важная информация: Начало и окончание экскурсии — в удобном вам месте в Калининграде или в Зеленоградске.