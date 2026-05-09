Мы познакомим вас с историей и архитектурой Калининграда и прибрежных городов — Балтийска, Янтарного, Светлогорска и Зеленоградска.
Здесь вы насладитесь свежестью морского воздуха, потрогаете чистейший песок и, возможно, найдете янтарь. Всего за день мы покажем вам главные сокровища Калининградской области!
Здесь вы насладитесь свежестью морского воздуха, потрогаете чистейший песок и, возможно, найдете янтарь. Всего за день мы покажем вам главные сокровища Калининградской области!
Описание экскурсии
Калининград — город Трех королей
Мы прогуляемся по историческому центру Калининграда и посетим знаменитый остров Канта. Вы увидите главные достопримечательности города — Рыбную деревню, Кафедральный собор, немецкие казармы, бастионы, ворота, старинные немецкие улочки и виллы. А гид расскажет, как образовался и развивался Кёнигсберг.
Балтийск — самый западный город
Долгое время Балтийск был закрытым городом, но сегодня мы можем осмотреть живописную панораму судоходного канала, военные корабли, памятники Петру I и императрице Елизавете, старый действующий маяк. Я покажу вам пехотные казармы, Шведскую крепость, лодку сомалийских пиратов и паровые торпеды начала XX века. Также вы, узнаете как здесь появилась крупнейшая военно-морская база во всей Прибалтике.
Янтарный — город солнечного камня
Мы побываем в мастерской по производству янтарных изделий, где увидим, как обрабатывают камень, узнаем, как отличить настоящий от поддельного и не только. После осмотрим старую немецкую кирху и водонапорную башню Пальмникена, парк Беккера и самый экологически чистый в России пляж. А еще мы обязательно попробуем найти янтарь на побережье.
Светлогорск — магический курорт
Этот курортный городок недаром называют маленькой Швейцарией. Мы погуляем по узким улочкам, увидим старую водонапорную башню и узнаем, за что так ценили Светлогорск. После вы сможете подняться по серпантинному спуску начала XX века, чтобы с высоты полюбоваться крутыми склонами Балтийского побережья.
Зеленоградск — столица кошек
Мы прогуляемся по главным улицам красивейшего городка, на которых стоит кирха Святого Адальберта и водонапорная башня Кранца. А еще здесь можно бесконечно любоваться видами на море и попробовать воду в бювете. Важная информация: Начало и окончание экскурсии — в удобном вам месте в Калининграде или в Зеленоградске.
Ежедневно, по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Калининград:
- Рыбная деревня
- Кафедральный собор
- Немецкие казармы
- Бастионы
- Ворота
- Старинные немецкие улочки и виллы
- Балтийск:
- Панорама судоходного канала
- Военные корабли
- Памятники Петру I и императрице Елизавете
- Старый действующий маяк
- Музей ВМФ
- Пехотные казармы
- Шведская крепость
- Янтарный:
- Производство янтаря
- Старая немецкая кирха
- Водонапорная башня Пальмникена
- Парк Беккера
- Самый экологически чистый в России пляж
- Светлогорск:
- Старая водонапорная башня
- Променад
- Зеленоградск:
- Кирха Святого Адальберта
- Водонапорная башня Кранца
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии - в удобном вам месте в Калининграде или в Зеленоградске
Завершение: Окончание экскурсии - в удобном вам месте в Калининграде или в Зеленоградске
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Начало и окончание экскурсии - в удобном вам месте в Калининграде или в Зеленоградске
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Все очень понравилось! Интересно взрослым и ребёнку. Спасибо!
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Н
Мы с друзьями съездили на отличную индивидуальную экскурсию сразу по пяти городам области с гидом Андреем. Увидели много того, что самостоятельно не посмотреть. Сперва нас покатали по разным нераспиаренным районам
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А
Хочу сказать, что это была самая лучшая экскурсия по Калининградской области из всех, на которых мне довелось побывать! Все 5 городов, которые мы посетили в этом туре, я ранее посещала
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Н
Спасибо огромное за чудесный день. Получили огромное удовольствие. Александр замечательный гид. Очень эрудированный, интеллигентный, знающий и любящий свой край. Не первый раз на экскурсии, но с Александром все открыли для себя заново. Экскурсию скорректировали под нас и даже проводили в аэропорт. Огромное спасибо!!!! Мы обязательно вернемся!!! ❤️❤️❤️❤️❤️
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Н
Отличная познавательная экскурсия: насыщенная и интересная! 5 городов, абсолютно разных и неповторимых, впечатлили! Нашему гиду Вадиму большое спасибо! Практически весь день нам рассказывал о городах, об истории мест, о крае. Все самое важное и интересное. И ещё была очаровательная солнечная тёплая погода))) Очень рекомендуем!
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I
Прекрасная прогулка! Замечательный гид Сергей: очень интересно рассказывает, спокойно терпит все капризы туристов:) Увидели: г. Балтийск, плюс дополнительно там взяли морскую экскурсию на катере; п. Янтарный; г. Светлогорск и г. Зеленоградск. Всем рекомендуем!
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