Пять городов Калининградской области за один день

Познакомиться с историей и архитектурой Калининграда и прибрежных городов, насладиться свежестью морского воздуха

Познакомиться с историей и архитектурой Калининграда и прибрежных городов, насладиться свежестью морского воздуха, потрогать чистый песок и поискать янтарь — эта экскурсия идеально подходит тем, кто за один день хочет получить максимум информации и впечатлений!
Пять городов Калининградской области за один день
Пять городов Калининградской области за один день
Пять городов Калининградской области за один день
Пять городов Калининградской области за один день
Пять городов Калининградской области за один день
Пять городов Калининградской области за один день
Пять городов Калининградской области за один день
Пять городов Калининградской области за один день

Что вас ожидает 🤩

  • Калининград: Рыбная деревня, Кафедральный собор, немецкие казармы, бастионы, ворота, старинные немецкие улочки и виллы
  • Балтийск: панорама судоходного канала, множество военных кораблей, памятники Петру I и императрице Елизавете, старый действующий маяк, интереснейший Музей ВМФ, пехотные казармы, Шведская крепость, лодка сомалийских пиратов и паровые торпеды начала XX века
  • Янтарный: производство янтаря, старая немецкая кирха и водонапорная башня Пальмникена, парк Беккера и самый экологически чистый в России пляж
  • Светлогорск: старая водонапорная башня, самые большие в мире солнечные часы, занесенные в книгу рекордов Гиннеса, променад, склоны Балтийского побережья
  • Зеленоградск: променад, кирха Святого Адальберта, водонапорная башня Кранца

Об экскурсии

Познакомиться с историей и архитектурой Калининграда и прибрежных городов, насладиться свежестью морского воздуха, потрогать чистый песок и поискать янтарь — эта экскурсия идеально подходит тем, кто за один день хочет получить максимум информации и впечатлений!

Программа

Калининград

Увидите главные достопримечательности города, включая Рыбную деревню, Кафедральный собор, немецкие казармы, бастионы, ворота, старинные немецкие улочки и виллы.

Балтийск

Посмотрим живописную панораму судоходного канала, множество военных кораблей, памятники Петру I и императрице Елизавете, старый действующий маяк, интереснейший Музей ВМФ, пехотные казармы, Шведскую крепость, лодку сомалийских пиратов и паровые торпеды начала XX века.

Янтарный

Побываем на реально действующем производстве янтаря. Нам покажут, как изготавливают изделия, как отличить настоящий от поддельного и даже угостят настойкой из янтаря. Мы увидим старую немецкую кирху и водонапорную башню Пальмникена, парк Беккера и самый экологически чистый в России пляж, попробуем найти янтарь на побережье.

Светлогорск

Погуляем по узким улочкам, увидим старую водонапорную башню, самые большие в мире солнечные часы, занесенные в книгу рекордов Гиннеса, спустимся на променад и поднимемся по серпантинному спуску начала XX века, увидим крутые склоны Балтийского побережья.

Зеленоградск

Погуляем по главным улицам этого красивейшего городка, по променаду, увидим кирху Святого Адальберта, водонапорную башню Кранца, узнаем, почему город называется «столицей кошек» и многое другое.
По окончании экскурсии мы вышлем вам на память качественные фото достопримечательностей на электронную почту.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на легковых автомобилях (Ford Focus, Hyundai Santa Fe и др.).
  • Начало и окончание экскурсии в удобном вам месте в Калининграде (кроме Московского района (южная часть города, от автовокзала)), Зеленоградске, Янтарном, Балтийске.
  • Гид может забрать вас из любого города области и также доставить обратно: Калининград (Московский район, южная часть города, от автовокзала) + 200 рублей, другие места – по договоренности.
  • Продолжительность экскурсии – от 9 часов.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Обед
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Организационные детали:
  • Экскурсия проходит на легковых автомобилях (Ford Focus, Hyundai Santa Fe и др.).
  • Начало и окончание экскурсии в удобном вам месте в Калининграде (кроме Московского района (южная часть города, от автовокзала)), Зеленоградске, Янтарном, Балтийске.
  • Гид может забрать вас из любого города области и также доставить обратно: Калининград (Московский район, южная часть города, от автовокзала) + 200 рублей, другие места – по договоренности.
  • Продолжительность экскурсии – от 9 часов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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