Руины рыцарских замков днём выглядят тихо и торжественно, а ночью превращаются в пристанище для привидений — и тут нет сомнений у местных жителей.



В путешествии будьте готовы к полуразрушенным зданиям и «налёту» заброшенности, именно на этом акцент экскурсии и именно в этом ещё можно найти отголоски прошлых веков.