Представьте себе мир, где стены замков еще помнят шепот монахов и звон мечей.Эта экскурсия по заброшенным замкам и кирхам Калининградской области предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу прошлых веков.Вы посетите

замок Шаакен, где каждый камень хранит в себе истории давно минувших дней; кирху Шаакен, восхищающую своей архитектурой; кирху святой Барбары, где можно ощутить дух средневековья; и Нессельбек, замок, восстановленный по старинным чертежам, где прошлое встречается с настоящим. Завершится ваше путешествие в Зеленоградске, где вы сможете насладиться красотой современного города, не забывая о величии прошлого. Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с историей и культурой Калининградской области, ее забытыми замками и кирхами, которые продолжают вдохновлять путешественников со всего мира

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Май-сентябрь идеально подходят для экскурсии по замкам и кирхам Калининградской области. В это время года можно насладиться красотой архитектуры и историей без лишних забот о погоде.

Сейчас август — это идеальное время.