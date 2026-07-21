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Кирхи и заброшенные замки Калининградской области

Погрузитесь в мир средневековья, исследуя руины замков и кирх Калининградской области. Откройте для себя их тайны и истории
Представьте себе мир, где стены замков еще помнят шепот монахов и звон мечей.

Эта экскурсия по заброшенным замкам и кирхам Калининградской области предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу прошлых веков.

Вы посетите
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замок Шаакен, где каждый камень хранит в себе истории давно минувших дней; кирху Шаакен, восхищающую своей архитектурой; кирху святой Барбары, где можно ощутить дух средневековья; и Нессельбек, замок, восстановленный по старинным чертежам, где прошлое встречается с настоящим.

Завершится ваше путешествие в Зеленоградске, где вы сможете насладиться красотой современного города, не забывая о величии прошлого.

Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с историей и культурой Калининградской области, ее забытыми замками и кирхами, которые продолжают вдохновлять путешественников со всего мира

5
36 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Погружение в атмосферу средневековья
  • 👻 Загадочные истории и легенды
  • 🕍 Уникальная архитектура кирх
  • 📚 Исторические факты и рассказы
  • 🌌 Ночная мистика заброшенных замков

Лучшее время для посещения

янв
фев
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май
июн
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Май-сентябрь идеально подходят для экскурсии по замкам и кирхам Калининградской области. В это время года можно насладиться красотой архитектуры и историей без лишних забот о погоде.
Сейчас август — это идеальное время.
Кирхи и заброшенные замки Калининградской области
Кирхи и заброшенные замки Калининградской области
Кирхи и заброшенные замки Калининградской области

Что можно увидеть

  • Замок Шаакен
  • Кирха Шаакен
  • Кирха святой Барбары
  • Замок Нессельбек

Описание экскурсии

4 портала времени

Замковые стены помнят стрелы лучников, паутины интриг, шёпот монахов, звон мечей и грохот пушечных залпов. Они молчаливые свидетели драм и трагедий, кровопролитных боев и весёлых празднеств в честь победы над врагом. Погрузиться в атмосферу давно ушедших столетий помогут следующие места:

  • замок Шаакен — необычная архитектурная форма крепости вызывает любопытство у историков и любителей, а прошлое замка достойно того, чтобы о нём написали книгу (что люди и сделали).
  • кирха Шаакен, стоящая неподалёку, впечатлит не меньше предыдущей локации. Она возведена по всем канонам рыцарской архитектуры.
  • кирха святой Барбары в стиле суровой северо-германской готики. Здесь всё: стрельчатые окна, фрески 14 века и дух заброшенности, который так будоражит привыкшего к парадным достопримечательностям путешественника.
  • Нессельбек — замок, восстановленный по старинным чертежам. Пожалуй, единственное место из списка, где энергетику сгладила реставрация и постоянное оживление в ресторане и отеле при нём.

Закончим путешествие в Зеленоградске.

Организационные детали

Дополнительные расходы: билеты в замок Шаакен (250 рублей/чел.), еда и напитки.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На вокзале в Зеленоградске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита
Маргарита — ваш гид в Зеленоградске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 288 туристов
Я Маргарита, живу в Зеленоградске. Опытный гид с историческим образованием. Путешествую, изучаю, знаю историю Тевтонского ордена на Калининградской земле и легенды средневековых замков.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 36 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
34
4
2
3
2
1
О
Маргарита, спасибо Вам за потрясающее путешествие в прошлое! Мы объездили руины замков и старинные кирхи, и это было лучшее знакомство с регионом, которое можно было придумать. Ваши рассказы были яркими
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и увлекательными, время пролетело незаметно. Вы провели для нас уникальную экскурсию, которая включала в себя места, отсутствующие в тривиальных путеводителях. Отдельное спасибо, хочется сказать за Вашу душевность, внимание и чудесного котика, который останется напоминанием об этой волшебной поездке.

Маргарита, спасибо Вам за потрясающее путешествие в прошлое! Мы объездили руины замков и старинные кирхи, и
Маргарита, спасибо Вам за потрясающее путешествие в прошлое! Мы объездили руины замков и старинные кирхи, и
Маргарита, спасибо Вам за потрясающее путешествие в прошлое! Мы объездили руины замков и старинные кирхи, и
Маргарита, спасибо Вам за потрясающее путешествие в прошлое! Мы объездили руины замков и старинные кирхи, и
Маргарита, спасибо Вам за потрясающее путешествие в прошлое! Мы объездили руины замков и старинные кирхи, и
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Татьяна
Большое спасибо за такую увлекательную экскурсию)!
Маргарита отвезла нас в очень атмосферные места с Историей.
Интересно поданный материал + красивые локации. Мы с мужем не заметили, как быстро пролетело время экскурсии.
Кроме всего прочего, в Нессельбеке вкусное пиво, рекомендуем попробовать).
Большое спасибо за такую увлекательную экскурсию)!
Большое спасибо за такую увлекательную экскурсию)!
Большое спасибо за такую увлекательную экскурсию)!
Большое спасибо за такую увлекательную экскурсию)!
Большое спасибо за такую увлекательную экскурсию)!
Большое спасибо за такую увлекательную экскурсию)!
Большое спасибо за такую увлекательную экскурсию)!
Большое спасибо за такую увлекательную экскурсию)!+2
Большое спасибо за такую увлекательную экскурсию)!
Большое спасибо за такую увлекательную экскурсию)!
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Р
Были с детьми-подростками, всем понравилось. Посмотрели то, куда не добираются туристические автобусы. Маргарита удобно подстроила программу под наше время, рекомендуем!
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Елена
Вчера с семьёй из четырех человек путешествовали с Маргаритой по замкам. Экскурсия понравилась и нам и нашим детям-подросткам. Узнавали много интересной информации об истории области, населения, рыцарях тевтонского ордена, замках
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и кирхах 13- 16 веков….. на протяжении всего пути следования. Посетили сыроварню неподалеку от замка Шаакен, подземелья самого замка, потом исследовали заброшенную разрушенную веками кирху святой Барбары и посетили замок Нессельбек…. Потом Маргарита отвезла нас обратно в чудесный город Зеленоградск, где мы и прогуляли до позднего вечера, потому что совсем не хотелось уезжать))
Спасибо огромное Маргатире за её увлекательные истории от всех нашей семьи! 👍

Вчера с семьёй из четырех человек путешествовали с Маргаритой по замкам. Экскурсия понравилась и нам и
Вчера с семьёй из четырех человек путешествовали с Маргаритой по замкам. Экскурсия понравилась и нам и
Вчера с семьёй из четырех человек путешествовали с Маргаритой по замкам. Экскурсия понравилась и нам и
Вчера с семьёй из четырех человек путешествовали с Маргаритой по замкам. Экскурсия понравилась и нам и
Вчера с семьёй из четырех человек путешествовали с Маргаритой по замкам. Экскурсия понравилась и нам и
Вчера с семьёй из четырех человек путешествовали с Маргаритой по замкам. Экскурсия понравилась и нам и
Вчера с семьёй из четырех человек путешествовали с Маргаритой по замкам. Экскурсия понравилась и нам и
Вчера с семьёй из четырех человек путешествовали с Маргаритой по замкам. Экскурсия понравилась и нам и+2
Вчера с семьёй из четырех человек путешествовали с Маргаритой по замкам. Экскурсия понравилась и нам и
Вчера с семьёй из четырех человек путешествовали с Маргаритой по замкам. Экскурсия понравилась и нам и
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Е
Отличная экскурсия, отличный экскурсовод, было очень интересно и познавательно, никуда не торопились и все внимательно посмотрели! А в конце экскурсии получили подарок в виде картины, которая греет наши сердца дома, на Урале!
Отличная экскурсия, отличный экскурсовод, было очень интересно и познавательно, никуда не торопились и все внимательно посмотрели!
Отличная экскурсия, отличный экскурсовод, было очень интересно и познавательно, никуда не торопились и все внимательно посмотрели!
Отличная экскурсия, отличный экскурсовод, было очень интересно и познавательно, никуда не торопились и все внимательно посмотрели!
Отличная экскурсия, отличный экскурсовод, было очень интересно и познавательно, никуда не торопились и все внимательно посмотрели!
Отличная экскурсия, отличный экскурсовод, было очень интересно и познавательно, никуда не торопились и все внимательно посмотрели!
Отличная экскурсия, отличный экскурсовод, было очень интересно и познавательно, никуда не торопились и все внимательно посмотрели!
Отличная экскурсия, отличный экскурсовод, было очень интересно и познавательно, никуда не торопились и все внимательно посмотрели!
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Бухарина
Были с Маргаритой на экскурсии- Кирхи и заброшенные замки Калининградской области. Остались очень довольны. Маргарита- прекрасный рассказчик, виртуозный водитель и очень колоритная личность. Хороший рассказ, неторопливость, возможность побродить и вдохновиться духом средневековья- все было. Советую.
Были с Маргаритой на экскурсии- Кирхи и заброшенные замки Калининградской области. Остались очень довольны. Маргарита- прекрасный
Были с Маргаритой на экскурсии- Кирхи и заброшенные замки Калининградской области. Остались очень довольны. Маргарита- прекрасный
Были с Маргаритой на экскурсии- Кирхи и заброшенные замки Калининградской области. Остались очень довольны. Маргарита- прекрасный
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