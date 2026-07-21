Представьте себе мир, где стены замков еще помнят шепот монахов и звон мечей.
Эта экскурсия по заброшенным замкам и кирхам Калининградской области предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу прошлых веков.
Вы посетите
Эта экскурсия по заброшенным замкам и кирхам Калининградской области предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу прошлых веков.
Вы посетите
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Погружение в атмосферу средневековья
- 👻 Загадочные истории и легенды
- 🕍 Уникальная архитектура кирх
- 📚 Исторические факты и рассказы
- 🌌 Ночная мистика заброшенных замков
Лучшее время для посещения
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фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Май-сентябрь идеально подходят для экскурсии по замкам и кирхам Калининградской области. В это время года можно насладиться красотой архитектуры и историей без лишних забот о погоде.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Замок Шаакен
- Кирха Шаакен
- Кирха святой Барбары
- Замок Нессельбек
Описание экскурсии
4 портала времени
Замковые стены помнят стрелы лучников, паутины интриг, шёпот монахов, звон мечей и грохот пушечных залпов. Они молчаливые свидетели драм и трагедий, кровопролитных боев и весёлых празднеств в честь победы над врагом. Погрузиться в атмосферу давно ушедших столетий помогут следующие места:
- замок Шаакен — необычная архитектурная форма крепости вызывает любопытство у историков и любителей, а прошлое замка достойно того, чтобы о нём написали книгу (что люди и сделали).
- кирха Шаакен, стоящая неподалёку, впечатлит не меньше предыдущей локации. Она возведена по всем канонам рыцарской архитектуры.
- кирха святой Барбары в стиле суровой северо-германской готики. Здесь всё: стрельчатые окна, фрески 14 века и дух заброшенности, который так будоражит привыкшего к парадным достопримечательностям путешественника.
- Нессельбек — замок, восстановленный по старинным чертежам. Пожалуй, единственное место из списка, где энергетику сгладила реставрация и постоянное оживление в ресторане и отеле при нём.
Закончим путешествие в Зеленоградске.
Организационные детали
Дополнительные расходы: билеты в замок Шаакен (250 рублей/чел.), еда и напитки.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На вокзале в Зеленоградске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита — ваш гид в Зеленоградске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 288 туристов
Я Маргарита, живу в Зеленоградске. Опытный гид с историческим образованием. Путешествую, изучаю, знаю историю Тевтонского ордена на Калининградской земле и легенды средневековых замков.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 36 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Маргарита, спасибо Вам за потрясающее путешествие в прошлое! Мы объездили руины замков и старинные кирхи, и это было лучшее знакомство с регионом, которое можно было придумать. Ваши рассказы были яркими
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Большое спасибо за такую увлекательную экскурсию)!
Маргарита отвезла нас в очень атмосферные места с Историей.
Интересно поданный материал + красивые локации. Мы с мужем не заметили, как быстро пролетело время экскурсии.
Кроме всего прочего, в Нессельбеке вкусное пиво, рекомендуем попробовать).
Маргарита отвезла нас в очень атмосферные места с Историей.
Интересно поданный материал + красивые локации. Мы с мужем не заметили, как быстро пролетело время экскурсии.
Кроме всего прочего, в Нессельбеке вкусное пиво, рекомендуем попробовать).
+2
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Р
Были с детьми-подростками, всем понравилось. Посмотрели то, куда не добираются туристические автобусы. Маргарита удобно подстроила программу под наше время, рекомендуем!
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Вчера с семьёй из четырех человек путешествовали с Маргаритой по замкам. Экскурсия понравилась и нам и нашим детям-подросткам. Узнавали много интересной информации об истории области, населения, рыцарях тевтонского ордена, замках
+2
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Е
Отличная экскурсия, отличный экскурсовод, было очень интересно и познавательно, никуда не торопились и все внимательно посмотрели! А в конце экскурсии получили подарок в виде картины, которая греет наши сердца дома, на Урале!
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Были с Маргаритой на экскурсии- Кирхи и заброшенные замки Калининградской области. Остались очень довольны. Маргарита- прекрасный рассказчик, виртуозный водитель и очень колоритная личность. Хороший рассказ, неторопливость, возможность побродить и вдохновиться духом средневековья- все было. Советую.
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