Юлия Великолепная экскурсия, огромное спасибо Александру!

Мы увидели даже больше, чем рассчитывали, лисичек и кабанов, пляж почти без людей) Отдельная благодарность за совет по покупке рыбы, невероятно вкусный сарган🤌

Если вы выбираете между групповой и индивидуальной экскурсией, выбирайте индивидуально однозначно, это намного комфортнее и интереснее!

Светлана Красивая экскурсия. Природа волшебная. Восхищает труд людей создавших такое чудо. Хочеться гулять там бесконечно. Видели диких лис! Всё очень понравилось. Спасибо!

Кузина

Рассказывать о крамоте природы наверное нет смысла, это нужно просто увидеть и прочувствовать самим, а вот о гиде рассказать хочется. Александр поофессионал своего дела - отличный расказчик, интересный человек, внимательный водитель (экскурсия проходила на отличном экоавтомобиле). И хотя, по нашей просьбе, экскурсию пришлось во временном отрезке сократить, впечатления остались самые яркие и очень приятные!

Благодарим Александра за полученные эмоции и удовольствие от общения! Очень рекомендуем экскурсию по Куршской косе "Пески времени" и гида! Вречатления получили незабываемые и от природных красот, и от общения с Александром!

А Анастасия Замечательная экскурсия, невероятно красиво😍 Большое спасибо!

А Анастасия Отличная экскурсия. Гид скорректировал маршрут под наши пожелания и с учетом наличия детей! Все очень понравилось!

О Ольга Кроме всеми посещаемых локаций, заехали в пару мест (на берегу залива и моря), которые Александр порекомендовал как местный житель. И ножки помочили и в заливе, и в море)))

Спасибо Александру за прекрасно проведенный день! Очень приятная прогулка по Куршской косе. Мы были здесь первый раз и нам понравилось всё!! Всё было гармонично в этой поездке - чудесная погода, комфортный автомобиль и вождение, интересный рассказ.

С Сергей Прекрасный тур.

Нас четверо, все вместились. Организован отлично, все отмеченные локации показали плюс Шаакен и сыроварню рядом.

Рекомендую!

Т Татьяна Ездили на экскурсию 26 августа.

Погода настораживала своими капризами - то шквалистый ветер, то проливной дождь.

Но ничто не смогло помешать замечательному путешествию.

Расспросив нас о наших предпочтениях, Александр умело выстроил маршрут так, что в периоды непогоды мы перемещались между запланированными остановками, находясь в уютной машине с интересным рассказчиком.

И Игорь Очень понравилось экскурсия. Всем рекомендую потрясающего экскурсовода Александра.

Полина Маршрут достаточно насыщенный, поэтому ехать лучше в первой половине дня. Александр очень внимательный экскурсовод, адаптирует динамику экскурсии под ритм группы. Много знает о своем крае, любит его. Рекомендую экскурсию всем, кто хочет за одну поездку увидеть самые знаковые места Куршской косы

Ольга Мы очень благодарны Александру за отличную экскурсию. Интересно, увлекательно, доброжелательно! Александр тонко чувствует настроение клиентов, спокойно рассказывает; природа и история введены в его рассказ очень гармонично. Александр - прекрасный водитель! Отдельная благодарность за консультации по работам из янтаря!!! Александр любит родные места, природу, умеет все это передать в своей экскурсии. Очень и очень рекомендуем эту экскурсию! Большое спасибо!

Диана рассказывал об объектах, отвечал на вопросы. Был всегда рядом, но его присутствие было не навящивым, это очень ценно в экскурсоводах.

Куршская коса, очень красивое место. Воздух чистый, море прозрачное, песочек тёплый, смотровые площадки, все продумано!

Большое спасибо! Отличный вариант экскурсии! Очень удобно, как говорится от двери к двери, от куда забрали туда и вернули. Поездка была на комфортабельном автомобиле, с кондиционером. Экскурсовод Александр был всегда с нами,

Е Екатерина Замечательная была экскурсия! Александр очень приятный и доброжелательный гид. На все вопросы давал исчерпывающие ответы. Маршрут был выстроен с учётом наших предпочтений и рекомендаций Александра. С удовольствием порекомендую Александра в качестве сопровождения экскурсии.

М Мария Великолепная экскурсия, прекрасный экскурсовод Александр. Было очень познавательно и захватывающе. Взрослые и дети в восторге от танцующего леса, от прекрасной природы, от безумно красивых озер и песков.