Погружение в красоту Куршской косы - это уникальная возможность увидеть песчаные дюны, загадочный Танцующий лес и живописные пляжи Балтийского моря. Опытный гид проведёт вас по маршруту, раскрывая тайны истории и
6 причин купить эту экскурсию
- 🌲 Уникальные природные пейзажи
- 🏰 Исторические достопримечательности
- 🦜 Орнитологическая станция
- 🌊 Дикие пляжи Балтийского моря
- 🚗 Комфортный трансфер
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Что можно увидеть
- Замок Шаакен
- Орнитологическая станция
- Смотровая площадка высота Мюллера
- Смотровая площадка высота Эфа
- Танцующий лес
Описание экскурсии
- Замок Шаакен. Вы понаблюдаете за процессом приготовления сыра и по желанию продегустируете лучшие сорта (дополнительная локация, по желанию)
- Орнитологическая станция, где вам покажут процесс кольцевания птиц
- Смотровая площадка высота Мюллера: посмотрим на косу с высоты
- Смотровая площадка высота Эфа с видовыми пейзажами дюн
- Закрытая тропа с посещением немецких береговых артиллерийских укреплений времён 1941–1945 годов
- Дикий пляж Балтийского моря — безлюдный и живописный. В тёплую погоду здесь можно искупаться
- А также: Танцующий лес, озеро Чайка, озеро Лебедь, Лисий угол, поющие пески и песчаные дюны.
Я расскажу вам о дюнах и о том, какое отношение к Куршской косе имеют Малый Кауп, Коралленберге и Штангенвальде. Вы узнаете, какую роль в истории косы сыграли викинги, а затем пруссы и какая участь постигла семьи куршей после Второй мировой войны.
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер на комфортном автомобиле Skоdа Осtаviа (есть детское кресло), сопровождение гида с 20-летним стажем вождения, экскурсия по производству сыра
- Отдельно оплачивается: экосбор — 400 ₽ взрослый, детям до 18 лет бесплатно, дегустация сыра — 400 ₽ и обед — по желанию
- Программа подойдёт взрослым и детям с 3 лет
- Обязательно возьмите с собой документы, удостоверяющие личность (паспорт РФ, свидетельства о рождении детей) для прохождения контроля при въезде в национальный парк
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Зеленоградске
Провёл экскурсии для 257 туристов
Здравствуйте, дорогие друзья. Давайте знакомиться. Меня зовут Александр. Я дипломированный гид по Kуршской косe. Моя цель — индивидуальный подход к каждому гостю, оригинальность экскурсий, гибкость, мобильность, доступная и увлекательная подача
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 27 отзывах
Фотографии от путешественников
Юлия
4 ноя 2025
Великолепная экскурсия, огромное спасибо Александру!
Мы увидели даже больше, чем рассчитывали, лисичек и кабанов, пляж почти без людей) Отдельная благодарность за совет по покупке рыбы, невероятно вкусный сарган🤌
Если вы выбираете между групповой и индивидуальной экскурсией, выбирайте индивидуально однозначно, это намного комфортнее и интереснее!
Светлана
1 ноя 2025
Красивая экскурсия. Природа волшебная. Восхищает труд людей создавших такое чудо. Хочеться гулять там бесконечно. Видели диких лис! Всё очень понравилось. Спасибо!
Кузина
18 окт 2025
Очень рекомендуем экскурсию по Куршской косе "Пески времени" и гида! Вречатления получили незабываемые и от природных красот, и от общения с Александром!
Анастасия
26 сен 2025
Замечательная экскурсия, невероятно красиво😍 Большое спасибо!
Анастасия
10 сен 2025
Отличная экскурсия. Гид скорректировал маршрут под наши пожелания и с учетом наличия детей! Все очень понравилось!
Ольга
10 сен 2025
Очень приятная прогулка по Куршской косе. Мы были здесь первый раз и нам понравилось всё!! Всё было гармонично в этой поездке - чудесная погода, комфортный автомобиль и вождение, интересный рассказ.
Сергей
1 сен 2025
Прекрасный тур.
Нас четверо, все вместились. Организован отлично, все отмеченные локации показали плюс Шаакен и сыроварню рядом.
Рекомендую!
Татьяна
1 сен 2025
Ездили на экскурсию 26 августа.
Погода настораживала своими капризами - то шквалистый ветер, то проливной дождь.
Но ничто не смогло помешать замечательному путешествию.
Расспросив нас о наших предпочтениях, Александр умело выстроил маршрут так, что в периоды непогоды мы перемещались между запланированными остановками, находясь в уютной машине с интересным рассказчиком.
Игорь
21 авг 2025
Очень понравилось экскурсия. Всем рекомендую потрясающего экскурсовода Александра.
Полина
12 авг 2025
Маршрут достаточно насыщенный, поэтому ехать лучше в первой половине дня. Александр очень внимательный экскурсовод, адаптирует динамику экскурсии под ритм группы. Много знает о своем крае, любит его. Рекомендую экскурсию всем, кто хочет за одну поездку увидеть самые знаковые места Куршской косы
Ольга
4 авг 2025
Мы очень благодарны Александру за отличную экскурсию. Интересно, увлекательно, доброжелательно! Александр тонко чувствует настроение клиентов, спокойно рассказывает; природа и история введены в его рассказ очень гармонично. Александр - прекрасный водитель! Отдельная благодарность за консультации по работам из янтаря!!! Александр любит родные места, природу, умеет все это передать в своей экскурсии. Очень и очень рекомендуем эту экскурсию! Большое спасибо!
Диана
4 авг 2025
Отличный вариант экскурсии! Очень удобно, как говорится от двери к двери, от куда забрали туда и вернули. Поездка была на комфортабельном автомобиле, с кондиционером. Экскурсовод Александр был всегда с нами,
Екатерина
23 июл 2025
Замечательная была экскурсия! Александр очень приятный и доброжелательный гид. На все вопросы давал исчерпывающие ответы. Маршрут был выстроен с учётом наших предпочтений и рекомендаций Александра. С удовольствием порекомендую Александра в качестве сопровождения экскурсии.
Мария
18 июл 2025
Великолепная экскурсия, прекрасный экскурсовод Александр. Было очень познавательно и захватывающе. Взрослые и дети в восторге от танцующего леса, от прекрасной природы, от безумно красивых озер и песков.
Елена
15 июл 2025
Были с семьёй (4 человека) на экскурсии с Александром. Время пролетело очень быстро-заканчивали маршрут под дождем, но нас это не испугало. Озеро Лебедь, Танцующий лес, высота Мюллера и высота Эфа,
Входит в следующие категории Зеленоградска
