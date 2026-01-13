Приглашаем открыть балтийские жемчужины — курорты Янтарный и Светлогорск.
В Янтарном вы прогуляетесь по парку с редкими деревьями, увидите здание изветсного отеля и лютеранскую кирху. В Светлогорске вас ждут уютные улочки, знаменитая Водонапорная башня и скульптура «Нимфа». При желании вы сможете посетить янтарное производство и увидеть полный цикл изготовления украшений.
Описание экскурсииЯнтарный Вас ждет прогулка по реликтовому парку имени Беккера с уникальными породами деревьев: краснолистные буки, тюльпанное дерево, ситхинская ель. Вы увидите лютеранскую кирху (1892 г.) и Шлосс-отель (1881 г.), посетите Храм Казанской иконы Божией Матери, расположенный в здании бывшей кирхи XIX века. Прогуляетесь по променаду и первому в России пляжу, удостоенному премии «Голубой флаг». Светлогорск Вы познакомитесь с бывшим Раушеном — некогда вторым крупным курортом Германии на Балтике. Осмотрите водонапорную башню (1907 г.) — визитную карточку города, скульптуру «Нимфа» Германа Брахерта, солнечные часы и отель Гранд Палас. Прогуляетесь по центральному парку, променаду и колоритным улочкам с частными виллами и водогрязелечебницей. Янтарное производство При желании вы сможете посетить янтарное производство и окунуться в мир обработки солнечного камня. Мастера продемонстрируют все этапы: от шлифовки и сверления до полировки и создания кабошонов на камнерезных станках. Важная информация: Накануне экскурсии менеджер пришлет информацию по отправлению в мессенджере Телеграм или МАХ
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Янтарный:
- Первый в России пляж с наградой «Голубой флаг»
- Парк Беккера
- Казанская церковь
- Шлосс отель
- Площадь мастеров
- Светлогорск:
- Центральный парк
- Янтарь Холл
- Смотровая площадка
- Променад
- Солнечные часы
- Статуя «Нимфа»
- Водонапорная башня
Что включено
- Услуги гида
- Транспортное обслуживание
- Входные билеты на Янтарную мануфактуру
Что не входит в цену
- Питание
Место начала и завершения?
Г. Зеленоградск, ул. Окружная, д. 11
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
- Накануне экскурсии менеджер пришлет информацию по отправлению в мессенджере Телеграм или МАХ
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 630 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Варвара
13 янв 2026
Неплохая экскурсия, были показаны основные достопримечательности Светлогорска и Янтарного. Лично я там всё уже знала и видела, но мама была впервые и осталась очень довольна.
Роза
31 дек 2025
Все было прекрасно,мы с мужем остались довольны,,гид просто профессионал своего дела,за что мы Анжеле очень благодарны. хоть и погода была ветрянка и снежная,штормовое,ничего не испортило впечатление,ГИД на позитиве,чем и заряжала нас,
Вадим
27 дек 2025
Светлогорск такой колоритный город оказывается, вообще не ожидал. Впервые в области, решил купить экскурсию и не пожалел. Спасибо
Ульяна
27 дек 2025
Остались только положительные эмоции. Спасибо за экскурсию!
Степан
21 дек 2025
Прекрасная организация, красивые места, приятная атмосфера. Рекомендую!
Злата
16 дек 2025
Замечательная экскурсия! Отдельное спасибо гиду за интересный рассказ.
Лариса
14 дек 2025
Экскурсия понравилась, немного подвела погода, но в целом настроение осталось хорошее
Данила
10 дек 2025
Всё очень понравилось. Интересно, познавательно, душевно. Спасибо!
Ростислав
9 дек 2025
Благодарю команду за прекрасные воспоминания! Каждое мгновение нашей поездки было полным магии, и мы получили много новых знаний о Калининграде.
Мирослава
4 дек 2025
Экскурсия выше всех похвал! Гид профессионал своего дела.
Федор
1 дек 2025
Красивые и живописные места. Экскурсия очень понравилась. Буду рекомендовать вас.)
Василий
29 ноя 2025
Спасибо за прекрасный день! Узнали много интересного о регионе.
Клавдия
25 ноя 2025
Я в восторге от своей поездки с этим бюро! Все было организовано на высшем уровне, и я смогла увидеть самые красивые уголки Калининграда.
Диана
23 ноя 2025
Потрясающие виды и интересный рассказ гида. Время пролетело незаметно.
Леонид
21 ноя 2025
Отличная экскурсия, очень познавательная в частности по истории янтаря. Экскурсовод Ирина очень подробно и интересно рассказывала про все достопримечательные места. Даже град и дождь не помешал с удовольствием побывать на этой экскурсии.
