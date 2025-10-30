Добро пожаловать в место, где природа творит чудеса.
Вы увидите легендарный Танцующий лес, где деревья закручены в загадочные узоры, подниметесь на величественные дюны с видами, от которых захватывает дух, и узнаете, почему Куршская коса — одно из самых мистических мест России. Заповедные тропы, морской бриз, тайны древних поселений — всё это ждет вас в нашем путешествии.
Описание экскурсии
Поездка на Куршскую косу Готовы увидеть место, где природа играет по своим правилам? Там, где вековые сосны извиваются в загадочных танцах, где песчаные волны дюн скрывают древние тайны, а ветер приносит с собой шёпот Балтики? Тогда отправляемся на Куршскую косу – одно из самых мистических и удивительных мест России. Здесь деревья будто оживают: их стволы закручены в спирали, словно подчиняясь невидимой силе. Почему так происходит? Теории самые разные – от научных до мистических. Вы подниметесь на одну из самых высоких песчаных дюн Европы, откуда откроется захватывающий панорамный вид – бескрайнее Балтийское море с одной стороны, тёмно-зелёные леса и Куршский залив – с другой. Вы узнаете о древних пруссах, которые считали этот край священным, о затерянных рыбацких деревушках, которые ушли под пески, и о таинственных легендах, которые передаются здесь из поколения в поколение. Косуля, лисица, дикие кабаны, орланы и лебеди – здесь можно встретить редких животных прямо на маршруте. А еще вас ждет настоящий филиал Сахары – уникальный природный ландшафт, каких больше нет в России.
Точка сбора: Зеленоградск Окружная 11 • Экскурсия проходит на комфортабельном туристическом автобусе с багажным отделением • Экскурсия предполагает достаточно свободного времени для перекуса или обеда на высоте Эфа • Экологический сбор оплачивается отдельно — 400 р. (дети до 18 лет и пенсионеры — бесплатно).
Ежедневно в 9:30 и 13:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мы прогуляемся по Танцующему лесу и попытаемся раскрыть его тайну
- Поднимемся на высоту Эфа и насладимся морскими пейзажами с высоты
- Подышим чистейшим воздухом Балтийского моря на безлюдном пляже
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Эко-сбор в нац. парк Куршская коса
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Город Зеленоградск, ул. Окружная 11
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:30 и 13:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Точка сбора: Зеленоградск Окружная 11
- Экскурсия проходит на комфортабельном туристическом автобусе с багажным отделением
- Экскурсия предполагает достаточно свободного времени для перекуса или обеда на высоте Эфа
- Экологический сбор оплачивается отдельно - 400 р. (дети до 18 лет и пенсионеры - бесплатно)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3.4
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
30 окт 2025
Автобус не готов к такому количеству. Достался задний ряд, где сломан регулятор вентиляции и нет регулятора громкости. Гид отправляет к водителю. То есть проблемы не известно с кем решать. Водитель занят управлением. Как итог экскурсовода не слышали. Можно также и на рейсовом автобусе посетить.
б
богдан
21 окт 2025
Е
Елена
4 окт 2025
Экскурсия ни о чём, так как все впечатления испортила экскурсовод Елена. Гид совершенно не подготовился к экскурсии, рассказывал скучно и монотонно. Маршрут был неудобным, много времени потратили впустую из-за нечёткого планирования. Не рекомендую эту экскурсию.
М
Мария
23 сен 2025
Автобус был неисправен, была жара, кондиционер не охлаждал, только шумел. Во второй части салона из-за шума при нагнетении воздуха было не слышно, что рассказывает гид.
М
Мадина
12 сен 2025
М
Мария
4 сен 2025
