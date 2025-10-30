Поездка на Куршскую косу Готовы увидеть место, где природа играет по своим правилам? Там, где вековые сосны извиваются в загадочных танцах, где песчаные волны дюн скрывают древние тайны, а ветер приносит с собой шёпот Балтики? Тогда отправляемся на Куршскую косу – одно из самых мистических и удивительных мест России. Здесь деревья будто оживают: их стволы закручены в спирали, словно подчиняясь невидимой силе. Почему так происходит? Теории самые разные – от научных до мистических. Вы подниметесь на одну из самых высоких песчаных дюн Европы, откуда откроется захватывающий панорамный вид – бескрайнее Балтийское море с одной стороны, тёмно-зелёные леса и Куршский залив – с другой. Вы узнаете о древних пруссах, которые считали этот край священным, о затерянных рыбацких деревушках, которые ушли под пески, и о таинственных легендах, которые передаются здесь из поколения в поколение. Косуля, лисица, дикие кабаны, орланы и лебеди – здесь можно встретить редких животных прямо на маршруте. А еще вас ждет настоящий филиал Сахары – уникальный природный ландшафт, каких больше нет в России. Важная информация:

Точка сбора: Зеленоградск Окружная 11 • Экскурсия проходит на комфортабельном туристическом автобусе с багажным отделением • Экскурсия предполагает достаточно свободного времени для перекуса или обеда на высоте Эфа • Экологический сбор оплачивается отдельно — 400 р. (дети до 18 лет и пенсионеры — бесплатно).