Куршская коса

Ранний выезд позволит нам насладиться невероятными местами силы национального парка, посетить смотровые площадки и пройти пешие маршруты без толп туристов. Как правило, кроме нас почти никого на маршрутах нет. А уже спустя час-два там не протолкнуться.

Мы прогуляемся по удивительному Танцующему лесу 🌲, где начнём покорять своих подписчиков в Инстаграм просто сногсшибательными фото.

Насладимся уникальными песчаными дюнами со смотровой площадки Высоты Эфа и подышим потрясающим воздухом на берегу Балтийского моря 🌊 в одном из самых фотогеничных мест косы. Экскурсия ⛳ проходит в комфортном темпе, на всех остановках свободного времени предостаточно. Мы никуда не спешим.

Зеленоградск

Далее мы отправимся в один из старейших курортов Калининградской области — город 🏙️ Зеленоградск. Пропитанный историей 📖 город, где отчётливо сохранился исторический архитектурный облик. Увидим водонапорную башню 1905 года, где сегодня расположился музей 🖼 кошек и смотровая, после чего прогуляемся по главным местам притяжения города — пешеходной улице и променаду.