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Экскурсия из Зеленоградска «Куршская коса без толпы»

Бюро П.
Бюро П. – Гид из Зеленоградска
Устали от толп туристов? Вы до сих пор мечтаете прогуляться 👣 по Куршской косе? У нас есть выход! Мы отправляемся в путешествие рано утром.

А это значит, что вы прогуляетесь по Танцующему лесу 🌲 и поднимитесь на дюну Эфа в полном одиночестве.

В это время в парке 🌳 не так много людей — вы останетесь наедине с природой.

Ранний подъём стоит этого.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • 1 550 ₽ за человека

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Экскурсия из Зеленоградска «Куршская коса без толпы»
Экскурсия из Зеленоградска «Куршская коса без толпы»

Что вы увидите

  • Куршская Коса (Танцующий лес, Высота Эфа)
  • Зеленоградск
Куршская коса
Ранний выезд позволит нам насладиться невероятными местами силы национального парка, посетить смотровые площадки и пройти пешие маршруты без толп туристов. Как правило, кроме нас почти никого на маршрутах нет. А уже спустя час-два там не протолкнуться.
Мы прогуляемся по удивительному Танцующему лесу 🌲, где начнём покорять своих подписчиков в Инстаграм просто сногсшибательными фото.
Насладимся уникальными песчаными дюнами со смотровой площадки Высоты Эфа и подышим потрясающим воздухом на берегу Балтийского моря 🌊 в одном из самых фотогеничных мест косы. Экскурсия ⛳ проходит в комфортном темпе, на всех остановках свободного времени предостаточно. Мы никуда не спешим.
Зеленоградск
Далее мы отправимся в один из старейших курортов Калининградской области — город 🏙️ Зеленоградск. Пропитанный историей 📖 город, где отчётливо сохранился исторический архитектурный облик. Увидим водонапорную башню 1905 года, где сегодня расположился музей 🖼 кошек и смотровая, после чего прогуляемся по главным местам притяжения города — пешеходной улице и променаду.
Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсионное обслуживание
  • Экологический сбор.
Что не входит
  • Личные расходы
  • Питание и напитки.
Начало и место завершения
🚩 ул. Ленина, 10.
Экскурсия из Зеленоградска «Куршская коса без толпы»
Экскурсия из Зеленоградска «Куршская коса без толпы»
Экскурсия из Зеленоградска «Куршская коса без толпы»
Экскурсия из Зеленоградска «Куршская коса без толпы»
Экскурсия из Зеленоградска «Куршская коса без толпы»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Бюро П.
Бюро П.
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