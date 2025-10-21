Мои заказы

Замки Шаакен и Нойхаузен и бастион Обертайх

Погрузитесь в таинственную атмосферу Средневековья, посетив древние замки и памятники истории. В рамках экскурсии вы увидите старинные крепости XIII века — Шаакен и Нойхаузен.

А в бастионе Обертайх вас ждёт увлекательный рассказ о янтаре, старинных предметах и винтажных коллекциях, а также возможность попробовать знаменитый кёнигсбергский марципан на бесплатной дегустации.
4.4
16 отзывов
Ближайшие даты:
5
мая
Время начала: 10:30

Описание экскурсии

Замок Шаакен

Первое упоминание о замке сохранилось в орденских хрониках XIII века. Его стены помнят «Великое Посольство Российское» и Петра Первого с Екатериной Великой. На территории замка расположились музейно-исторический комплекс, музей инквизиции, подземелья которого были приспособлены под камеры пыток, различные меняющиеся экспозиции. Вы посетите замок с экскурсией, а после посоревнуетесь в стрельбе из лука, сфотографируетесь на фоне средневековых сооружений. В свободное время будет возможность перекусить в трактире.

Замок Нойхаузен

Нойхаузен — настоящий рыцарский замок, созданный в 1292 году по распоряжению епископа Кристиана фон Мюльхаузена. Позже замок Нойхаузен стал знаменит тем, что принадлежал гроссмейстеру Тевтонского ордена Альбрехту, в 1524 году ставшему первым герцогом Пруссии. Сейчас замок — это готовый туристический комплекс, в котором сохранились подвалы XIII века, прекрасные готические потолки с крестовыми и звездчатыми сводами. Вас ждет экскурсия по внешнему периметру и внутреннему двору, а также посещение экспозиции «Архитектурный лабиринт».

Бастион Обертайх

Обертайх — фортификационное сооружение XIX века, входившее в состав Грольманского верхнего фронта. Сейчас здесь находится музейная экспозиция «Объект №13» — уникальное место, где вы можете узнать много интересного о янтаре, антиквариате, винтаже, а также о Кенигсбергском марципане, который попробуете на комплиментарной дегустации.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Замок Шаакен
  • Замок Нойхаузен
  • Бастион Обертайх
  • Музей «Объект №13»
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспортное обслуживание
  • Входные билеты в замки Шаакен, Нойхаузен и в музей «Объект №13»
  • Комплиментарная дегустация марципана
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Зеленоградск, ул. Окружная, 11
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
3
2
2
1
1
1
О
Оксана
21 окт 2025
Недавно были на экскурсии в замки Шаакен и Нойхаузен, прекрасные впечатления. Конечно только внешний осмотр, но благодаря экскурсоводам, получается целостное впечатление. Не первый раз приезжаю в Калининград и очень впечатляюсь, с какой любовью люди рассказывают о своем городе!! Спасибо им огромное.
Е
Елена
17 окт 2025
Хорошая экскурсия, хорошие гиды, интересные рассказы истории замков и их обитателей!!! Продолжайте в том же духе! Спасибо!
Ю
Юра
15 окт 2025
Был в Калининграде весной. Приехал снова, а тут экскурсионные новинки.
Красивый Нойхаузен, интересная коллекция в Обертайхе. Определённо стоит посетить любителям старины.
Д
Дмитрий
2 окт 2025
Отлично! Новые интересные места открывают в Калининграде. Приятные гиды в замках, занимательно рассказывают. Есть, что посмотреть на этой экскурсии, глазу приятно. Благодарю, Универсал-тур!
E
Elen5marta
20 сен 2025
О
Олег
18 сен 2025
Небольшое путешествие во времена рыцарей и замков. Было интересно наблюдать контраст между отреставрированным объектом и более разрушенным. Спасибо за интересное сопровождение и отличную организацию! Порадовала удобная доставка из Зеленоградска и обратно.
М
Мария
18 сен 2025
Атмосферные места и интересные экскурсии. Мне понравилось везде. Спасибо людям, которые трудятся надо восстановлением, сохраняют историю.
А
Анна
10 сен 2025
Спасибо за экскурсию приятную во всех отношениях! Комфортный трансфер из Зеленоградска и далее на большом автобусе. Всё чисто, удобно, слышно хорошо. По замкам интересный экскурс, один восстановлен, другой в процессе. Смотришь и сравниваешь. Но хорошо, что этим наследием занимаются, берегут.
У
Ульяна
5 сен 2025
Очень понравился замок Нойхаузен. Интересная экскурсия по нему, жаль еще не всё доделано - любопытно, как это будет в завершенном виде.
В целом всё хорошо - организация, сопровождение, адекватные туристы.
А
Альберт
27 авг 2025
Негативное впечатление. Автобус опоздал на полчаса. В приехавшем автобусе задние сидения заливало водой с крыши. Мотор сзади гудел так что не было слышно экскурсовода. Из-за опоздания к старту дальше мы
читать дальше

неслись галопом по Европам. В замке Шаакен свободного времени дали всего 20 минут явно решив за наш счет выровнять график. (Экскурсия в самом замке была интересная, молодец местный парень-экскурсовод). Далее от Шаакена пока ехали у автобуса запотели лобовые стекла и дворники не справлялись с очисткой, в результате водитель остановился на маршруте, протирал вручную, но это не помогло и большую часть маршрута он ехал как в тумане, что мягко говоря опасно для пассажиров, не находите? Во втором замке понравился сам замок, но времени свободного совсем не дали, то ли снова выбились из графика то ли изначально так спланировано, не понятно. Итого времени ни то что пообедать, просто перекусить на маршруте банально нет. Дай Бог в туалет успеть сходить.

Итого - все бегом и удовольствия ноль. Единственное за что похвалю - трансфер от Калининграда до Зеленоградска. Дали место под семью в хорошем миниавтобусе, не пришлось за него биться. Довезли комфортно. Тут молодцы.

М
Мария
27 авг 2025
Автобус опазал на 40 минут. Замки интересные, но из-за изначальной задержки, пришлось торопиться, чтобы везде успеть.
С
Светлана
23 авг 2025
М
Молодан
22 авг 2025
Прекрасная экскурсия, замечательный экскурсовод Светлана, очень интересно и увлекательно рассказывала про образовании древней Пруссии, создании Тевтонского ордена и ещё много много интересных фактов по истории этого прекрасного Балтийского края. И
читать дальше

всё это в реальных исторических декорациях настоящих средневековых замков, каждый по своему необычен и оригинален, Шаакен своими подвалами и аистами, Нойхаузен своей сложной и необыкновенной историей, архитектурой, ласточками и бароном Мюнхаузеном, а бастион Обертайх своей роскошной коллекцией янтаря, одно Янтарное дерево и Янтарные бусы в 4кг. очень впечатляют и вкуснейшей дегустацией марципана. Очень впечатляющая экскурсия, комфортабельные автобусы, профессиональная команда экскурсовод на всех этапах и ничего лишнего. Всем рекомендую данную туристическую компанию и данную экскурсию!!!

И
Ирина
20 авг 2025
1. В автобусе было 46 туристов, на сайте размер группы указан до 30
2. Автобус опоздал дал на место сбора на 40 минут. Ни администратор, который присылает информацию в wa, ни
читать дальше

экскурсовод не предупредили, на сообщения не отвечали, через пол часа удалось до экскурсовода дозвониться.
3. В замках экскурсии проводят местные профессионалы, к ним вопросов нет. Сопровождающий экскурсовод по идее должна была рассказывать исторические факты о рыцарях. Абстрагируясь от качества информации, не могли понять читают нам или рассказывают - там и по 2-3 раза один текст и с грамотностью речи беда. В целом можно рассматривать как трансфер между замками если пробок мало, не более

I
Irina
14 авг 2025

Входит в следующие категории Зеленоградска

