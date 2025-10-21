Погрузитесь в таинственную атмосферу Средневековья, посетив древние замки и памятники истории. В рамках экскурсии вы увидите старинные крепости XIII века — Шаакен и Нойхаузен.
А в бастионе Обертайх вас ждёт увлекательный рассказ о янтаре, старинных предметах и винтажных коллекциях, а также возможность попробовать знаменитый кёнигсбергский марципан на бесплатной дегустации.
Ближайшие даты:5
мая
Время начала: 10:30
Описание экскурсии
Замок Шаакен
Первое упоминание о замке сохранилось в орденских хрониках XIII века. Его стены помнят «Великое Посольство Российское» и Петра Первого с Екатериной Великой. На территории замка расположились музейно-исторический комплекс, музей инквизиции, подземелья которого были приспособлены под камеры пыток, различные меняющиеся экспозиции. Вы посетите замок с экскурсией, а после посоревнуетесь в стрельбе из лука, сфотографируетесь на фоне средневековых сооружений. В свободное время будет возможность перекусить в трактире.
Замок Нойхаузен
Нойхаузен — настоящий рыцарский замок, созданный в 1292 году по распоряжению епископа Кристиана фон Мюльхаузена. Позже замок Нойхаузен стал знаменит тем, что принадлежал гроссмейстеру Тевтонского ордена Альбрехту, в 1524 году ставшему первым герцогом Пруссии. Сейчас замок — это готовый туристический комплекс, в котором сохранились подвалы XIII века, прекрасные готические потолки с крестовыми и звездчатыми сводами. Вас ждет экскурсия по внешнему периметру и внутреннему двору, а также посещение экспозиции «Архитектурный лабиринт».
Бастион Обертайх
Обертайх — фортификационное сооружение XIX века, входившее в состав Грольманского верхнего фронта. Сейчас здесь находится музейная экспозиция «Объект №13» — уникальное место, где вы можете узнать много интересного о янтаре, антиквариате, винтаже, а также о Кенигсбергском марципане, который попробуете на комплиментарной дегустации.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Замок Шаакен
- Замок Нойхаузен
- Бастион Обертайх
- Музей «Объект №13»
Что включено
- Услуги гида
- Транспортное обслуживание
- Входные билеты в замки Шаакен, Нойхаузен и в музей «Объект №13»
- Комплиментарная дегустация марципана
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Зеленоградск, ул. Окружная, 11
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Оксана
21 окт 2025
Недавно были на экскурсии в замки Шаакен и Нойхаузен, прекрасные впечатления. Конечно только внешний осмотр, но благодаря экскурсоводам, получается целостное впечатление. Не первый раз приезжаю в Калининград и очень впечатляюсь, с какой любовью люди рассказывают о своем городе!! Спасибо им огромное.
Е
Елена
17 окт 2025
Хорошая экскурсия, хорошие гиды, интересные рассказы истории замков и их обитателей!!! Продолжайте в том же духе! Спасибо!
Ю
Юра
15 окт 2025
Был в Калининграде весной. Приехал снова, а тут экскурсионные новинки.
Красивый Нойхаузен, интересная коллекция в Обертайхе. Определённо стоит посетить любителям старины.
Д
Дмитрий
2 окт 2025
Отлично! Новые интересные места открывают в Калининграде. Приятные гиды в замках, занимательно рассказывают. Есть, что посмотреть на этой экскурсии, глазу приятно. Благодарю, Универсал-тур!
E
Elen5marta
20 сен 2025
О
Олег
18 сен 2025
Небольшое путешествие во времена рыцарей и замков. Было интересно наблюдать контраст между отреставрированным объектом и более разрушенным. Спасибо за интересное сопровождение и отличную организацию! Порадовала удобная доставка из Зеленоградска и обратно.
М
Мария
18 сен 2025
Атмосферные места и интересные экскурсии. Мне понравилось везде. Спасибо людям, которые трудятся надо восстановлением, сохраняют историю.
А
Анна
10 сен 2025
Спасибо за экскурсию приятную во всех отношениях! Комфортный трансфер из Зеленоградска и далее на большом автобусе. Всё чисто, удобно, слышно хорошо. По замкам интересный экскурс, один восстановлен, другой в процессе. Смотришь и сравниваешь. Но хорошо, что этим наследием занимаются, берегут.
У
Ульяна
5 сен 2025
Очень понравился замок Нойхаузен. Интересная экскурсия по нему, жаль еще не всё доделано - любопытно, как это будет в завершенном виде.
В целом всё хорошо - организация, сопровождение, адекватные туристы.
А
Альберт
27 авг 2025
Негативное впечатление. Автобус опоздал на полчаса. В приехавшем автобусе задние сидения заливало водой с крыши. Мотор сзади гудел так что не было слышно экскурсовода. Из-за опоздания к старту дальше мы
М
Мария
27 авг 2025
Автобус опазал на 40 минут. Замки интересные, но из-за изначальной задержки, пришлось торопиться, чтобы везде успеть.
С
Светлана
23 авг 2025
М
Молодан
22 авг 2025
Прекрасная экскурсия, замечательный экскурсовод Светлана, очень интересно и увлекательно рассказывала про образовании древней Пруссии, создании Тевтонского ордена и ещё много много интересных фактов по истории этого прекрасного Балтийского края. И
И
Ирина
20 авг 2025
1. В автобусе было 46 туристов, на сайте размер группы указан до 30
2. Автобус опоздал дал на место сбора на 40 минут. Ни администратор, который присылает информацию в wa, ни
I
Irina
14 авг 2025
