скидка
10%
4.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Орденские замки Зеленоградска: путешествие во времена покорения пруссов
Вас ждет незабываемое путешествие по замкам Тевтонского ордена. Откройте для себя мир рыцарей, их истории и тайны, которые хранят старинные стены
Начало: По согласованию с путешественником
Завтра в 10:30
1 сен в 10:30
от 95008 550₽ за всё до 3 чел.
4.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Заброшенные замки и кирхи Калининградской области: путеводитель в историю
Погрузитесь в мир средневековья, исследуя руины замков и кирх Калининградской области. Откройте для себя их тайны и истории
Начало: На вокзале в Зеленоградске
6 сен в 09:30
8 сен в 09:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
3.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Замок Шаакен, крафтовая сыроварня и кирха 13 века
Вас ждёт погружение в историю Тевтонского ордена, дегустация сыра и шоколада, а также посещение древней кирхи с легендами и привидениями
Начало: На улице Окружная
6 сен в 12:00
10 сен в 12:00
99007 920₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна27 августа 2024Огромная благодарность Антону за экскурсию. Всё грамотно и чётко организовано, интересно и впечатления незабываемые. Семья из Томска
- ООльга25 августа 2024Могу на 100% порекомендовать эту экскурсию для знакомства с Калининградской областью. Впечатление складывается из мелочей: нас забрали прям от дома,
Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Замок Шаакен»
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