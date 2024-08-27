Экскурсии в замок Шаакен из Зеленоградска

Найдено 3 экскурсии в категории «Замок Шаакен» в Зеленоградске, цены от 7 920 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Орденские замки: по следам покорителей пруссов
На машине
скидка
10%
55 отзывов
4.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Орденские замки Зеленоградска: путешествие во времена покорения пруссов
Вас ждет незабываемое путешествие по замкам Тевтонского ордена. Откройте для себя мир рыцарей, их истории и тайны, которые хранят старинные стены
Начало: По согласованию с путешественником
Завтра в 10:30
1 сен в 10:30
от 95008 550 за всё до 3 чел.
Кирхи и заброшенные замки Калининградской области
На машине
22 отзыва
4.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Заброшенные замки и кирхи Калининградской области: путеводитель в историю
Погрузитесь в мир средневековья, исследуя руины замков и кирх Калининградской области. Откройте для себя их тайны и истории
Начало: На вокзале в Зеленоградске
6 сен в 09:30
8 сен в 09:00
13 000 за всё до 4 чел.
Замок Шаакен, крафтовая сыроварня и кирха 13 века
На машине
скидка
20%
18 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Замок Шаакен, крафтовая сыроварня и кирха 13 века
Вас ждёт погружение в историю Тевтонского ордена, дегустация сыра и шоколада, а также посещение древней кирхи с легендами и привидениями
Начало: На улице Окружная
6 сен в 12:00
10 сен в 12:00
99007 920 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    27 августа 2024
    Орденские замки: по следам покорителей пруссов
    Огромная благодарность Антону за экскурсию. Всё грамотно и чётко организовано, интересно и впечатления незабываемые. Семья из Томска
  • О
    Ольга
    25 августа 2024
    Орденские замки: по следам покорителей пруссов
    Могу на 100% порекомендовать эту экскурсию для знакомства с Калининградской областью. Впечатление складывается из мелочей: нас забрали прям от дома,
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    довезли до первого замка (Шаакен), где мы сразу попали на организованную экскурсию от замка, после которой Антон провел нас по оставшейся территории, дополняя прогулку интересными сведениями. Переезды между замками также сопровождались рассказами об истории Пруссии и о местах, которые мы проезжали. Антон ответил на все наши вопросы и мы узнали много всего интересного. Спасибо большое, нам о очень понравилось!

Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Замок Шаакен»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Орденские замки: по следам покорителей пруссов
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  3. Замок Шаакен, крафтовая сыроварня и кирха 13 века
Какие места ещё посмотреть в Зеленоградске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
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  2. Балтийское море
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  4. Танцующий лес
  5. Набережная
  6. Водонапорная башня
  7. Спасо-Преображенский собор
  8. Высота Эфа
  9. Кирха Святой Барбары
  10. Станция Фрингилла
Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в августе 2024
Сейчас в Зеленоградске в категории "Замок Шаакен" можно забронировать 3 экскурсии от 7 920 до 13 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 95 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
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