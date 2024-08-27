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довезли до первого замка (Шаакен), где мы сразу попали на организованную экскурсию от замка, после которой Антон провел нас по оставшейся территории, дополняя прогулку интересными сведениями. Переезды между замками также сопровождались рассказами об истории Пруссии и о местах, которые мы проезжали. Антон ответил на все наши вопросы и мы узнали много всего интересного. Спасибо большое, нам о очень понравилось!