«Три сердца Чечни»: экскурсия в Грозный, Аргун и Шали из Железноводска

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4 часа в одну сторону, по пути мы останавливались на завтрак и также нам показывали интересные места. По пути гид Александр рассказал историю Кавказа, Чечни было очень интересно слушать даже много нового узнали. В Гррзном мы побывали на смотровой площадке на 29 этаже, открывается шикарный вид всего города, потом у нас был обед в ресторане на 32 этаже, очень вкусно готовят, официанты все вежливые. После обеда мы начали смотреть мечети, у меня нет слов это нужно видеть своими глазами. Благодарю гида Александра за прекрасную поездку и также за интересные истории и как собеседника. Советую всем хотя-бы раз посмотреть на эту красоту.