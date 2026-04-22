«Три сердца Чечни»: экскурсия в Грозный, Аргун и Шали из Железноводска

Грозный и сегодня у многих вызывает противоречивые чувства.
Даже название города не располагает к дружелюбной обстановке! Однако, с последних военных действий прошло уже более 19 лет. Грозный выбрал путь развития туризма
Даже название города не располагает к дружелюбной обстановке! Однако, с последних военных действий прошло уже более 19 лет. Грозный выбрал путь развития туризма
Описание экскурсии
Программа экскурсии:
- Вкусный обед в ресторане национальной кухни;
- Центральная мечеть г. Грозного «Сердце Чечни»;
- Подъем на смотровую площадку в знаменитом высотном комплексе «Грозный Сити», с которой откроется панорамный вид на весь город;
- Прогулка по живописному парку цветов, красота которого ежедневно привлекает множество жителей и гостей республики;
- Прогулка по главному пешеходному бульвару города — «Грозненскому Арбату», носящему имя народного артиста СССР М. А. Эсамбаева;
- Поездка в город Аргун, где находится необычная мечеть в стиле Хай-тек — «Сердце Матери»;
- Завершение экскурсии в городе Шали, где в 2019 году построили еще одну крупную мечеть, настолько крупную, что она стала крупнейшей в Европе и второй в мире после мечети в Абу-Даби — «Гордость мусульман»;
- В 18:00 отправление обратно.
ежедневно по набору группы
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Центральная мечеть г. Грозного «Сердце Чечни»
- Смотровая площадка в «Грозный Сити»
- Парк цветов
- Грозненский Арбат
- Город Аргун
- Мечеть «Сердце Матери»
- Город Шали
- Мечеть «Гордость мусульман»
Что включено
- Услуги водителя - гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Обед
- Сувениры.
- Билеты на смотровую Грозный-Сити
Место начала и завершения?
Ваш адрес в Железноводске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно по набору группы
Экскурсия длится около 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Очень впечатлили мечети, особенно в Шали. Город Грозный великолепен - чистый, красивый, современный, ни соринки, всё сверкает. Если ещё сомневаетесь ехать или нет, не сомневайтесь, этот стоит увидеть. Дорога из
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Т
05.10.25г. Были на экскурсии "Три сердца Чечни". Выезжали с Железноводска, в 6.40, наш гид был Роман, отличный экскурсовод, строгий, вежливый, знающий всё рассказал 👍 интересно про Кавказ, про обычаи и ценности чеченского народа. Экскурсию советую и экскурсовода тоже.
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И
Очень понравилась экскурсия!Так хотела давно побывать в Грозном и ощутить всю силу и красоту мечетей. Нас забирали из г. Железноводска в 7 ч утра, организация чёткая, дорога до Грозного идёт
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Е
Прекрасная экскурсия! Хочу сказать огромное спасибо гиду Роману, настоящий профессионал. За один день успели полюбоваться Грозным, посетить удивительные по своей красоте мечети в трёх городах. Несмотря на то, что любая
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Т
Очень комфортный автомобиль, замечательнвй водитель. Экскурсия очень понравилась,три мечети,все разные,но очень красивые. Погуляли по Грозному с гидом,все рассказала,показала. Поднялись на вертолетную площадку в Грозном сити,вид конечно шикарный. Пообедали вкусно в ресторане. Поезка действительно незабываема,спасибо большое!
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А
Большое спасибо гиду Роману за отличную, профессиональную проведение поездки:
-интересную информацию по административным субъектам маршрута;
-хорошо спланированную экскурсию по городам Грозный, Аргун, Шали;
- за внимание к группе, прекрасно организованные места питания и комфортного путешествие;
-интересную информацию по административным субъектам маршрута;
-хорошо спланированную экскурсию по городам Грозный, Аргун, Шали;
- за внимание к группе, прекрасно организованные места питания и комфортного путешествие;
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