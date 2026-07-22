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Железноводск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун

Открыть для себя красоту горного края и шедевры исламской архитектуры
Грозный выбрал путь развития туризма и стремится стать вторым Дубаем.

Здесь возводятся небоскребы и новые достопримечательности, появляются дорожные указатели на английском языке. Приглашаем вас открыть столицу Чеченской республики. Вы увидите три прекраснейшие мечети, православный храм и городской парк. А также насладитесь видами города с высоты башни Грозный-сити.
5
22 отзыва
Железноводск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
Железноводск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
Железноводск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун

Описание экскурсии

Кавказский колорит

В небольшой дружеской компании мы поедем туда, где природа очаровывает с первого взгляда, а ритм современного города гармонично дополняет национальные мотивы. Всё это — Чечня! Достаточно одного дня, чтобы влюбиться в эту ни на что не похожую в своем очаровании землю.

За время поездки вы посетите:

  • Смотровую площадку «Лестница в небо»
  • Центральную мечеть Грозного «Сердце Чечни»
  • Смотровую площадка в «Грозный Сити»
  • Парк цветов
  • Грозненский Арбат
  • Мечеть «Сердце матери» в городе Аргун
  • Мечеть «Гордость мусульман» в городе Шали

Организационные детали

  • Эта однодневная программа предусматривает ранний выезд и позднее возвращение, общая продолжительность — 15-16 часов
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Если у вас есть противопоказания по здоровью, вы должны сообщить об этом организатору поездки
  • Организатор имеет право изменить программу экскурсионного тура

Дополнительные расходы

  • Билеты на крышу «Грозный-Сити» — 200 руб. /чел.
  • Обед в кафе — от 500 руб. /чел.

во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 07:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник6700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ваш адрес в железноводске
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий
Виталий — ваша команда гидов в Железноводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3317 туристов
В наших турах мы стараемся не только показать гостям неповторимую природу и разнообразие Кавказа, но и создать дружескую атмосферу, ощущение приключения. Поездки в мини-группах — прекрасная возможность познакомиться с единомышленниками, провести день в уютной компании. Наш девиз — делать людей счастливыми в горах!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
21
4
1
3
2
1
Анастасия
У нас был гид Дмитрий, ну ооочень много информации нам рассказал, было очень интересно. Маршрут построен грамотно по возрастающим впечатлениям)) Трансфер очень комфортный, чисто уютно и с кондиционером. Впечатления остались только положительные, спасибо!
У нас был гид Дмитрий, ну ооочень много информации нам рассказал, было очень интересно. Маршрут построен
У нас был гид Дмитрий, ну ооочень много информации нам рассказал, было очень интересно. Маршрут построен
У нас был гид Дмитрий, ну ооочень много информации нам рассказал, было очень интересно. Маршрут построен
У нас был гид Дмитрий, ну ооочень много информации нам рассказал, было очень интересно. Маршрут построен
У нас был гид Дмитрий, ну ооочень много информации нам рассказал, было очень интересно. Маршрут построен
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Татьяна
самые лучшие впечатления, поездка была очень интересная, огромное спасибо за такую подробную информацию, гид Александр просто супер👍👍👍все четко, без опозданий, все посмотрели получили массу положительных эмоций,спасибо🤝
самые лучшие впечатления, поездка была очень интересная, огромное спасибо за такую подробную информацию, гид Александр просто
самые лучшие впечатления, поездка была очень интересная, огромное спасибо за такую подробную информацию, гид Александр просто
самые лучшие впечатления, поездка была очень интересная, огромное спасибо за такую подробную информацию, гид Александр просто
самые лучшие впечатления, поездка была очень интересная, огромное спасибо за такую подробную информацию, гид Александр просто
самые лучшие впечатления, поездка была очень интересная, огромное спасибо за такую подробную информацию, гид Александр просто
самые лучшие впечатления, поездка была очень интересная, огромное спасибо за такую подробную информацию, гид Александр просто
самые лучшие впечатления, поездка была очень интересная, огромное спасибо за такую подробную информацию, гид Александр просто
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Ю
Отличная экскурсия, тактичный, с чувством юмора гид, комфортабельный,автомобиль. Все понравилось
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Мария
Очень понравился гид Тахир: все знает, подсказывает, грамотно распределяет время в экскурсии; короче, классный! 💪🏼🔥 Программа достойная, насыщенная, но мы никуда нигде не спешили - все было в комфортном темпе) к 22:30 уже вернулись.
Очень понравился гид Тахир: все знает, подсказывает, грамотно распределяет время в экскурсии; короче, классный! 💪🏼🔥 Программа
Очень понравился гид Тахир: все знает, подсказывает, грамотно распределяет время в экскурсии; короче, классный! 💪🏼🔥 Программа
Очень понравился гид Тахир: все знает, подсказывает, грамотно распределяет время в экскурсии; короче, классный! 💪🏼🔥 Программа
Очень понравился гид Тахир: все знает, подсказывает, грамотно распределяет время в экскурсии; короче, классный! 💪🏼🔥 Программа
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Е
авто хорошее, только на задних сидениях видно плохо, приходится нагибать шею постоянно, сзади колонка орет прямо в уши, потише просила, потом все равно включали. через тонированные окна не сфотографировать. не
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говоря уже о том что и не видно что проезжаешь, весь колорит будто вечером. Кафе в обед это вообще нечто. горячей воды нет = ни чая, ни кофе. света в туалете нет. ведро/ковш. Гид хороший.

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И
Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Магомеду за это невероятное путешествие! Маршрут оказался гораздо круче, чем ожидали. Дорога была долгой, но гид сделал её не просто комфортной, а невероятно познавательной.
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Мы не просто проехали через регионы — мы прочувствовали, как меняется природа, архитектура и даже воздух за окном.
Но, конечно, жемчужиной поездки стали мечети Чечни. Мечеть "Гордость мусульман" в Шали — это архитектурный космос! Огромное спасибо гиду за то, что рассказал не только цифры и факты (хотя от масштабов дух захватывает), но и объяснил символику узоров, историю строительства. А Мечеть Матери "Сердце матери" в Аргуне тронула до слез своей атмосферой уюта и светлой грусти. Магомед очень тактично и интересно преподнес информацию о традициях и культуре, отвечал на все вопросы. Спасибо за вашу энергию и любовь к своему делу! Это поездка останется в сердце навсегда.

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