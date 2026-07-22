Грозный выбрал путь развития туризма и стремится стать вторым Дубаем.
Здесь возводятся небоскребы и новые достопримечательности, появляются дорожные указатели на английском языке. Приглашаем вас открыть столицу Чеченской республики. Вы увидите три прекраснейшие мечети, православный храм и городской парк. А также насладитесь видами города с высоты башни Грозный-сити.
Здесь возводятся небоскребы и новые достопримечательности, появляются дорожные указатели на английском языке. Приглашаем вас открыть столицу Чеченской республики. Вы увидите три прекраснейшие мечети, православный храм и городской парк. А также насладитесь видами города с высоты башни Грозный-сити.
Описание экскурсии
Кавказский колорит
В небольшой дружеской компании мы поедем туда, где природа очаровывает с первого взгляда, а ритм современного города гармонично дополняет национальные мотивы. Всё это — Чечня! Достаточно одного дня, чтобы влюбиться в эту ни на что не похожую в своем очаровании землю.
За время поездки вы посетите:
- Смотровую площадку «Лестница в небо»
- Центральную мечеть Грозного «Сердце Чечни»
- Смотровую площадка в «Грозный Сити»
- Парк цветов
- Грозненский Арбат
- Мечеть «Сердце матери» в городе Аргун
- Мечеть «Гордость мусульман» в городе Шали
Организационные детали
- Эта однодневная программа предусматривает ранний выезд и позднее возвращение, общая продолжительность — 15-16 часов
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Если у вас есть противопоказания по здоровью, вы должны сообщить об этом организатору поездки
- Организатор имеет право изменить программу экскурсионного тура
Дополнительные расходы
- Билеты на крышу «Грозный-Сити» — 200 руб. /чел.
- Обед в кафе — от 500 руб. /чел.
во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|6700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ваш адрес в железноводске
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий — ваша команда гидов в Железноводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3317 туристов
В наших турах мы стараемся не только показать гостям неповторимую природу и разнообразие Кавказа, но и создать дружескую атмосферу, ощущение приключения. Поездки в мини-группах — прекрасная возможность познакомиться с единомышленниками, провести день в уютной компании. Наш девиз — делать людей счастливыми в горах!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 22 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
У нас был гид Дмитрий, ну ооочень много информации нам рассказал, было очень интересно. Маршрут построен грамотно по возрастающим впечатлениям)) Трансфер очень комфортный, чисто уютно и с кондиционером. Впечатления остались только положительные, спасибо!
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самые лучшие впечатления, поездка была очень интересная, огромное спасибо за такую подробную информацию, гид Александр просто супер👍👍👍все четко, без опозданий, все посмотрели получили массу положительных эмоций,спасибо🤝
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Ю
Отличная экскурсия, тактичный, с чувством юмора гид, комфортабельный,автомобиль. Все понравилось
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Очень понравился гид Тахир: все знает, подсказывает, грамотно распределяет время в экскурсии; короче, классный! 💪🏼🔥 Программа достойная, насыщенная, но мы никуда нигде не спешили - все было в комфортном темпе) к 22:30 уже вернулись.
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Е
авто хорошее, только на задних сидениях видно плохо, приходится нагибать шею постоянно, сзади колонка орет прямо в уши, потише просила, потом все равно включали. через тонированные окна не сфотографировать. не
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И
Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Магомеду за это невероятное путешествие! Маршрут оказался гораздо круче, чем ожидали. Дорога была долгой, но гид сделал её не просто комфортной, а невероятно познавательной.
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