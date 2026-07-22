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Мы не просто проехали через регионы — мы прочувствовали, как меняется природа, архитектура и даже воздух за окном.

Но, конечно, жемчужиной поездки стали мечети Чечни. Мечеть "Гордость мусульман" в Шали — это архитектурный космос! Огромное спасибо гиду за то, что рассказал не только цифры и факты (хотя от масштабов дух захватывает), но и объяснил символику узоров, историю строительства. А Мечеть Матери "Сердце матери" в Аргуне тронула до слез своей атмосферой уюта и светлой грусти. Магомед очень тактично и интересно преподнес информацию о традициях и культуре, отвечал на все вопросы. Спасибо за вашу энергию и любовь к своему делу! Это поездка останется в сердце навсегда.