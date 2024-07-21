Экскурсии в Чечню из Железноводска

Найдено 3 экскурсии в категории «Чечня» в Железноводске, цены от 3 500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Железноводск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
На машине
скидка
10%
6 отзывов
13 часов
Мини-группа
до 11 чел.
Железноводск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
Открыть для себя красоту горного края и шедевры исламской архитектуры
Начало: Ваш адрес в железноводске
«Центральную мечеть Грозного «Сердце Чечни»»
Расписание: в четверг, субботу и воскресенье в 07:00
22 авг в 07:00
24 авг в 07:00
66005 940 за человека
Грозный, Аргун, Шали: По следам красивейших мест Чечни
На автобусе
5 отзывов
12 часов
Групповая
Грозный, Аргун, Шали: По следам красивейших мест Чечни
Начало: Ул. Калинина, 2, Железноводск
«Посетите мечеть «Сердце Чечни» и насладитесь видами современных кварталов»
Расписание: Вс в 06:00
25 авг в 06:00
8 сен в 06:00
3 500 за человека
«Три сердца Чечни»: экскурсия в Грозный, Аргун и Шали из Железноводска
скидка
5%
3 отзыва
16 часов
Мини-группа
до 8 чел.
«Три сердца Чечни»: экскурсия в Грозный, Аргун и Шали из Железноводска
Начало: Ваш адрес в Железноводске
Расписание: каждый четверг, субботу и воскресенье в 7:00
22 авг в 07:00
24 авг в 07:00
63005 985 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Любовь
    21 июля 2024
    Железноводск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
    Это была не экскурсия,а СКАЗКА. С первой минуты нашего путешествия началось с того,что милый,внимательный Владимир Николаевич,приехал за нами не то
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    что вовремя,а даже раньше назначенного времени. Был со всеми вежлив и обходителен. Экскурсия была ну совсем не утомительная. Мы увидели Чечню во всей ее красе. Парки,мечети-просто чудо. Словами это не передать Одним словом,ОГРОМНЕЙЩЕЕ СПАСИБО организаторам,что не даёте нам скучать на отдыхе.

    Это была не экскурсия,а СКАЗКА. С первой минуты нашего путешествия началось с того,что милый,внимательный Владимир Николаевич,приехалЭто была не экскурсия,а СКАЗКА. С первой минуты нашего путешествия началось с того,что милый,внимательный Владимир Николаевич,приехалЭто была не экскурсия,а СКАЗКА. С первой минуты нашего путешествия началось с того,что милый,внимательный Владимир Николаевич,приехалЭто была не экскурсия,а СКАЗКА. С первой минуты нашего путешествия началось с того,что милый,внимательный Владимир Николаевич,приехал
  • Т
    Тамара
    1 июня 2024
    Железноводск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
    Познавательная интересная экскурсия, Советуем Романа.
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  • Е
    Екатерина
    6 мая 2024
    Грозный, Аргун, Шали: По следам красивейших мест Чечни
    Были на экскурсии 05.05.2024, провели насыщенный день в Грозном с прекрасным гидом Керме Элиной Ивановной. Очень эрудированный экскурсовод, особенно интересно было, когда Элина, связывала историю и современность. Мечети "Гордость Мусульман","Сердце матери" и" Сердце Чечни" - просто шедевры архитектуры. Безумно понравилось.
  • И
    Ирина
    3 мая 2024
    Железноводск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
    Александр-прекрасный гид. Рассказал много интересного. Экскурсия замечательная. Всё оч понравилось! Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Чечня»

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  1. Железноводск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
  2. Грозный, Аргун, Шали: По следам красивейших мест Чечни
  3. «Три сердца Чечни»: экскурсия в Грозный, Аргун и Шали из Железноводска
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  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Гижгит
  4. Дворец Эмира Бухарского
  5. Джилы-су
  6. Пушкинская Галерея
  7. Курортный парк
  8. Плато Бермамыт
  9. Долина Нарзанов
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Железноводску в августе 2024
Сейчас в Железноводске в категории "Чечня" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 5 985 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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