скидка
10%
13 часов
Мини-группа
до 11 чел.
Железноводск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
Открыть для себя красоту горного края и шедевры исламской архитектуры
Начало: Ваш адрес в железноводске
«Центральную мечеть Грозного «Сердце Чечни»»
Расписание: в четверг, субботу и воскресенье в 07:00
22 авг в 07:00
24 авг в 07:00
66005 940₽ за человека
12 часов
Групповая
Грозный, Аргун, Шали: По следам красивейших мест Чечни
Начало: Ул. Калинина, 2, Железноводск
«Посетите мечеть «Сердце Чечни» и насладитесь видами современных кварталов»
Расписание: Вс в 06:00
25 авг в 06:00
8 сен в 06:00
3 500₽ за человека
скидка
5%
16 часов
Мини-группа
до 8 чел.
«Три сердца Чечни»: экскурсия в Грозный, Аргун и Шали из Железноводска
Начало: Ваш адрес в Железноводске
Расписание: каждый четверг, субботу и воскресенье в 7:00
22 авг в 07:00
24 авг в 07:00
63005 985₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюбовь21 июля 2024Это была не экскурсия,а СКАЗКА. С первой минуты нашего путешествия началось с того,что милый,внимательный Владимир Николаевич,приехал за нами не то
- ТТамара1 июня 2024Познавательная интересная экскурсия, Советуем Романа.
- ЕЕкатерина6 мая 2024Были на экскурсии 05.05.2024, провели насыщенный день в Грозном с прекрасным гидом Керме Элиной Ивановной. Очень эрудированный экскурсовод, особенно интересно было, когда Элина, связывала историю и современность. Мечети "Гордость Мусульман","Сердце матери" и" Сердце Чечни" - просто шедевры архитектуры. Безумно понравилось.
- ИИрина3 мая 2024Александр-прекрасный гид. Рассказал много интересного. Экскурсия замечательная. Всё оч понравилось! Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Чечня»
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