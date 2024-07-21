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что вовремя,а даже раньше назначенного времени. Был со всеми вежлив и обходителен. Экскурсия была ну совсем не утомительная. Мы увидели Чечню во всей ее красе. Парки,мечети-просто чудо. Словами это не передать Одним словом,ОГРОМНЕЙЩЕЕ СПАСИБО организаторам,что не даёте нам скучать на отдыхе.