Приглашаю вас в однодневную поездку по главным христианским памятникам КМВ, на территории которых ощущаешь истинную благодать и умиротворение.
После посещения православных святынь у каждого из вас прибавятся силы, вера и здоровье, а на душе станет легко и спокойно.
После посещения православных святынь у каждого из вас прибавятся силы, вера и здоровье, а на душе станет легко и спокойно.
Описание экскурсии
Храм Трех Святителей и Второафонский монастырь в Пятигорске
Вы познакомитесь с образцом деревянного зодчества и крупнейшим объектом на Северном Кавказе, построенным из бревен. В храме находится частица мощей Святой Матроны Московской. Затем поднимемся почти на вершину одной из красивейших гор Пятигорска — Бештау, где в тени вековых деревьев расположился Свято-Успенский Второафонский Бештаугорский мужской монастырь. В храме вы увидите множество святынь, в том числе чудотворные иконы и мощи, привезенные с Афона. А также осмотрите необычную летнюю церковь. Мощи Св.
Феодосия в городе Минеральные Воды
Следующий пункт маршрута — поселок Ленинский в окрестностях Минеральных Вод, где долгое время покоились мощи святого Феодосия. Сейчас поклониться старцу можно в новом храме Покрова Божьей матери в Минеральных Водах, который вы также посетите.
Свято-Георгиевский женский монастырь
Монастырь находится в урочище Дубровка, между поселком Ясная Поляна и пригородом Ессентуков. Главная святыня обители — это частица мощей святого покровителя, великомученика и Победоносца Георгия, а также часть его хитона. С высшей точки монастыря вы откроете красивейшие панорамы Кавказских гор, ради которых сюда обязательно стоит приехать: виды на величественный Эльбрус и ближайшие горы Машук и Бештау. Здесь же вы сможете приобрести настоящий монастырский мед и окунуться в освященную воду в монастырских купальнях.
Петропавловский храмовый комплекс
Несколько лет назад в Ессентуках был построен впечатляющих размеров комплекс, доминантой которого стал скульптурный образ Христа Воскресшего высотой 22 метра. В постаменте статуи находится часовня Воскресения Христа — аналог Кувуклии Иерусалимского храма Гроба Господня. Скульптура, которую вы увидите, является крупнейшей среди всех когда-либо поставленных православной церковью! На площади вы сможете посетить церковь Петра и Павла, новозаветных апостолов, а также часовни Воскресения Христова, Успения Пресвятой Богородицы, Троицы Живоначальной и Илии Пророка. Прогуляетесь по тематическому парку «Святой град Иерусалим».
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пятигорск:
- Храм Трех Святителей
- Свято-Успенский Второафонский Бештаугорский мужской монастырь
- Поселок Ленинский в окрестностях Минеральных Вод:
- Храм Покрова Божьей матери
- Урочище Дубровка:
- Свято-Георгиевский женский монастырь
- Красивейшие панорамы Кавказских гор
- Петропавловский храмовый комплекс в Ессентуках:
- Cкульптурный образ Христа Воскресшего
- Часовня Воскресения Христа
- Церковь Петра и Павла
- Часовня Воскресения Христова
- Часовня Успения Пресвятой Богородицы
- Часовня Троицы Живоначальной
- Часовня Илии Пророка
- Парк «Святой град Иерусалим»
Что включено
- Транспорт
Что не входит в цену
- Обед
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Смотрите свободные даты
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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