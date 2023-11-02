Русская Исландия: к плато Бермамыт из Железноводска в мини-группе

Увидеть лучшие панорамы Кавказа с высокогорного плато

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Бермамыт — место, где останавливается время и растекаются границы мира. Вы можете представить, что перенеслись на другой край земли — например, в Исландию. Можете мысленно остаться здесь, на Скалистом хребте Кавказа. Значение будет иметь только природа перед вами и вокруг вас. Куда бы мы ни поехали дальше — в долины, ущелья или к водопадам — она не перестанет вас восхищать.
Русская Исландия: к плато Бермамыт из Железноводска в мини-группе
Русская Исландия: к плато Бермамыт из Железноводска в мини-группе
Русская Исландия: к плато Бермамыт из Железноводска в мини-группе
Русская Исландия: к плато Бермамыт из Железноводска в мини-группе
Русская Исландия: к плато Бермамыт из Железноводска в мини-группе
Русская Исландия: к плато Бермамыт из Железноводска в мини-группе
Русская Исландия: к плато Бермамыт из Железноводска в мини-группе
Русская Исландия: к плато Бермамыт из Железноводска в мини-группе
Русская Исландия: к плато Бермамыт из Железноводска в мини-группе
Русская Исландия: к плато Бермамыт из Железноводска в мини-группе
Русская Исландия: к плато Бермамыт из Железноводска в мини-группе
Русская Исландия: к плато Бермамыт из Железноводска в мини-группе
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы отправимся на северо-восток Карачаево-Черкесии и поднимемся на высоту 2591 м — именно там расположено плато Бермамыт. От панорам, которые здесь открываются, захватывает дух! Любоваться красотой гор и могучим Эльбрусом хорошо в любое время суток, но закаты и рассветы, увиденные на плато, поистине незабываемы!

Вы насладитесь воздухом и красками Кавказских гор, пройдётесь по лугам, любуясь пиками Машука и Бештау, увидите скалы Амфитеатр и Монахи, заглянете в бездонные ущелья. По согласованию с группой мы сможем дополнительно посетить Медовые водопады, гору Шапка с видом на Эшкаконское водохранилище и карстовые пещеры Гришкиной балки.

А для подкрепления сил мы пообедаем в кафе с кавказской кухней.

Организационные детали

  • Экскурсия возможна с детьми от 6 лет
  • В стоимость включены трансфер от места вашего проживания и обратно, транспортное обслуживание и услуги гида

Дополнительные расходы

  • Обед в кафе с кавказской кухней (≈ 300 руб. /чел.)
  • Заезд на Медовые водопады и в чайный домик (по согласованию с гидом ≈ 500 руб. /чел.)
  • Входной билет на Медовые водопады (60-100 руб. /чел., оплачивается на въезде на водопады)
  • Заезд на гору Шапка с видом на Эшкаконское водохранилище и в карстовые пещеры Гришкиной балки (по согласованию с гидом ≈ 500 руб. /чел.)

в понедельник и вторник в 07:00, 07:15 и 07:30, в среду в 06:50, 07:15, 07:30 и 07:45, в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 06:50, 07:00, 07:15 и 07:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Железноводске
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и вторник в 07:00, 07:15 и 07:30, в среду в 06:50, 07:15, 07:30 и 07:45, в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 06:50, 07:00, 07:15 и 07:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Выездные
На весь день
Плато Бермамыт
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