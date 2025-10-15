Бермамыт — место, где останавливается время и растекаются границы мира. Вы можете представить, что перенеслись на другой край земли — например, в Исландию. Можете мысленно остаться здесь, на Скалистом хребте Кавказа. Значение будет иметь только природа перед вами и вокруг вас. Куда бы мы ни поехали дальше — в долины, ущелья или к водопадам — она не перестанет вас восхищать.
Описание экскурсии
Мы отправимся на северо-восток Карачаево-Черкесии и поднимемся на высоту 2591 м — именно там расположено плато Бермамыт. От панорам, которые здесь открываются, захватывает дух! Любоваться красотой гор и могучим Эльбрусом хорошо в любое время суток, но закаты и рассветы, увиденные на плато, поистине незабываемы!
Вы насладитесь воздухом и красками Кавказских гор, пройдётесь по лугам, любуясь пиками Машука и Бештау, увидите скалы Амфитеатр и Монахи, заглянете в бездонные ущелья. По согласованию с группой мы сможем дополнительно посетить Медовые водопады, гору Шапка с видом на Эшкаконское водохранилище и карстовые пещеры Гришкиной балки.
А для подкрепления сил мы пообедаем в кафе с кавказской кухней.
Организационные детали
- Экскурсия возможна с детьми от 6 лет
- Посещение Медовых водопадов, горы Шапка, Эшкаконского водохранилища, Гришкиной балки и обед оплачиваются отдельно (по желанию)
- Проверяйте, пожалуйста, погоду. В зависимости от прогноза маршрут может быть скорректирован (по предварительному согласованию)
- Поедем по бездорожью
- Время выезда определяется накануне поездки в зависимости от времени года +- 30 мин
- В ходе поездки все участники, кроме людей пенсионного возраста или имеющих проблемы со здоровьем, а также инвалидов, меняются местами по локациям
- С вами будет один из гидов команды
ежедневно в 06:00 и 06:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|4700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Железноводске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00 и 06:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Железноводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 7428 туристов
Уже несколько лет наша команда знакомит путешественников с красотой Кавказа, его историей, природой и традициями. Для нас экскурсии — это не просто поездки по известным местам, а возможность показать настоящий Кавказ таким, каким его знают местные жители. Мы любим свою работу и стараемся, чтобы каждая поездка проходила в комфортной, дружеской атмосфере, оставляла яркие впечатления и желание вернуться снова.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Отличная поездка, очень понравилось - увидели Кавказский хребет, табуны лошадей, погрелись на солнышке, послушали ветра, покатались по бездорожью. Спасибо гиду Магомету за рассказ и доставку))
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Заранее взяла 4 экскурсии у одного агентства, представителем которого была Анастасия. И не прогадала. Последовательность экскурсий менялась в зависимости от погоды в данном направлении. И нам везде везло с погодой.
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Y
Ездили в январе после новогодних праздников, все понравилось, отличная экскурсия! Единственное, так как до этого мы были на экскурсии на Эльбрус и Домбай, то не сказать, что были сильно впечатлены, это скорее просто предупреждение для таких же как мы, повторюсь, данная экскурсия замечательная!
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Д
Вы никогда не угадаете увидите вы там Эльбрус или нет. Если кто-то едет туда ради Эльбруса (как я), но Бермамыт - это невероятное плато со скальными пейзажами, каньон - рай.
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В октябре этого года были впервые на Кавказе,очень повезло с погодой и с поездками к достопримечательностям края! Будем долго вспоминать нашу поездку на плато Бермамыт! Экскурсия прошла на высшем уровне,начиная
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Красиво, прекрасно, восхитительно! Спасибо огромное!
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