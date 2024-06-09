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Приглашаем отправиться по маршруту, о котором мечтают многие поклонники гор. Вы подниметесь к труднодоступному плато Бермамыт, побываете в загадочном древнем ауле.



По самой красивой дороге в России доберётесь до Джилы-Су, края горячих целебных нарзанов и заповедных водопадов. Оцените величие Кавказа и почувствуете, как отступает суета повседневной жизни.