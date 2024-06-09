Приглашаем отправиться по маршруту, о котором мечтают многие поклонники гор. Вы подниметесь к труднодоступному плато Бермамыт, побываете в загадочном древнем ауле.
По самой красивой дороге в России доберётесь до Джилы-Су, края горячих целебных нарзанов и заповедных водопадов. Оцените величие Кавказа и почувствуете, как отступает суета повседневной жизни.
По самой красивой дороге в России доберётесь до Джилы-Су, края горячих целебных нарзанов и заповедных водопадов. Оцените величие Кавказа и почувствуете, как отступает суета повседневной жизни.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Плато Бермамыт. Его высота 2592 метра над уровнем моря! Приготовьтесь любоваться «космическими» панорамами с лучшими видами на Эльбрус.
- Аул Хасаут. Он находится между Боковым и Скалистым хребтами в долине горной реки. Это не просто живописное место среди гор. Здесь остались следы древнейшей истории: вы увидите руины крепости 6 века, наскальные рисунки 3 тысячелетия до н. э., а также заброшенные постройки.
- Урочище Джилы-Су. В тёплый сезон вы сможете искупаться в искусственном каменном бассейне с минеральной водой. Посетите красивейшие водопады и увидите долину замков. А также попробуете разные виды нарзана.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- Экскурсия проходит на автомобиле УАЗ Patriot или другом комфортабельном внедорожнике.
- Дополнительно оплачивается питание — 500-600 руб/чел., экологический сбор в Долине Нарзанов — 150 руб. /чел., экологический сбор в урочище Джилы-Су — 100 руб. /чел.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваша команда гидов в Железноводске
Провели экскурсии для 501 туриста
Я представитель команды гидов, которая уже более 10 лет занимается экскурсиями по Северному Кавказу. Опытные гиды покажут вам самые красивые места нашего края. Встречаем рассветы, провожаем закаты в горах. Организуем однодневные и многодневные поездки. Индивидуальные и групповые. Встретим в аэропорту/на вокзале, поселим в гостиницу, накормим вкусными блюдами кавказской кухни.Задать вопрос
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