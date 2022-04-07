Чегемское ущелье считается самой глубокой тесниной Северного Кавказа.

Здесь две стихии – камень и вода – сплетаются, образуя пейзажи невероятной красоты.

Скалы 300-метровой высоты в узкой теснине с шириной не более 15 метров – фантастическое зрелище и ощущение величия природы.

"Земля сломалась" – так переводится название Чегем на русский язык. С высоты обрушиваются вниз живописные струи водопадов Адай-Су, Азай-Су, Кошта-Сырт и других.

Мы сможем загадать желание, стоя под брызгами водопада. Оно обязательно исполнится, если в этот момент увидеть радугу.

Местный колорит чувствуется повсюду: сувениры, изделия из натуральной шерсти, дым мангалов и аромат шашлыка, наполняющий ущелье.

Затем нас ждет Оздоровительный комплекс "Гедуко", куда местные жители и туристы едут за здоровьем и долголетием.

Мы познакомимся со знаменитой "живой водой" и её исключительными свойствами: снятие напряжения, общее оздоровление, снижение веса.