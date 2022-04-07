Приглашаем совершить увлекательное путешествие в столицу Калмыкии Элисту, во время которой мы познакомимся с историей, культурой, архитектурой, традициями и религиозно-философским учением калмыков буддистов.

Элисту называют степной жемчужиной, оазисом в степи и «маленьким Тибетом». Колоритный город считается центром буддизма в Европе и шахматной столицей.

Мы увидим Золотую обитель Будды Шакьямуни – крупнейший буддийский храм Европы с позолоченной 9-метровой статуей Будды среди розовых лотосов. Перед посещением храма нужно обязательно очистить карму, прокрутив 108 молитвенных барабанов.

Также мы зайдем внутрь Ступы Просветления, где будем загадывать желания, вращая огромный барабан кюрде со свитками мантр.

Главным украшением степной столицы является Пагода Семи Дней. Культовое сооружение символизирует принцип цикличности жизни, а внутри гигантского молитвенного барабана находится около 30 миллионов свитков мантр.

Золотые ворота символизируют начало новой жизни, ведущей к просветлению. Еще одна интересная достопримечательность – скульптура Эхо, мимо которой сложно пройти. В Калмыкии верят, что незамужняя девушка быстро выйдет замуж, если сможет протиснуться сквозь отверстие в этой скульптуре.

Мы побываем в Сити-Чесс или Нью-Васюки – единственном в России городе шахмат, где расположено множество тематических скульптур и музей с интересными экспонатами.

В музее ойрат-монгольской кочевой культуры желающие смогут воспользоваться редкой возможностью примерить наряд и доспехи кочевника, сделать фото в монгольской юрте и пострелять из лука.

А еще мы обязательно узнаем о калмыцком чае и традиционных блюдах калмыцкой кухни.