Элиста - загадочный мир Востока

Смешанная: автобусная и пешеходная

Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная.
Элиста - загадочный мир Востока
Элиста - загадочный мир Востока
Элиста - загадочный мир Востока
Элиста - загадочный мир Востока

Что вас ожидает 🤩

  • Калмыкия
  • Золотая обитель Будды Шакьямуни
  • Ступа Просветления
  • Пагода Семи Дней
  • Скульптура Эхо
  • Сити-Чесс или Нью-Васюки
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Приглашаем совершить увлекательное путешествие в столицу Калмыкии Элисту, во время которой мы познакомимся с историей, культурой, архитектурой, традициями и религиозно-философским учением калмыков буддистов.

Элисту называют степной жемчужиной, оазисом в степи и «маленьким Тибетом». Колоритный город считается центром буддизма в Европе и шахматной столицей.

Мы увидим Золотую обитель Будды Шакьямуни – крупнейший буддийский храм Европы с позолоченной 9-метровой статуей Будды среди розовых лотосов. Перед посещением храма нужно обязательно очистить карму, прокрутив 108 молитвенных барабанов.

Также мы зайдем внутрь Ступы Просветления, где будем загадывать желания, вращая огромный барабан кюрде со свитками мантр.

Главным украшением степной столицы является Пагода Семи Дней. Культовое сооружение символизирует принцип цикличности жизни, а внутри гигантского молитвенного барабана находится около 30 миллионов свитков мантр.

Золотые ворота символизируют начало новой жизни, ведущей к просветлению. Еще одна интересная достопримечательность – скульптура Эхо, мимо которой сложно пройти. В Калмыкии верят, что незамужняя девушка быстро выйдет замуж, если сможет протиснуться сквозь отверстие в этой скульптуре.

Мы побываем в Сити-Чесс или Нью-Васюки – единственном в России городе шахмат, где расположено множество тематических скульптур и музей с интересными экспонатами.

В музее ойрат-монгольской кочевой культуры желающие смогут воспользоваться редкой возможностью примерить наряд и доспехи кочевника, сделать фото в монгольской юрте и пострелять из лука.

А еще мы обязательно узнаем о калмыцком чае и традиционных блюдах калмыцкой кухни.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты (молельный зал Хурула, музей Буддизма, музей "Уникальная Калмыкия или альтернативный) - 400 рублей. Питание
Когда и сколько длится
Когда: Воскресенье в 05:30
Экскурсия длится около 16 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Воскресенье в 05:30

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Железноводска

🚗На машине🧒Можно с детьми🏛История и архитектура☀️На весь день🔭Обзорные⛪️Монастыри, церкви, храмы📜История и культура🚌На автобусе

Еще несколько похожих предложений в Железноводске

Джип-тур из Железноводска «Священная гора Уллу-Тау»
12 часов
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
Сергей
Нет отзывов
Джип-тур из Железноводска «Священная гора Уллу-Тау»
Полюбоваться могучими ущельями и прогуляться к подножию Мать-горы на авто-пешеходной экскурсии
от 12 000 за 1-2 чел.
Джип-тур из Железноводска: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
12 часов
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
Сергей
5
2 отзыва
Джип-тур из Железноводска: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
Отправиться в самобытную Кабардино-Балкарию и насладиться ее фантастической красотой
от 12 000 за 1-3 чел.
Сила Северного Кавказа - урочище Джилы-Су
9 часов
Индивидуальная
Azimut
5
2 отзыва
Сила Северного Кавказа - урочище Джилы-Су
Джилы-су означает «тёплая вода»
10 000 за 1-7 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Железноводске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Железноводске
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ