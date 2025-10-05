Около часа пути — и вы увидите звёзды и планеты через мощные телескопы. Услышите много интересного о нашей Вселенной от профессиональных астрономов. Проследите путь астрономии от древности до современных научных открытий. И поймёте, как знания о небесных телах влияют на нашу повседневную жизнь.
Описание экскурсии
Вы понаблюдаете за ночным небом через телескопы — увидите кольца Сатурна, кратеры Луны, туманности и другие явления, которые не разглядеть невооружённым взглядом.
Услышите о галактиках и созвездиях, астрономах прошлого, легендах и мифах о звёздах.
И узнаете:
- Из чего состоит Солнечная система
- Как древние цивилизации изучали ночное небо
- В чём заключается теория Большого взрыва
- Какое значение для нас имеет спутниковая навигация
- Как астрономические данные используются в сельском хозяйстве и мореплавании
- Какие произведения искусства были вдохновлены астрономией
А на обратном пути в город можем делать остановки, чтобы ещё раз полюбоваться ночным небом — уже без телескопов
Организационные детали
- Поедем на автомобиле LADA Vesta, LADA Largus, LADA Niva, УАЗ «Patriot». Дорога от Железноводска от обсерватории занимает около 50 минут
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
- Одевайтесь теплее — вечером мы будем находиться под открытым небом
Важно
- программа полностью зависит от погоды. Возможна отмена (мы вернём деньги) или перенос экскурсии на другой день
- довольно часто разрешение на поездку предоставляется примерно за два часа до начала экскурсии
- это одна из сложноорганизуемых экскурсий, поэтому будьте готовы к возможному переносу дат и заранее имейте в запасе пару дней
- советуем взять с собой тёплые вещи: шапки, куртки, носочки
- в самой обсерватории могут быть другие участники: туристы, живущие на территории, учёные, студенты по обмену опытом и те, кто не смог приехать раньше из-за погоды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Иван — ваша команда гидов в Железноводске
Провели экскурсии для 390 туристов
Наша команда — это профессионалы своего дела. Мы всегда готовы помочь вам открыть для себя новые горизонты и узнать больше. Знаем секретные места, которые вы никогда не найдёте в путеводителях. Поделимся интересными историями о городе. Умеем слушать, слышать и понимать ваши потребности. Создадим индивидуальные маршруты под ваши интересы и предпочтения.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
5 окт 2025
Большое спасибо за эту необычную экскурсию:уникальное место, время и тема делают её незабываемой. А гид-организатор Али сделал её вписанной в историю края, а также атмосферной, комфортной и безопасной.
