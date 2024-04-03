Путешествие в Домбай — это не только возможность окунуться в увлекательный мир горных приключений, но и открыть для себя древние сказания и легенды Карачаево-Черкесии, погрузиться в традиции и культуру народов Кавказа.
Позвольте себе ощутить силу гор и насладиться великолепием природы в Домбае, где каждый момент становится неповторимым приключением.
Позвольте себе ощутить силу гор и насладиться великолепием природы в Домбае, где каждый момент становится неповторимым приключением.
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Что вас ожидает:
- Круговая панорама гор и ледников
- Древнейшие храмы (по пути следования)
- Гора Мусса-Ачитара
- Озеро Кара-Кёль
Описание
Откройте для себя волшебство горного курорта Домбай, вобравшего в себя легенды, природную красоту и дух приключений! Здесь, среди величественных скал и горных потоков, раскинулась земля легенд и солнца, место, где когда-то бродили стада могучих зубров. Домбай — «дыхание» Северного Кавказа Известный горнолыжный курорт страны, расположенный в западной части Главного кавказского хребта. Это открытый музей природы, с уникальной флорой и фауной. Вас навсегда покорит великолепная круговая панорама со множеством вершин и ледников, сияющих при ярком солнце на фоне пихтовых лесов и на обратном пути будем останавливаться возле красивого озера Кара-Кёль. Суровые вершины, сияющие вечными ледниками, ароматы хвои и цветущих альпийских лугов, синее небо, живительные нарзанные источники — всё это способно дать вам такой заряд бодрости и жизненной энергии, какого вы не ощущали никогда. Вы узнаете древние сказания и легенды Карачаево-Черкесии, почерпнете много интересного о традициях, быте и культуре народов Кавказа. Поднимитесь на высоту 3200 метров с помощью канатных дорог и насладитесь панорамой горы Мусса-Ачитара. В Домбае действует разнообразие канатно-кресельных дорог, гарантируя вам невероятные виды и впечатления. Отправьтесь в это захватывающее приключение в Домбай, где каждый момент наполнен живительной энергией гор и красотой природы! Маршрут: Железноводск — Домбай — Железноводск Важная информация:
- В стоимость экскурсии не входит подъем по канатной дороге. За это — при желании — нужно доплатить 2000 рублей.
- Экскурсия состоится при наборе группе от 6 человек (обычно размер группы от 12 до 20 человек).
- Одевайтесь удобно — так экскурсия пройдет максимально комфортно.
- Возьмите с собой бутылку воды, легкий перекус и паспорт.
- Оплата должна быть произведена не позднее, чем за 24 часа до отправления. Наш менеджер свяжется с Вами и предложит возможные варианты оплаты. В случае не оплаты экскурсии за 24 часа, бронь может быть аннулирована и посадка будет возможна только при наличии свободных мест.
Ср, Вс в 06:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Круговая панорама гор и ледников
- Древнейшие храмы (по пути следования)
- Гора Мусса-Ачитара
- Озеро Кара-Кёль
Что входит
- "Транспортное и экскурсионное обслуживание. Все экскурсии сопровождают высококвалифицированные экскурсоводы."
Что не входит
- "Питание по программе (можно пообедать в кафе или взять с собой)."
- "Канатные дороги (по желанию): 2000р"
Место начала и завершения?
ул. Калинина, 2, Железноводск
Когда и сколько длится?
Когда: Ср, Вс в 06:00
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Оплата должна быть произведена не позднее, чем за 24 часа до отправления. Наш менеджер свяжется с Вами и предложит возможные варианты оплаты. В случае неоплаты экскурсии за 24 часа, бронь может быть аннулирована и посадка будет возможна только при наличии свободных мест.
- Проверьте, чтобы Ваш телефон, указанный в заказе, был включен и был в зоне доступа. Если сообщение не было получено, то Вы должны позвонить по номеру указанный в Вашем ваучере с 21:00 до 22:00.
- Телефон для связи доступен с 10:00 до 21:00
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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