В стоимость экскурсии не входит подъем по канатной дороге. За это — при желании — нужно доплатить 2000 рублей.

Экскурсия состоится при наборе группе от 6 человек (обычно размер группы от 12 до 20 человек).

Одевайтесь удобно — так экскурсия пройдет максимально комфортно.

Возьмите с собой бутылку воды, легкий перекус и паспорт.

Оплата должна быть произведена не позднее, чем за 24 часа до отправления. Наш менеджер свяжется с Вами и предложит возможные варианты оплаты. В случае не оплаты экскурсии за 24 часа, бронь может быть аннулирована и посадка будет возможна только при наличии свободных мест.

Откройте для себя волшебство горного курорта Домбай, вобравшего в себя легенды, природную красоту и дух приключений! Здесь, среди величественных скал и горных потоков, раскинулась земля легенд и солнца, место, где когда-то бродили стада могучих зубров. Домбай — «дыхание» Северного Кавказа Известный горнолыжный курорт страны, расположенный в западной части Главного кавказского хребта. Это открытый музей природы, с уникальной флорой и фауной. Вас навсегда покорит великолепная круговая панорама со множеством вершин и ледников, сияющих при ярком солнце на фоне пихтовых лесов и на обратном пути будем останавливаться возле красивого озера Кара-Кёль. Суровые вершины, сияющие вечными ледниками, ароматы хвои и цветущих альпийских лугов, синее небо, живительные нарзанные источники — всё это способно дать вам такой заряд бодрости и жизненной энергии, какого вы не ощущали никогда. Вы узнаете древние сказания и легенды Карачаево-Черкесии, почерпнете много интересного о традициях, быте и культуре народов Кавказа. Поднимитесь на высоту 3200 метров с помощью канатных дорог и насладитесь панорамой горы Мусса-Ачитара. В Домбае действует разнообразие канатно-кресельных дорог, гарантируя вам невероятные виды и впечатления. Отправьтесь в это захватывающее приключение в Домбай, где каждый момент наполнен живительной энергией гор и красотой природы! Маршрут: Железноводск — Домбай — Железноводск Важная информация: