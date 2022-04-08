Во время увлекательной экскурсии мы познакомимся с главными достопримечательностями городов Грозный и Аргун, а также узнаем культуру, традиции и национальную кухню чеченского народа.

Мы посетим визитную карточку Грозного и одну из крупнейших мечетей мира – “Сердце Чечни”, поднимемся на смотровую площадку небоскреба “Грозный Сити” с панорамными видами города и увидим Храм Архангела Михаила, построенный терскими казаками в конце 19 века.

Недалеко от Грозного в городе Аргун расположена мечеть в ультрасовременном стиле хай-тек “Сердце Матери”, названная в честь Аймани Кадыровой – жены первого президента Чеченской республики Ахмада Кадырова.

В городе Шали, который в последнее время стал центром притяжения всех мусульман Северного Кавказа, в августе 2019 года открылась самая большая мечеть Европы – “Гордость мусульман” имени Пророка Мохаммеда. Внешний вид мечети впечатляет каждого гостя Шали: стены из редкого белоснежного мрамора со дна Эгейского моря, ажурные минареты, расписанные золотом купола, великолепные люстры Сваровски и изысканные аллеи огромного парка.

Путешествие в Грозный никого не оставит равнодушным и станет одним из лучших воспоминаний о поездке на Кавказ!