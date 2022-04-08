Грозный - прошлое и настоящее

Смешанная: автобусная и пешеходная

Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная.
Грозный - прошлое и настоящее
Грозный - прошлое и настоящее
Грозный - прошлое и настоящее
Грозный - прошлое и настоящее

Что вас ожидает 🤩

  • Мечеть “Сердце Чечни”
  • Смотровую площадку небоскреба “Грозный Сити”
  • Храм Архангела Михаила
  • Мечеть “Сердце Матери”
  • Мечеть “Гордость мусульман”
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Во время увлекательной экскурсии мы познакомимся с главными достопримечательностями городов Грозный и Аргун, а также узнаем культуру, традиции и национальную кухню чеченского народа.

Мы посетим визитную карточку Грозного и одну из крупнейших мечетей мира – “Сердце Чечни”, поднимемся на смотровую площадку небоскреба “Грозный Сити” с панорамными видами города и увидим Храм Архангела Михаила, построенный терскими казаками в конце 19 века.

Недалеко от Грозного в городе Аргун расположена мечеть в ультрасовременном стиле хай-тек “Сердце Матери”, названная в честь Аймани Кадыровой – жены первого президента Чеченской республики Ахмада Кадырова.

В городе Шали, который в последнее время стал центром притяжения всех мусульман Северного Кавказа, в августе 2019 года открылась самая большая мечеть Европы – “Гордость мусульман” имени Пророка Мохаммеда. Внешний вид мечети впечатляет каждого гостя Шали: стены из редкого белоснежного мрамора со дна Эгейского моря, ажурные минареты, расписанные золотом купола, великолепные люстры Сваровски и изысканные аллеи огромного парка.

Путешествие в Грозный никого не оставит равнодушным и станет одним из лучших воспоминаний о поездке на Кавказ!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты - 500 рублей
Когда и сколько длится
Когда: Среда, Четверг, Суббота, Воскресенье в 06:00
Экскурсия длится около 16 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Среда, Четверг, Суббота, Воскресенье в 06:00

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