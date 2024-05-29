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у Анны нет отзывов, экскурсия оказалась бомбической🎉

Первое и самое главное для меня, это приятное общение. Начитанный, приятный экскурсовод - что может быть лучше в прогулке по незнакомому городу?

Были интересные интерактивные моменты от Ани:

При входе в Казёный парк я получила билетик, аналог билета 1872 года, без которого нельзя было попасть в парк в те времена. Этот момент очень приятный и неожиданный🤗

Потом в музыкальной беседке мы слушаем пьесу Балакирева, которую он написал под вдохновением от поездки на КМВ. Природа и музыка 😍

Также мы заходили в Пушкинскую галерею и видели скульптуру А. С. Пушкина, узнали интересную историю ее создания. А на улице установлена её копия.

За это короткое время я узнала много интересного и познакомилась с замечательной девушкой Аней🥰

Рекомендую для знакомства с курортным городом Железноводск эту экскурсию 🔥🔥🔥