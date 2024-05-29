Железноводск - место с более чем 2-вековой историей. Здесь многое сохранилось, но и многое было утрачено.
Вы погрузитесь в атмосферу прошлых лет и узнаете, как и где люди принимали первые ванны,
Вы погрузитесь в атмосферу прошлых лет и узнаете, как и где люди принимали первые ванны,
6 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Погружение в историю Железноводска
- 🏛️ Посещение уникальных архитектурных объектов
- 🎶 Проверка акустики музыкальной беседки
- 💧 Дегустация минеральной воды
- 📸 Фотосессия у исторических памятников
- 🏞️ Прогулка по Казённому саду
Что можно увидеть
- Лермонтовский бювет
- Штольня источника № 1
- Сквер и памятник Лермонтову
- Покровская церковь
- Казённый сад
- Музыкальная беседка
- Дворец Эмира Бухарского
- Каскадная лестница
- Городское озеро
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Лермонтовский бювет и штольня источника № 1 — старейший минеральный ключ курорта, с которого началась история Железноводска
- Сквер и памятник Лермонтову. Вы узнаете, как это место связано с именем поэта
- Покровская церковь. Я расскажу, чем изначально было это здание. Внутри вы увидите старинную икону и по желанию выпьете минеральной воды
- Казённый сад (Курортный парк). Вы пройдёте по аллее естественного лечебного парка, полюбуетесь красавицей Пушкинской галереей, посетите Славяновский и Смирновский бюветы и сфотографируетесь у 100-летней ели
- Музыкальная беседка, в которой пел Фёдор Шаляпин. Мы лично проверим её акустику
- Дворец Эмира Бухарского — образец псевдомавританской архитектуры. Я расскажу историю жизни правителя, благотворителя, реформатора, предпринимателя, поэта
- Каскадная лестница из 574 ступеней — самая длинная на юге России
- Городское озеро — в 1950-е годы его вырыли вручную местные жители. В хорошую погоду можно искупаться
Вас ждут приятные интерактивные моменты, которые усилят впечатление от рассказа и позволят прочувствовать магию и исцеляющую силу этого города на вкус, на слух и на ощупь.
Организационные детали
- Если планируете купаться в озере, возьмите с собой купальные принадлежности
- По запросу я порекомендую, где купить стоящие сувениры и местную продукцию, а ещё — где вкусно поесть
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Лермонтова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Железноводске
Меня зовут Анна Кудрина, я дипломированный гид-экскурсовод по городам КМВ, которые люблю каждый по-своему, но Железноводск особенно. Мы с мужем попутешествовали по миру, пожили за границей, несколько лет назад переехалиЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Тамара
29 мая 2024
Волей случая я попала в Железноводск, так как люблю узнавать что-то интересное,о городе куда приезжаю, решила выбрать на любимом Трипстере экскурсию. Рискнула остановить свой выбор на Ане. Риск был оправдан🔥
Хоть
Хоть
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Железноводска
Похожие экскурсии из Железноводска
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам: от Железноводска до сердца Кавказа
Ощутите красоту Кавказа на индивидуальной экскурсии из Железноводска. Пятигорск, Кисловодск и Медовые водопады ждут вас
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
13 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Домбай: люди, горы, история (из Железноводска)
Насладитесь видами Домбая и узнайте о богатой истории Кавказа. Виды Эльбруса, ущелья и леса подарят незабываемые впечатления
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Спящий лев: терренкур вокруг горы Развалка
Прогулка по терренкуру вокруг горы Развалка в Железноводске с посещением уникальных природных и исторических объектов. Ощутите ледяное дыхание Спящего льва
Начало: Из Курортного парка Железноводска
11 июня в 06:00
13 июня в 13:00
от 35003 150₽ за всё до 10 чел.