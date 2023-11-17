Мы сделаем всё, чтобы ваша встреча с нашим курортным регионом прошла максимально приятно и полезно. Встретим вас в аэропорту, на комфортабельном автомобиле довезём до города, покажем основные локации и расскажем самое главное о Железноводске.

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Курортный парк. Вы познакомитесь с дворцом эмира Бухары Сеид Абдулахад-хана, загадаете желание, покрутив камень у скульптуры «Знаки Зодиака», прогуляетесь до минеральных источников Славяновский и Смирновский.

Лермонтовский источник. Увидите место, где зародился город.

Пушкинская галерея. Посетите визитную карточку и символ Железноводска. Полюбуетесь на архитектурное творение начала 20 века.

Живописные виды. В завершении маршрута насладитесь пейзажами знаменитой каскадной лестницы и Курортного озера. После чего мы отвезём вас в отель.

Заметки о городе. По дороге гид расскажет о ландшафте, климате, местных жителях и исторических событиях, происходивших в регионе.

Организационные детали