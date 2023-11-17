С комфортом доехать до города и познакомиться с его знаковыми местами
Мы сделаем всё, чтобы ваша встреча с нашим курортным регионом прошла максимально приятно и полезно.
Встретим вас в аэропорту, на комфортабельном автомобиле довезём до города, покажем основные локации и расскажем самое главное о Железноводске.
Встретим вас в аэропорту, на комфортабельном автомобиле довезём до города, покажем основные локации и расскажем самое главное о Железноводске.
Ближайшие даты:
17
ноя
ноя
18
ноя
ноя
19
ноя
ноя
24
ноя
ноя
26
ноя
ноя
27
ноя
ноя
28
ноя
ноя
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Курортный парк. Вы познакомитесь с дворцом эмира Бухары Сеид Абдулахад-хана, загадаете желание, покрутив камень у скульптуры «Знаки Зодиака», прогуляетесь до минеральных источников Славяновский и Смирновский.
Лермонтовский источник. Увидите место, где зародился город.
Пушкинская галерея. Посетите визитную карточку и символ Железноводска. Полюбуетесь на архитектурное творение начала 20 века.
Живописные виды. В завершении маршрута насладитесь пейзажами знаменитой каскадной лестницы и Курортного озера. После чего мы отвезём вас в отель.
Заметки о городе. По дороге гид расскажет о ландшафте, климате, местных жителях и исторических событиях, происходивших в регионе.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида
- Поездка пройдёт на автомобиле Great Wall Hover h3 New или на Skoda Rapid
- Детского кресла нет, но есть бустер. Если вы с детьми, сообщите, пожалуйста, заранее. Кресло можно будет арендовать за дополнительную плату.
- Сообщите, пожалуйста, при бронировании номер рейса и время прибытия самолёта
- Если нужен англоговорящий гид, уточняйте это при заказе. Его услуги оплачиваются дополнительно — 4000 руб.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в аэропорту
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов в Железноводске
Провели экскурсии для 637 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Кирилл, я весёлый, открытый и коммуникабельный человек. В солнечном Пятигорске живу всю сознательную жизнь, исследовал его вдоль и поперёк. Я и моя команда с радостью покажем вам наш удивительный край и расскажем о нём нескучные факты.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Железноводска
Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Обзорные
Парки
Природа и пейзажи
Дворец Эмира Бухарского
Популярные места
Дворцы, замки и особняки
Курортный парк
Лермонтовский источник
Пушкинская Галерея
Музеи
Самое главное
Курортное озеро
Похожие туры из Железноводска
Мини-группа
10 часов
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Железноводска)
Насладиться пейзажами гор и водопадов - в мини-группе
в Железноводске
Завтра
19 ноя
20 ноя
21 ноя
4 290₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Живописная Кабардино-Балкария: Язык тролля, Шато-Эркен и горячие источники Аушигер из Железноводска
Искупаться в термальных источниках, увидеть замок посреди озера и полюбоваться древними аулами
19 ноя
20 ноя
21 ноя
22 ноя
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Железноводска
Пятигорск, Кисловодск, гора Кольцо и Медовые водопады за 1 день
Завтра
19 ноя
20 ноя
21 ноя
13 000₽ за всё до 6 чел.