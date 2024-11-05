Прилетая в аэропорт Минеральные Воды, вы можете не только быстро и удобно добраться до Железноводска, но и сразу погрузиться в атмосферу этого уникального курортного города.
Наш трансфер предлагает не просто перевозку,
Наш трансфер предлагает не просто перевозку,
5 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортный трансфер из аэропорта
- 🗺️ Обзорная экскурсия по Железноводску
- 🏞️ Посещение ключевых достопримечательностей
- 🗣️ Услуги профессионального гида
- 👨👩👧👦 Возможность путешествовать с детьми
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для трансфера и экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время в Железноводске теплая и солнечная погода, что делает прогулки особенно приятными. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также комфортно, но может быть прохладнее. Зимой, с ноября по март, погода менее предсказуема, но если вы не боитесь прохлады, экскурсия всё равно будет интересной.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Курортный парк
- Дворец эмира Бухары
- Скульптура «Знаки Зодиака»
- Минеральные источники Славяновский и Смирновский
- Лермонтовский источник
- Пушкинская галерея
- Каскадная лестница
- Курортное озеро
Описание трансфер
Курортный парк. Вы познакомитесь с дворцом эмира Бухары Сеид Абдулахад-хана, загадаете желание, покрутив камень у скульптуры «Знаки Зодиака», прогуляетесь до минеральных источников Славяновский и Смирновский.
Лермонтовский источник. Увидите место, где зародился город.
Пушкинская галерея. Посетите визитную карточку и символ Железноводска. Полюбуетесь архитектурным творением начала 20 века.
Живописные виды. В завершении маршрута насладитесь пейзажами знаменитой Каскадной лестницы и Курортного озера. После чего мы отвезём вас в отель.
Заметки о городе. По дороге гид расскажет о ландшафте, климате, местных жителях и исторических событиях, происходивших в регионе.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида
- Поездка пройдёт на автомобиле Great Wall Hover h3 New или на Skoda Rapid
- Детского кресла нет, но есть бустер. Если вы с детьми, сообщите, пожалуйста, заранее. Кресло можно будет арендовать за дополнительную плату.
- Сообщите, пожалуйста, при бронировании номер рейса и время прибытия самолёта
- Если нужен англоговорящий гид, уточняйте это при заказе. Его услуги оплачиваются дополнительно — 4000 руб.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов в Железноводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1147 туристов
Я весёлый, открытый и коммуникабельный человек. В солнечном Пятигорске живу всю сознательную жизнь, исследовал его вдоль и поперёк. Я и моя команда с радостью покажем вам наш удивительный край и расскажем о нём нескучные факты.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Очень удачный формат (экскурсия + трансфер) для первого знакомства с Железноводском.
Кирилл встретил нас в аэропорту. По дороге мы узнали много интересных фактов о регионе Кавказских Минеральных Вод. Сама экскурсия нам понравилась: приятная прогулка по основным достопримечательностям Железноводска в сочетании с рассказом о городе и исторических личностях. Ну и конечно, мы продегустировали воду разных источников: бювет Лермонтовский, Славянский, Смирновский.
Рекомендуем!
Кирилл встретил нас в аэропорту. По дороге мы узнали много интересных фактов о регионе Кавказских Минеральных Вод. Сама экскурсия нам понравилась: приятная прогулка по основным достопримечательностям Железноводска в сочетании с рассказом о городе и исторических личностях. Ну и конечно, мы продегустировали воду разных источников: бювет Лермонтовский, Славянский, Смирновский.
Рекомендуем!
+2
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Н
Замечательная экскурсия. Очень приветливый гид. Аккуратнейший водитель. Очаровательный рассказчик. Очень порадовала грамотная органичная речь, без сорных лишних слов, увлекательное повествование. Приятно удивил бонус: нас завезли в г. Пятигорск на гору
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Н
Соответствует ожиданиям
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