Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Железноводск» + обзорная экскурсия

С комфортом доехать до города и познакомиться с его знаковыми местами

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Мы сделаем всё, чтобы ваша встреча с нашим курортным регионом прошла максимально приятно и полезно.

Встретим вас в аэропорту, на комфортабельном автомобиле довезём до города, покажем основные локации и расскажем самое главное о Железноводске.
Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Железноводск» + обзорная экскурсия
Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Железноводск» + обзорная экскурсия
Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Железноводск» + обзорная экскурсия
Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Железноводск» + обзорная экскурсия
Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Железноводск» + обзорная экскурсия
Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Железноводск» + обзорная экскурсия
Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Железноводск» + обзорная экскурсия
Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Железноводск» + обзорная экскурсия
Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Железноводск» + обзорная экскурсия
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Курортный парк. Вы познакомитесь с дворцом эмира Бухары Сеид Абдулахад-хана, загадаете желание, покрутив камень у скульптуры «Знаки Зодиака», прогуляетесь до минеральных источников Славяновский и Смирновский.

Лермонтовский источник. Увидите место, где зародился город.

Пушкинская галерея. Посетите визитную карточку и символ Железноводска. Полюбуетесь на архитектурное творение начала 20 века.

Живописные виды. В завершении маршрута насладитесь пейзажами знаменитой каскадной лестницы и Курортного озера. После чего мы отвезём вас в отель.

Заметки о городе. По дороге гид расскажет о ландшафте, климате, местных жителях и исторических событиях, происходивших в регионе.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида
  • Поездка пройдёт на автомобиле Great Wall Hover h3 New или на Skoda Rapid
  • Детского кресла нет, но есть бустер. Если вы с детьми, сообщите, пожалуйста, заранее. Кресло можно будет арендовать за дополнительную плату.
  • Сообщите, пожалуйста, при бронировании номер рейса и время прибытия самолёта
  • Если нужен англоговорящий гид, уточняйте это при заказе. Его услуги оплачиваются дополнительно — 4000 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в аэропорту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Пушкинская Галерея
Музеи
Самое главное
Курортное озеро

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