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Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Железноводск» + обзорная экскурсия

Приезжайте в Железноводск с комфортом: встреча в аэропорту, трансфер и экскурсия по курорту
Прилетая в аэропорт Минеральные Воды, вы можете не только быстро и удобно добраться до Железноводска, но и сразу погрузиться в атмосферу этого уникального курортного города.

Наш трансфер предлагает не просто перевозку,
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а целое путешествие по историческим и живописным местам Железноводска.

Вы увидите дворец эмира Бухары, ощутите целебную силу минеральных источников, посетите Пушкинскую галерею и многое другое.

Ваша поездка будет комфортной и информативной, ведь мы позаботились о предоставлении качественного транспорта и услуг опытных гидов.

Вам не придется беспокоиться о деталях: мы встретим вас в аэропорту, поможем с багажом и обеспечим приятное начало вашего отдыха в Железноводске.

Если вы путешествуете с детьми, сообщите нам заранее, чтобы мы подготовили бустер или арендовали детское кресло. Для иностранных гостей предусмотрена услуга англоговорящего гида.

Пожалуйста, укажите при бронировании номер вашего рейса и время прибытия, чтобы мы могли организовать встречу без задержек

5
3 отзыва

5 причин купить этот трансфер

  • 🚗 Комфортный трансфер из аэропорта
  • 🗺️ Обзорная экскурсия по Железноводску
  • 🏞️ Посещение ключевых достопримечательностей
  • 🗣️ Услуги профессионального гида
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Возможность путешествовать с детьми

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для трансфера и экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время в Железноводске теплая и солнечная погода, что делает прогулки особенно приятными. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также комфортно, но может быть прохладнее. Зимой, с ноября по март, погода менее предсказуема, но если вы не боитесь прохлады, экскурсия всё равно будет интересной.
Сейчас август — это идеальное время.
Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Железноводск» + обзорная экскурсия
Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Железноводск» + обзорная экскурсия
Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Железноводск» + обзорная экскурсия

Что можно увидеть

  • Курортный парк
  • Дворец эмира Бухары
  • Скульптура «Знаки Зодиака»
  • Минеральные источники Славяновский и Смирновский
  • Лермонтовский источник
  • Пушкинская галерея
  • Каскадная лестница
  • Курортное озеро

Описание трансфер

Курортный парк. Вы познакомитесь с дворцом эмира Бухары Сеид Абдулахад-хана, загадаете желание, покрутив камень у скульптуры «Знаки Зодиака», прогуляетесь до минеральных источников Славяновский и Смирновский.

Лермонтовский источник. Увидите место, где зародился город.

Пушкинская галерея. Посетите визитную карточку и символ Железноводска. Полюбуетесь архитектурным творением начала 20 века.

Живописные виды. В завершении маршрута насладитесь пейзажами знаменитой Каскадной лестницы и Курортного озера. После чего мы отвезём вас в отель.

Заметки о городе. По дороге гид расскажет о ландшафте, климате, местных жителях и исторических событиях, происходивших в регионе.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида
  • Поездка пройдёт на автомобиле Great Wall Hover h3 New или на Skoda Rapid
  • Детского кресла нет, но есть бустер. Если вы с детьми, сообщите, пожалуйста, заранее. Кресло можно будет арендовать за дополнительную плату.
  • Сообщите, пожалуйста, при бронировании номер рейса и время прибытия самолёта
  • Если нужен англоговорящий гид, уточняйте это при заказе. Его услуги оплачиваются дополнительно — 4000 руб.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В аэропорту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл
Кирилл — ваша команда гидов в Железноводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1147 туристов
Я весёлый, открытый и коммуникабельный человек. В солнечном Пятигорске живу всю сознательную жизнь, исследовал его вдоль и поперёк. Я и моя команда с радостью покажем вам наш удивительный край и расскажем о нём нескучные факты.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ольга
Очень удачный формат (экскурсия + трансфер) для первого знакомства с Железноводском.
Кирилл встретил нас в аэропорту. По дороге мы узнали много интересных фактов о регионе Кавказских Минеральных Вод. Сама экскурсия нам понравилась: приятная прогулка по основным достопримечательностям Железноводска в сочетании с рассказом о городе и исторических личностях. Ну и конечно, мы продегустировали воду разных источников: бювет Лермонтовский, Славянский, Смирновский.
Рекомендуем!
Очень удачный формат (экскурсия + трансфер) для первого знакомства с Железноводском.
Очень удачный формат (экскурсия + трансфер) для первого знакомства с Железноводском.
Очень удачный формат (экскурсия + трансфер) для первого знакомства с Железноводском.
Очень удачный формат (экскурсия + трансфер) для первого знакомства с Железноводском.
Очень удачный формат (экскурсия + трансфер) для первого знакомства с Железноводском.
Очень удачный формат (экскурсия + трансфер) для первого знакомства с Железноводском.
Очень удачный формат (экскурсия + трансфер) для первого знакомства с Железноводском.
Очень удачный формат (экскурсия + трансфер) для первого знакомства с Железноводском.+2
Очень удачный формат (экскурсия + трансфер) для первого знакомства с Железноводском.
Очень удачный формат (экскурсия + трансфер) для первого знакомства с Железноводском.
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Н
Замечательная экскурсия. Очень приветливый гид. Аккуратнейший водитель. Очаровательный рассказчик. Очень порадовала грамотная органичная речь, без сорных лишних слов, увлекательное повествование. Приятно удивил бонус: нас завезли в г. Пятигорск на гору
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Машук, что не входило в маршрут. По времени получилось больше 3 ч., но мы не жалеем, экскурсия была очень познавательной, Кирилл охотно отвечал на наши вопросы, озвучил множество исторических дат, событий.
Не хотелось расстоваться. Рекомендую всём, интересующимся Кавказом!

Замечательная экскурсия. Очень приветливый гид. Аккуратнейший водитель. Очаровательный рассказчик. Очень порадовала грамотная органичная речь, без сорных
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Н
Соответствует ожиданиям
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