Вы откроете для себя захватывающие виды Куртатинского ущелья.
Посетите древнейший некрополь Северного Кавказа, прокатитесь на знаменитых небесных качелях и побываете в легендарном Кармадонском ущелье на месте гибели Бодрова.
Посетите древнейший некрополь Северного Кавказа, прокатитесь на знаменитых небесных качелях и побываете в легендарном Кармадонском ущелье на месте гибели Бодрова.
Описание экскурсииЧто вас ждёт?
- Вы проедете Кармадонское ущелье и узнаете о сходе ледника Колка, в результате которого погибла съёмочная группа Сергея Бодрова. Посетите «город мёртвых» Даргавс, рассмотрите древние наземные склепы и услышите, когда и кем они были возведены.
- Увидите башню Курта и Тага, а также другие фамильными башни и террасы, отвоеванные земледельцами у гор.
- В пути будет также несколько остановок возле ярких инсталляций, или арт-объектов. Это буква «æ» и «Зеркальный барс», возле которого поговорим о задумке авторов и сакральном символе осетин.
- Даргавский некрополь, или «Город мертвых»: мы откроем вам легенды усыпальниц и объясним символизм их формы.
Ежедневно.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кармадонское ущелье
- Башня Курта и Тага
- Аланский Монастырь
- Куртатинское ущелье
- Арт-объект Зеркальный Барс
- Арт-объект АЕ
- Небесные качели (если поедем на внедорожнике)
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Кофе, сваренный в турке
Что не входит в цену
- Еда и напитки
- Входные билеты
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: По адресу вашего проживания
Завершение: По договоренности с путешественником
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Железноводска
Похожие экскурсии из Железноводска
-
10%
Мини-группа
до 8 чел.
Едем в таинственную Северную Осетию
Путешествие в Северную Осетию подарит вам уникальные впечатления от живописных ущелий и древних памятников. Откройте для себя тайны Кавказа
Начало: От вашего места проживания в Железноводске
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
11 ноя в 06:30
5040 ₽
5600 ₽ за человека
-
10%
Мини-группа
до 8 чел.
Северная Осетия: Кармадон и Даргавс
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Северной Осетии, где вас ждут горы, ущелья и исторические памятники. Откройте для себя новое
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:30
11 ноя в 07:30
5000 ₽
5550 ₽ за человека
-
15%
Мини-группа
до 8 чел.
Большое путешествие в горы Северной Осетии
Начало: Ваше место проживания (Железноводск, Пятигорск, Ки...
Расписание: Ежедневно в 6:00, 06:30, 07:00
Завтра в 06:00
11 ноя в 06:00
5200.30 ₽
6118 ₽ за человека