Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хасан — ваша команда гидов в Железноводске
Провели экскурсии для 1182 туристов
Вместе с нашей командой гидов мы проводим туры по Северному Кавказу с 2015 года. Учитываем все пожелания клиентов. Подбираем индивидуальные маршруты. Мы делаем всё, чтобы ваш отдых прошёл в дружеской читать дальше
и комфортной атмосфере, а от поездки остались лишь положительные впечатления. С нашей помощью вы сможете подобрать идеальное место для того, чтобы провести незабываемый отдых, рассматривая достопримечательности, архитектурные памятники и необычную кавказскую природу.