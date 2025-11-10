Мои заказы

Крепости, замки и водопады Верхней Балкарии - из Железноводска

Погрузитесь в атмосферу Кавказа, посетив величественные замки и водопады Верхней Балкарии. Историческая дорога и захватывающие виды ждут вас
Экскурсия по Верхней Балкарии предлагает уникальную возможность увидеть замок Шато Эркен, окружённый водной гладью, и Голубые озёра с райскими пейзажами.

Черекская теснина с водопадами Мужские слёзы и Шынган Су, а также сторожевые башни перенесут в прошлое региона. Урочище Уштулу и водопад Зеркли-Су поразят своей первозданной красотой.

Путешествие на автомобиле с опытным гидом обеспечит комфорт и увлекательные рассказы о местных традициях и истории

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальные замки и крепости
  • 🌊 Величественные водопады
  • 🗺 Историческая дорога 19 века
  • 🏞 Живописные природные виды
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 📚 Интересные факты и легенды
Крепости, замки и водопады Верхней Балкарии - из Железноводска© Хасан
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00

Что можно увидеть

  • Шато Эркен
  • Голубые озёра
  • Черекская теснина
  • Сторожевые башни
  • Урочище Уштулу
  • Водопад Зеркли-Су

Описание экскурсии

Шато Эркен — замок на воде. Его стены и башни создают впечатляющий контраст с водной гладью искусственного озера неподалёку от Нальчика.

Голубые озёра. Вы увидите удивительные водоёмы, окружённые райскими пейзажами гор.

Черекская теснина. Мы проедем по исторической дороге 19 века к Черекской теснине, где вас встретят водопады Мужские слёзы и Шынган Су.

Сторожевые башни — вековые архитектурные памятники, хранящие множество историй и легенд о прошлом региона.

Урочище Уштулу и водопад Зеркли-Су. Вы погрузитесь в атмосферу настоящего Кавказа, прогуливаясь по урочищу Уштулу и наслаждаясь видами водопада Зеркли-Су, чьи каскады достигают высоты 150-200 метров.

По пути гид расскажет, как была построена дорога к Черекской теснине и как она изменила жизнь местных. Познакомит с традициями и обычаями региона, поделится интересными фактами о местах на маршруте.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле УАЗ Patriot, Toyota или Ford. Есть детские кресла и бустеры
  • Дополнительные расходы: замок Шато Эркен — 100 ₽ с чел., питание — средний чек 500-600 ₽ с чел.
  • За доплату возможен заезд на Язык Тролля — 3000 ₽
  • Не забудьте взять с собой паспорт, а также воду и перекус (при желании)
  • С вами поеду я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хасан
Хасан — ваша команда гидов в Железноводске
Провели экскурсии для 1182 туристов
Вместе с нашей командой гидов мы проводим туры по Северному Кавказу с 2015 года. Учитываем все пожелания клиентов. Подбираем индивидуальные маршруты. Мы делаем всё, чтобы ваш отдых прошёл в дружеской
читать дальше

и комфортной атмосфере, а от поездки остались лишь положительные впечатления. С нашей помощью вы сможете подобрать идеальное место для того, чтобы провести незабываемый отдых, рассматривая достопримечательности, архитектурные памятники и необычную кавказскую природу.

Задать вопрос

Входит в следующие категории Железноводска

