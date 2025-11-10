Экскурсия по Верхней Балкарии предлагает уникальную возможность увидеть замок Шато Эркен, окружённый водной гладью, и Голубые озёра с райскими пейзажами. Черекская теснина с водопадами Мужские слёзы и Шынган Су, а также сторожевые башни перенесут в прошлое региона. Урочище Уштулу и водопад Зеркли-Су поразят своей первозданной красотой. Путешествие на автомобиле с опытным гидом обеспечит комфорт и увлекательные рассказы о местных традициях и истории

за 1–3 человек или 5000 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Шато Эркен — замок на воде. Его стены и башни создают впечатляющий контраст с водной гладью искусственного озера неподалёку от Нальчика.

Голубые озёра. Вы увидите удивительные водоёмы, окружённые райскими пейзажами гор.

Черекская теснина. Мы проедем по исторической дороге 19 века к Черекской теснине, где вас встретят водопады Мужские слёзы и Шынган Су.

Сторожевые башни — вековые архитектурные памятники, хранящие множество историй и легенд о прошлом региона.

Урочище Уштулу и водопад Зеркли-Су. Вы погрузитесь в атмосферу настоящего Кавказа, прогуливаясь по урочищу Уштулу и наслаждаясь видами водопада Зеркли-Су, чьи каскады достигают высоты 150-200 метров.

По пути гид расскажет, как была построена дорога к Черекской теснине и как она изменила жизнь местных. Познакомит с традициями и обычаями региона, поделится интересными фактами о местах на маршруте.

Организационные детали