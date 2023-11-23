Полюбоваться бирюзовым озером, заснеженными вершинами и могучими ущельями за 1 день
Приглашаем в путешествие по величественной и прекрасной Кабардино-Балкарии! Вы отправитесь исследовать её в комфортной мини-группе, на подготовленном внедорожнике или минивэне. Посетите сказочное озеро Гижгит, поляну Нарзанов и Баксанское ущелье. Прокатитесь на канатной дороге и оцените с разных ракурсов Главный Кавказский хребет.
Ближайшие даты:
23
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24
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даты
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
- Озеро Гижгит. Вы полюбуетесь бирюзовым озером, обрамлённым горами. Раскроете его историю, услышите связанные с ним легенды и сделаете великолепные фото.
- Канатная дорога. Вы окажетесь на высоте более 3750 метров и оцените захватывающую дух панораму Эльбруса.
- Горные ущелья. Мы проедем Баксанское ущелье и заедем в грандиозное ущелье Адыр-Су, чтобы сделать сочные фото на память.
- Поляна Нарзанов. Мы погуляем по «железной земле», пропитанной минералами и полезными целебными источниками.
- Кафе с национальной кухней. Вы попробуете великолепные хычины от балкарских «хозяюшек гор».
А также в пути мы покажем вам самый высокогорный город России Тырныауз, тайный посёлок Нейтрино и учёный городок. Напоим вас горным чаем и кофе в турке с водой из местных родников.
Организационные детали
- Транспорт включён в стоимость. Экскурсия проходит на подготовленных внедорожниках и минивэнах.
- Дополнительные расходы: канатная дорога — 1600 руб. /чел., обед в кафе — около 500 руб.
- По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате. Стоимость составит 16 000 руб. за группу до 4 человек и по 2000 руб. за каждого следующего участника.
- Температура на верхней точке Эльбруса (станция Гара Баши) — летом до + 5 градусов тепла, осенью, зимой и весной ниже 0 градусов. Возьмите с собой тёплую одежду: кофта/куртка, закрытая удобная обувь, головной убор, крем от загара, солнцезащитные очки.
- На Эльбрус вы поднимаетесь по канатной дороге в закрытой кабинке. На каждой станции (их 3) есть кафе, где можно перекусить или погреться.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 07:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у места вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 07:30Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Железноводске
Провели экскурсии для 2431 туриста
Приветствую! Меня зовут Александр, я и моя команда опытных гидов уже более 6 лет проводим экскурсии по живописным местам Кавказа. Наша цель — подарить вам незабываемые эмоции и желание вернуться в горы.
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