Приглашаем в путешествие по величественной и прекрасной Кабардино-Балкарии! Вы отправитесь исследовать её в комфортной мини-группе, на подготовленном внедорожнике или минивэне. Посетите сказочное озеро Гижгит, поляну Нарзанов и Баксанское ущелье. Прокатитесь на канатной дороге и оцените с разных ракурсов Главный Кавказский хребет.
Описание экскурсии
- Озеро Гижгит. Вы полюбуетесь бирюзовым озером, обрамлённым горами. Раскроете его историю, услышите связанные с ним легенды и сделаете великолепные фото.
- Канатная дорога. Вы окажетесь на высоте более 3750 метров и оцените захватывающую дух панораму Эльбруса.
- Горные ущелья. Мы проедем Баксанское ущелье и заедем в грандиозное ущелье Адыр-Су, чтобы сделать сочные фото на память.
- Поляна Нарзанов. Мы погуляем по «железной земле», пропитанной минералами и полезными целебными источниками.
- Кафе с национальной кухней. Вы попробуете великолепные хычины от балкарских «хозяюшек гор».
А также в пути мы покажем вам самый высокогорный город России Тырныауз, тайный посёлок Нейтрино и учёный городок. Напоим вас горным чаем и кофе в турке с водой из местных родников.
Организационные детали
- Транспорт включён в стоимость. Экскурсия проходит на подготовленных внедорожниках и минивэнах.
- Дополнительные расходы: канатная дорога — 3200 ₽ за чел., обед в кафе — около 500 ₽
- По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате. Подробности уточняйте в переписке
- Температура на верхней точке Эльбруса (станция Гара Баши) — летом до + 5 градусов тепла, осенью, зимой и весной ниже 0 градусов. Возьмите с собой тёплую одежду: кофта/куртка, закрытая удобная обувь, головной убор, крем от загара, солнцезащитные очки.
- На Эльбрус вы поднимаетесь по канатной дороге в закрытой кабинке. На каждой станции (их 3) есть кафе, где можно перекусить или погреться.
- Погода в горах переменчива — перед поездкой, пожалуйста, посмотрите прогноз
- С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 07:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|4700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Железноводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 12126 туристов
Я коренной житель Кисловодска. С детства занимаюсь походами в горы, а с получением водительского удостоверения начал заниматься профессионально заброской альпинистов. Впоследствии это всё переросло в работу гида. Работаю с командой единомышленников — и мы регулярно развиваем новые направления.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Долго не мог решиться ехать на эту экскурсию, или нет. Поехал. И ни разу не пожалел! Поездка прошла на высшем уровне. Организатор был всегда со мной на связи, быстро отвечал
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Передаю свой восторг 🤩 Гид приехал вовремя на чистом и очень удобном автомобиле, что для меня очень важно! Через час-полтора заехали в кафе позавтракать - очень вкусные домашние сырники и
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К
Это была невероятная поездка!
Хочу сказать большое спасибо нашему гиду — всю дорогу до Эльбруса он рассказывал интересные истории, останавливались в красивых местах, и всё это было с таким энтузиазмом, что
Хочу сказать большое спасибо нашему гиду — всю дорогу до Эльбруса он рассказывал интересные истории, останавливались в красивых местах, и всё это было с таким энтузиазмом, что
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Е
Впервые на Кавказе впечатлений море). Наш гид Владимир, спокойно и интересно рассказал нам о крае с элементами истории, отвечал на наши вопросы и был весьма внимателен к нашим пожеланиям. Все прошло великолепно!
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Н
Спасибооо Огромное нашему гиду Владимиру! Нам все очень понравилось, Владимир показал нам всю красоту, рассказы были очень интересными, сделал прекрасные фото, мы просто влюбились в этот прекрасный край!!! Если раньше
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Экскурсия долгая, поэтому прекрасно, что проходит она на удобной, комфортабельной и чистой машине! Заезжают за вами по месту проживания, накануне согласовывают время. Гид интересно рассказывает, чувствуется заинтересованность и готовность к диалогам. Достаточно времени давалось на фотографии, погулять, купить сувениры. Ну и выше всех похвал сама природа Кавказа, горы и озера! ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСЕТИТЕ!
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