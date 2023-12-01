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на смс и с пониманием реагировал на мои просьбы. Накануне оповестил во сколько заберут и какая будет машина, очень удобно, что забрали с нашего адреса проживания. Машина приехала вовремя, с удобными сидениями, что очень важно в такой дальней поездке. Нам сильно повезло с нашим гидом - Михаилом. Очень грамотный, интересный, веселый и добродушный человек. Ненавязчиво и очень интересно подавал всю информацию, это не было заучено, как в музее. Скорее, как захватывающий рассказ хорошего друга. По пути следования делал для нас много остановок для фото, покупки сувениров и яблок. Хоть погода была и пасмурная, Эльбрус все равно нас покорил своими масштабами и видами. «У природы нет плохой погоды», - это точно про это направление. Мы без какой либо спешки смогли насладиться им сполна.

Вкусно пообедали по рекомендации гида в кафе. Вообще все рекомендации гида очень полезные - прислушивайтесь к ним.

Экскурсия прошла на одном дыхании, эмоции и впечатления останутся с нами еще на долго, будем сидеть холодными зимними вечерами и вспоминать эту теплую поездку с Михаилом.

Если вы думаете, ехать или не ехать. Однозначно нужно посетить эту «громадную» гору. Вам всех благ! Спасибо, что дарите людям теплые воспоминания и впечатления.