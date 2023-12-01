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Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Железноводска в мини-группе

Полюбоваться бирюзовым озером, заснеженными вершинами и могучими ущельями за 1 день
Приглашаем в путешествие по величественной и прекрасной Кабардино-Балкарии! Вы отправитесь исследовать её в комфортной мини-группе, на подготовленном внедорожнике или минивэне. Посетите сказочное озеро Гижгит, поляну Нарзанов и Баксанское ущелье. Прокатитесь на канатной дороге и оцените с разных ракурсов Главный Кавказский хребет.
4.7
10 отзывов
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Железноводска в мини-группе
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Железноводска в мини-группе
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Железноводска в мини-группе

Описание экскурсии

  • Озеро Гижгит. Вы полюбуетесь бирюзовым озером, обрамлённым горами. Раскроете его историю, услышите связанные с ним легенды и сделаете великолепные фото.
  • Канатная дорога. Вы окажетесь на высоте более 3750 метров и оцените захватывающую дух панораму Эльбруса.
  • Горные ущелья. Мы проедем Баксанское ущелье и заедем в грандиозное ущелье Адыр-Су, чтобы сделать сочные фото на память.
  • Поляна Нарзанов. Мы погуляем по «железной земле», пропитанной минералами и полезными целебными источниками.
  • Кафе с национальной кухней. Вы попробуете великолепные хычины от балкарских «хозяюшек гор».

А также в пути мы покажем вам самый высокогорный город России Тырныауз, тайный посёлок Нейтрино и учёный городок. Напоим вас горным чаем и кофе в турке с водой из местных родников.

Организационные детали

  • Транспорт включён в стоимость. Экскурсия проходит на подготовленных внедорожниках и минивэнах.
  • Дополнительные расходы: канатная дорога — 3200 ₽ за чел., обед в кафе — около 500 ₽
  • По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате. Подробности уточняйте в переписке
  • Температура на верхней точке Эльбруса (станция Гара Баши) — летом до + 5 градусов тепла, осенью, зимой и весной ниже 0 градусов. Возьмите с собой тёплую одежду: кофта/куртка, закрытая удобная обувь, головной убор, крем от загара, солнцезащитные очки.
  • На Эльбрус вы поднимаетесь по канатной дороге в закрытой кабинке. На каждой станции (их 3) есть кафе, где можно перекусить или погреться.
  • Погода в горах переменчива — перед поездкой, пожалуйста, посмотрите прогноз
  • С вами будет один из гидов нашей команды

ежедневно в 07:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник4700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов в Железноводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 12126 туристов
Я коренной житель Кисловодска. С детства занимаюсь походами в горы, а с получением водительского удостоверения начал заниматься профессионально заброской альпинистов. Впоследствии это всё переросло в работу гида. Работаю с командой единомышленников — и мы регулярно развиваем новые направления.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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А
Долго не мог решиться ехать на эту экскурсию, или нет. Поехал. И ни разу не пожалел! Поездка прошла на высшем уровне. Организатор был всегда со мной на связи, быстро отвечал
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на смс и с пониманием реагировал на мои просьбы. Накануне оповестил во сколько заберут и какая будет машина, очень удобно, что забрали с нашего адреса проживания. Машина приехала вовремя, с удобными сидениями, что очень важно в такой дальней поездке. Нам сильно повезло с нашим гидом - Михаилом. Очень грамотный, интересный, веселый и добродушный человек. Ненавязчиво и очень интересно подавал всю информацию, это не было заучено, как в музее. Скорее, как захватывающий рассказ хорошего друга. По пути следования делал для нас много остановок для фото, покупки сувениров и яблок. Хоть погода была и пасмурная, Эльбрус все равно нас покорил своими масштабами и видами. «У природы нет плохой погоды», - это точно про это направление. Мы без какой либо спешки смогли насладиться им сполна.
Вкусно пообедали по рекомендации гида в кафе. Вообще все рекомендации гида очень полезные - прислушивайтесь к ним.
Экскурсия прошла на одном дыхании, эмоции и впечатления останутся с нами еще на долго, будем сидеть холодными зимними вечерами и вспоминать эту теплую поездку с Михаилом.
Если вы думаете, ехать или не ехать. Однозначно нужно посетить эту «громадную» гору. Вам всех благ! Спасибо, что дарите людям теплые воспоминания и впечатления.

Долго не мог решиться ехать на эту экскурсию, или нет. Поехал. И ни разу не пожалел!
Долго не мог решиться ехать на эту экскурсию, или нет. Поехал. И ни разу не пожалел!
Долго не мог решиться ехать на эту экскурсию, или нет. Поехал. И ни разу не пожалел!
Долго не мог решиться ехать на эту экскурсию, или нет. Поехал. И ни разу не пожалел!
Долго не мог решиться ехать на эту экскурсию, или нет. Поехал. И ни разу не пожалел!
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Анастасия
Передаю свой восторг 🤩 Гид приехал вовремя на чистом и очень удобном автомобиле, что для меня очень важно! Через час-полтора заехали в кафе позавтракать - очень вкусные домашние сырники и
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лепешки (По-моему очень нужная остановка, т к выезд ранний и многие не успевают позавтракать) После сразу поехали на Эльбрус. Гид все очень интересно рассказывал по дороге: факты и историю, отвечал на наши вопросы, чувствуется, что человек живет этим делом. 👍🏻 Поэтому гиду отдельное ОГРОМНОЕ СПАСИБО за его профессионализм, человечность, аккуратность и такую обходительность. 😍 На Эльбрусе времени было предостаточно, чтобы подняться на все станции, их 3, сделать фото, погулять, насладиться видами и мы успели там даже пообедать с классным видом!
Хорошо, что не заезжали на Чегет, потому что время было бы существенно сокращено и мы не успели бы сполна насладиться Эльбрусом! На обратном пути заехали попили горный нарзанчик, заехали в ущелье, где река вытекает прямо из скалы и посетили оочень классное озеро! Эмоции зашкаливают и переполняют. Огромнейшая Благодарность организатору и нашему гиду! Обязательно вернусь к вам еще с семьей. Однозначно рекомендую эту поездку и данного организатора всем❤️❤️❤️

Передаю свой восторг 🤩 Гид приехал вовремя на чистом и очень удобном автомобиле, что для меня
Передаю свой восторг 🤩 Гид приехал вовремя на чистом и очень удобном автомобиле, что для меня
Передаю свой восторг 🤩 Гид приехал вовремя на чистом и очень удобном автомобиле, что для меня
Передаю свой восторг 🤩 Гид приехал вовремя на чистом и очень удобном автомобиле, что для меня
Передаю свой восторг 🤩 Гид приехал вовремя на чистом и очень удобном автомобиле, что для меня
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К
Это была невероятная поездка!

Хочу сказать большое спасибо нашему гиду — всю дорогу до Эльбруса он рассказывал интересные истории, останавливались в красивых местах, и всё это было с таким энтузиазмом, что
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хотелось слушать ещё и ещё.
Поездка получилась даже лучше, чем я ожидала. Осень, горы, свежий воздух, природа — всё выглядело по-особенному красиво.

А сам Эльбрус — просто восторг! Подниматься на него и быть там наверху — сплошное удовольствие и какое-то внутреннее спокойствие.

Спасибо организаторам за отлично продуманный тур 💚 Обязательно вернусь в эти края и выберу именно вашу компанию! 🏔

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Е
Впервые на Кавказе впечатлений море). Наш гид Владимир, спокойно и интересно рассказал нам о крае с элементами истории, отвечал на наши вопросы и был весьма внимателен к нашим пожеланиям. Все прошло великолепно!
Впервые на Кавказе впечатлений море). Наш гид Владимир, спокойно и интересно рассказал нам о крае с
Впервые на Кавказе впечатлений море). Наш гид Владимир, спокойно и интересно рассказал нам о крае с
Впервые на Кавказе впечатлений море). Наш гид Владимир, спокойно и интересно рассказал нам о крае с
Впервые на Кавказе впечатлений море). Наш гид Владимир, спокойно и интересно рассказал нам о крае с
Впервые на Кавказе впечатлений море). Наш гид Владимир, спокойно и интересно рассказал нам о крае с
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Н
Спасибооо Огромное нашему гиду Владимиру! Нам все очень понравилось, Владимир показал нам всю красоту, рассказы были очень интересными, сделал прекрасные фото, мы просто влюбились в этот прекрасный край!!! Если раньше
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сомневались, то теперь снова сюда вернемся, теперь в мае, чтобы увидеть природу в цветах!!! И еще хочу сказать спасибо Владимиру - рекомендую этого прекрасного мальчика, благодарю за его заботу о нас напротяжении всего путешествия!!!🙏🥰🥰 Отдельное спасибо Владимиру за присланные фото и видео!!!

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Ольга
Экскурсия долгая, поэтому прекрасно, что проходит она на удобной, комфортабельной и чистой машине! Заезжают за вами по месту проживания, накануне согласовывают время. Гид интересно рассказывает, чувствуется заинтересованность и готовность к диалогам. Достаточно времени давалось на фотографии, погулять, купить сувениры. Ну и выше всех похвал сама природа Кавказа, горы и озера! ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСЕТИТЕ!
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