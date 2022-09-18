Андрей — ваша команда гидов в Железноводске

Провели 3074 экскурсии для 4565 туристов

Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Андрей. Я предложу вам множество интересных маршрутов (автомобильных и пешеходных), различные варианты отдыха в горах: это ночёвки в разнообразных локациях, пикники, встречи закатов и рассветов и многое другое. Экскурсии по живописным горам Кавказа мы проводим с моим братом и 2 нашими друзьями. Мы очень любим своё дело и стараемся быть лучшими. Мы непрерывно развиваемся в плане знаний и у нас очень хорошая материально-техническая база: внедорожники и автобусы различного класса и вместимости (всегда чистые и в безупречном техническом состоянии), палатки, спальники, кемпинговая мебель и многое другое. Мы любим и умеем отдыхать сами и сделаем все возможное, чтобы ваш отдых прошёл на высочайшем уровне! Надеемся на скорую встречу с вами!