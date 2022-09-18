Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит

Горное озеро, музей Высоцкого, лучшие виды главной вершины Кавказа и дегустация нарзана за один день

5
2 отзыва
Кабардино-Балкария покорит вас величественными скалами, дивными озерами, минеральными источниками и панорамой заснеженных горных вершин.

Мы расскажем о местных традициях, истории и природе, отвезем вас на потрясающие смотровые площадки и сделаем все, чтобы вы прочувствовали силу и красоту этого необыкновенного региона.
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
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Описание

Что вас ожидает

Путешествие в мир природы

Приготовьте провести день в окружении фантастических ландшафтов! В программе экскурсии:

  • Озеро Тамбукан — соленое бессточное озеро овальной формы. Вы узнаете, как в старину девушки использовали его целебные грязи.
  • Баксанское ущелье — мы расскажем о жизни людей, населяющих эти живописные места, и покажем памятник Первым покорителям Эльбруса.
  • Долина реки Адырсу — чудесный природный уголок, практически не тронутый цивилизацией. Вы раскроете, как переводится название долины и к какой мистической горе она ведет.
  • Озеро Гижгит — вы полюбуетесь кристально чистой водой бирюзового цвета и обрамляющими ее величественными скалами.
  • Поляна Азау — место, откуда вы подниметесь по канатной дороге на высоту 3800 метров и насладитесь шикарным видом на Эльбрус.
  • Музей Высоцкого — необычный горный музей, построенный из застывшей вулканической лавы. Вы увидите в нем снаряжение скалолазов, охотничьи трофеи, предметы быта местных жителей и личные вещи поэта.
  • Поляна Нарзанов — вы продегустируете вкуснейший нарзан, бьющий прямо из-под земли.

Организационные детали

Дополнительные расходы: еда и напитки, канатная дорога — 1600 рублей взрослые, 800 рублей дети 6-13 лет, музей Высоцкого — 100 рублей с человека.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
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С
18 сен 2022
Впервые на Кавказе и впечатлений море). Наш гид спокойно и интересно рассказывал нам о крае с элементами истории, отвечал на наши вопросы и был весьма внимателен к нашим пожеланиям. Все прошло отлично, подкачала немного погода и не удалось увидеть в полной мере вершину Эльбруса, но поездка нам запомнится на долго. Большое спасибо!
С
2 сен 2022
Не пожалели. Рекомендую.

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