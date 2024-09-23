Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит из Железноводска
Вас ждет захватывающее путешествие к подножию Эльбруса с посещением ледяной поляны Азау и озера Гижгит
Представляем вашему вниманию эксклюзивное путешествие в сердце Приэльбрусья, где вы встретитесь с величественным Эльбрусом, ощутите дыхание ледников и проникнетесь красотой горных вершин.
Ваш маршрут пройдет через живописные ущелья и альпийские луга, читать дальшеуменьшить
достигнув ледяной поляны Азау, вы подниметесь на высоту 3500 метров к смотровой площадке «Мир». После этого вас ожидает визит к озеру Гижгит, где голубые воды окружены величественными горами. Экскурсия включает комфортабельный транспорт и кофе-брейк с ароматным свежесваренным кофе. Ваш личный гид поделится увлекательными историями и легендами, делая ваше приключение незабываемым
Лучшие месяцы для посещения - с мая по октябрь. В это время года природа особенно красива, а погодные условия позволяют максимально насладиться видами и прогулками.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Эльбрус
Озеро Гижгит
Смотровая площадка «Мир»
Описание экскурсии
Азау: ледяная красота Эльбруса
Наш путь лежит в Приэльбрусье — через скальные башни Шхельды и двурогой Ушбы, через ледники и снежные поля, речные долины, загадочные ущелья и альпийские луга. Наконец, вы окажетесь лицом к лицу с великаном Эльбрусом на ледяной поляне Азау, от которой по канатной дороге мы поднимемся к обзорной точке «Мир» (3500 н. у. м.). Из кабины подъемника и со смотровой площадки вам откроются потрясающие виды на поселок Азау, вершины Большого Кавказа и главное действующее лицо горного спектакля — Эльбрус! По пути я поделюсь историями альпинистов и расскажу, какие чудеса творятся на главной вершине Кавказа.
Заповедное озеро Гижгит
После вас встретит легендарное озеро Гижгит — обрамленный горными вершинами водоем пронзительно голубого цвета. Здешние пейзажи вдохновляют в любое время года: благоухающие весенними цветами и травами, заполненные пасущимися животными летом, пестрящие багряными красками осенью и укрытые льдом и снегом зимой, когда Гижгит превращается в сказочный горный каток. Вы прогуляетесь вдоль озера, полюбуетесь скалистыми рельефами и сделаете чудесные снимки.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado 120
В стоимость включен кофе-брейк (свежемолотый сваренный в турке кофе)
Подъем по канатной дороге оплачивается дополнительно
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваша команда гидов в Железноводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 3750 туристов
Наша команда занимается организацией джип-туров по самым живописным местам Северного Кавказа на внедорожниках премиум-сегмента Toyota Land Cruiser. Мы поможем вам ощутить всю красоту Кавказских гор и расскажем множество интересных мифов и легенд.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
Поездка с гидом Денисом очень понравилась. Она была насыщена, как прекрасными видами, так и занимательным рассказом. Денис прекрасный водитель, что немаловажно при путешествии по горам. Он с готовностью отвечал на читать дальшеуменьшить
любые вопросы. Правильно было рассчитано время в процессе экскурсии. Мы все успели осмотреть и при этом не устали. Невероятно красивые пейзажи вы увидите на этой экскурсии. Поверьте, еще неделю, когда я закрывала глаза, передо мной вставали картинки с этой экскурсии. Денис поделился с нами своими знаниями в целом о Ставропольском крае и Кабардино-Балкарии. Мы много узнали об истории этих мест, укладе жизни, экономике, можно сказать влюбились в эти места. Нам рассказывали о городах, которые мы проезжали, обращали внимание на определенные "фишечки". После экскурсии нас переполняли восторг от горных красот, и информация о местах, в которых побывали. Хочется снова и снова пережить эти эмоции счастья. Если будем планировать экскурсии, то непременно хотели поехать с Денисом.
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