Лучшие месяцы для посещения - с мая по октябрь. В это время года природа особенно красива, а погодные условия позволяют максимально насладиться видами и прогулками.

Представляем вашему вниманию эксклюзивное путешествие в сердце Приэльбрусья, где вы встретитесь с величественным Эльбрусом, ощутите дыхание ледников и проникнетесь красотой горных вершин.Ваш маршрут пройдет через живописные ущелья и альпийские луга,

достигнув ледяной поляны Азау, вы подниметесь на высоту 3500 метров к смотровой площадке «Мир». После этого вас ожидает визит к озеру Гижгит, где голубые воды окружены величественными горами. Экскурсия включает комфортабельный транспорт и кофе-брейк с ароматным свежесваренным кофе. Ваш личный гид поделится увлекательными историями и легендами, делая ваше приключение незабываемым

Описание экскурсии

Азау: ледяная красота Эльбруса

Наш путь лежит в Приэльбрусье — через скальные башни Шхельды и двурогой Ушбы, через ледники и снежные поля, речные долины, загадочные ущелья и альпийские луга. Наконец, вы окажетесь лицом к лицу с великаном Эльбрусом на ледяной поляне Азау, от которой по канатной дороге мы поднимемся к обзорной точке «Мир» (3500 н. у. м.). Из кабины подъемника и со смотровой площадки вам откроются потрясающие виды на поселок Азау, вершины Большого Кавказа и главное действующее лицо горного спектакля — Эльбрус! По пути я поделюсь историями альпинистов и расскажу, какие чудеса творятся на главной вершине Кавказа.

Заповедное озеро Гижгит

После вас встретит легендарное озеро Гижгит — обрамленный горными вершинами водоем пронзительно голубого цвета. Здешние пейзажи вдохновляют в любое время года: благоухающие весенними цветами и травами, заполненные пасущимися животными летом, пестрящие багряными красками осенью и укрытые льдом и снегом зимой, когда Гижгит превращается в сказочный горный каток. Вы прогуляетесь вдоль озера, полюбуетесь скалистыми рельефами и сделаете чудесные снимки.

Организационные детали