Индивидуальная
Туда и обратно: восхождение на гору Железная (из Железноводска)
Восхождение на гору Железная с видами на Кавказские Минеральные Воды и Эльбрус. Фотографии, истории и отдых с чаем на вершине
Начало: В курортном парке города Железноводска
«Я помогу вам совершить восхождение на гору — возможно для кого-то оно станет первым»
Завтра в 06:00
3 мая в 06:00
от 3800 ₽ за человека
Фотопрогулка
до 3 чел.
Индивидуальная фото-прогулка по загадочной горе Развалка
Поднимитесь на гору Развалка и насладитесь панорамой Кавказских Минеральных Вод. Вас ждут фантастические виды, интересные факты и профессиональная фотосессия
«Новичкам будет непросто: маршрут рассчитан на опытных любителей треккинга или людей в хорошей физической форме, ведущих активный образ жизни»
Завтра в 16:00
5 мая в 14:00
8000 ₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотоэкскурсия-восхождение на лакколиты Острая, Кабанка, Медовая (из Железноводска)
Покорить кавказские горы и взглянуть на города КМВ с высоты птичьего полета
«Для похода необходимо иметь хорошую спортивную или треккинговую разношенную обувь и удобную прочную одежду»
5 мая в 14:00
6 мая в 08:00
9000 ₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
до 3 чел.
Восхождение на гору Машук и фотосессия (из Железноводска)
Подняться к чарующим видам на Пятигорск, Бештау, Кавказский хребет и Эльбрус
Начало: У вашего места проживания
«А если наш треккинг состоится вечером, вы насладитесь закатом — на Машуке он особенно впечатляет»
3 мая в 08:00
5 мая в 14:00
9000 ₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
до 3 чел.
Треккинг на гору Змейка и фотосессия (из Железноводска)
Подняться на вершину горы, полюбоваться панорамой Минеральных Вод и получить фото на память
«Для восхождения на гору необходимо иметь качественную разношенную спортивную (желательно треккинговую) обувь»
5 мая в 14:00
6 мая в 08:00
9000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
От заката до рассвета: восхождение на гору Бештау
Из Железноводска - за самыми захватывающими видами Пятигорья с вершины горы
«Восхождение на Бештау — незабываемое приключение (ещё бы, ведь вам покорится одна из главных вершин Кавказа»
5 мая в 08:00
8 мая в 08:00
от 5600 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия5 ноября 2024Огромное спасибо за организацию и проведение треккинга! Маршрут был не простым, но все прошло комфортно благодаря знаниями и опыту Александра. После подъёма, нас ждал впечатляющий вид и сказочный рассвет. На память остались чудеснейшие фото, сделанные Александром.
- ТТатьяна7 августа 2024Благодарим Александра за помощь и сопровождение при восхождении на вершину горы Развалка! С ним надёжно и безопасно, восхождение получилось в
Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Треккинг и походы»
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