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формате прогулки, так как Александр отвёл по лучшему и достаточно простому маршруту. Изначально были сомнения, что получится дойти до вершины, много информации в интернете о рисках и сложностях при самостоятельных попытках восхождения на Развалку. Нашли на Александра на трипстере и в итоге были очень рады, что есть опытный проводник и все получилось. А в дополнение профессиональные фото на вершине)