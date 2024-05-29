Экскурсии по паркам Железноводска

Найдено 11 экскурсий в категории «Парки» в Железноводске, цены от 4 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Железноводска
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
18 отзывов
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам: от Железноводска до сердца Кавказа
Ощутите красоту Кавказа на индивидуальной экскурсии из Железноводска. Пятигорск, Кисловодск и Медовые водопады ждут вас
«Мы покажем главные достопримечательности уютного и романтичного Пятигорска: гору Машук, живописный парк Цветник, беседку Эолова арфа, природный колодец Провал и место дуэли Лермонтова»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 500 за всё до 5 чел.
Дневник памяти: фотоэкскурсия в Железноводске
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
2 часа
3 отзыва
Дневник памяти: фотоэкскурсия в Железноводске
Создайте уникальную фотоисторию в Железноводске! Профессиональный фотограф поможет запечатлеть лучшие моменты в живописных локациях города-курорта
Начало: У ж/д вокзала
«Основная локация нашей прогулки — Курортный парк, сохранивший оригинальную архитектуру конца 19 — начала 20 веков»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
50004 000 за всё до 3 чел.
По городам и водам: все курорты КМВ за один день из Железноводска
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Курорты КМВ за один день: историческое и природное наследие
Погрузитесь в мир кавказской красоты и узнайте уникальные истории городов КМВ в однодневном туре
«Вы посетите курортный парк с Ессентукской грязелечебницей, Цандеровский институт механотерапии (знакомый по фильму «Любовь и голуби») и верхние минеральные ванны»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 13 000 за всё до 7 чел.
Затерянный Железноводск: из настоящего в прошлое
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Затерянный Железноводск: из настоящего в прошлое
Железноводск - город с богатой историей. Узнайте, как люди жили, отдыхали и лечились в прошлом. Погружение в атмосферу старины гарантировано
Начало: На улице Лермонтова
«Вы пройдёте по аллее естественного лечебного парка, полюбуетесь красавицей Пушкинской галереей, посетите Славяновский и Смирновский бюветы и сфотографируетесь у 100-летней ели»
12 июня в 11:00
13 июня в 11:00
5 300 за всё до 6 чел.
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Железноводска)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
10 отзывов
Золотое кольцо Кавказа за 1 день: Пятигорск, Минеральные Воды и другие курорты
Погрузитесь в мир кавказской красоты и гостеприимства, посетив 5 знаменитых городов. Насладитесь культурным и гастрономическим разнообразием КМВ
Начало: Экскурсия начинается в любом удобном для Вас месте...
«В поездке вы познакомитесь с ключевыми памятниками города — увидите Эолову арфу и грот Дианы, Китайскую беседку и парк Александровский Цветник с известной скульптурой орла, ставшая визитной карточкой всех Кавминвод»
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
12 999 за всё до 6 чел.
Добро пожаловать в Ессентуки
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Добро пожаловать в Ессентуки: индивидуальная экскурсия
Ессентуки - интеллигентный, живописный и доброжелательный курорт. Оцените старинные здания, цветники и минеральные воды
Начало: На железнодорожном вокзале Ессентуки
«Вы очаруетесь старинными зданиями, цветниками, декоративными гротами и беседками Курортного парка и оцените на вкус местную минеральную воду»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 000 за всё до 4 чел.
Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Железноводск» + обзорная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Трансфер с экскурсией «Аэропорт Минеральные Воды - Железноводск»
Приезжайте в Железноводск с комфортом: встреча в аэропорту, трансфер и экскурсия по курорту
Начало: В аэропорту
17 июня в 07:00
19 июня в 07:00
от 8 100 за всё до 4 чел.
Созвездие городов КМВ: обзорная экскурсия с выездом из Железноводска
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Созвездие городов КМВ: экскурсия с культурным погружением
Знакомство с КМВ: культурное погружение в Железноводске и соседних городах с экскурсией по знаковым местам
«В Курортном парке вы посетите здание Механотерапии, Нарзанную галерею, величественные Верхние Николаевские ванны и легендарную Грязелечебницу»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 18 500 за всё до 6 чел.
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение (из Железноводска)
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Кисловодск и окрестности: экскурсия на день из Железноводска
Погрузитесь в мир Кавказа: Кисловодск и его окрестности ждут вас в увлекательной экскурсии из Железноводска
Начало: По месту заказчика
«Нижний парк и Стеклянная струя»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 14 900 за всё до 6 чел.
Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день (из Железноводска)
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Кавказские Минеральные Воды: путешествие из Железноводска за день
Погрузитесь в мир Кавказских Минеральных Вод: увлекательная экскурсия по Железноводску и соседям
«Перед вами — неофициальная столица Кавказских Минеральных Вод и её главные достопримечательности: парк Цветник, грот Дианы, Эолова Арфа»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
12 400 за всё до 4 чел.
Железноводск: русская Швейцария
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Железноводск: русская Швейцария
Погулять по Курортному парку, вспомнить Лермонтова и насладиться целебной водой
Начало: Возле Лермонтовского бювета
«Курортный парк, расположенный в естественном лесном массиве у подножия горы Железной»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 500 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Тамара
    29 мая 2024
    Затерянный Железноводск: из настоящего в прошлое
    Волей случая я попала в Железноводск, так как люблю узнавать что-то интересное,о городе куда приезжаю, решила выбрать на любимом Трипстере
    читать дальше

    экскурсию. Рискнула остановить свой выбор на Ане. Риск был оправдан🔥 Хоть у Анны нет отзывов, экскурсия оказалась бомбической🎉 Первое и самое главное для меня, это приятное общение. Начитанный, приятный экскурсовод - что может быть лучше в прогулке по незнакомому городу? Были интересные интерактивные моменты от Ани: При входе в Казёный парк я получила билетик, аналог билета 1872 года, без которого нельзя было попасть в парк в те времена. Этот момент очень приятный и неожиданный🤗 Потом в музыкальной беседке мы слушаем пьесу Балакирева, которую он написал под вдохновением от поездки на КМВ. Природа и музыка 😍 Также мы заходили в Пушкинскую галерею и видели скульптуру А. С. Пушкина, узнали интересную историю ее создания. А на улице установлена её копия. За это короткое время я узнала много интересного и познакомилась с замечательной девушкой Аней🥰 Рекомендую для знакомства с курортным городом Железноводск эту экскурсию 🔥🔥🔥

    Волей случая я попала в Железноводск, так как люблю узнавать что-то интересное,о городе куда приезжаю, решилаВолей случая я попала в Железноводск, так как люблю узнавать что-то интересное,о городе куда приезжаю, решилаВолей случая я попала в Железноводск, так как люблю узнавать что-то интересное,о городе куда приезжаю, решилаВолей случая я попала в Железноводск, так как люблю узнавать что-то интересное,о городе куда приезжаю, решилаВолей случая я попала в Железноводск, так как люблю узнавать что-то интересное,о городе куда приезжаю, решилаВолей случая я попала в Железноводск, так как люблю узнавать что-то интересное,о городе куда приезжаю, решилаВолей случая я попала в Железноводск, так как люблю узнавать что-то интересное,о городе куда приезжаю, решилаВолей случая я попала в Железноводск, так как люблю узнавать что-то интересное,о городе куда приезжаю, решилаВолей случая я попала в Железноводск, так как люблю узнавать что-то интересное,о городе куда приезжаю, решилаВолей случая я попала в Железноводск, так как люблю узнавать что-то интересное,о городе куда приезжаю, решила
  • С
    Сергей
    28 мая 2024
    По городам и водам: все курорты КМВ за один день из Железноводска
    Несмотря на облачную погоду ветер и Небольшой дождик нашей экскурсия прошла просто на отлично мы получили море впечатлений и интересный
    читать дальше

    рассказ о четырёх городах Минеральных Вод побывали в самых интересных местах и всё это за один день. Спасибо нашему гиду Максиму рекомендую однозначно

    Несмотря на облачную погоду ветер и Небольшой дождик нашей экскурсия прошла просто на отлично мы получилиНесмотря на облачную погоду ветер и Небольшой дождик нашей экскурсия прошла просто на отлично мы получилиНесмотря на облачную погоду ветер и Небольшой дождик нашей экскурсия прошла просто на отлично мы получилиНесмотря на облачную погоду ветер и Небольшой дождик нашей экскурсия прошла просто на отлично мы получили
  • Н
    Нина
    27 мая 2024
    Дневник памяти: фотоэкскурсия в Железноводске
    Здравствуйте, приехала отдыхать в Железноводск одна… Хотелось увезти с собой красивые фотографии И я считаю, что мне повезло познакомиться с Александром Более двух
    читать дальше

    часов Александр водил меня по Железноводску, делая красивые, атмосферные фотографии Александр оказался не только отличным фотографом с профессиональной камерой, но еще и интересным собеседником Фотосессия прошла легко, не принужденно, будто бы я Сашу знаю сто лет. Одним

    Здравствуйте, приехала отдыхать в Железноводск одна…Здравствуйте, приехала отдыхать в Железноводск одна…Здравствуйте, приехала отдыхать в Железноводск одна…
  • А
    Анастасия
    7 мая 2024
    Дневник памяти: фотоэкскурсия в Железноводске
    Александр показал живописные уголки Железноводска, а также рассказал интересные факты о них. Приятно было пройтись по уютному маленькому городу и непринужденно позировать на красивом фоне. Рекомендую экскурсию. Рекомендую Александра как фотографа!
    Александр показал живописные уголки Железноводска, а также рассказал интересные факты о них. Приятно было пройтись поАлександр показал живописные уголки Железноводска, а также рассказал интересные факты о них. Приятно было пройтись поАлександр показал живописные уголки Железноводска, а также рассказал интересные факты о них. Приятно было пройтись по
  • Е
    Елена
    24 апреля 2024
    Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Железноводска
    Огромное спасибо Виталию, экскурсия прошла на одном дыхании, получили массу позитива,море фотографий на память! Виталий отличный гид, водитель и очень приятный в общении. Маршрут был хорошо продуман. Всем рекомендуем,не пожалеете!!!
  • О
    Ольга
    8 апреля 2024
    Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Железноводска
    Очень сбалансированная экскурсия! Достаточно информации и постоянная забота! Нам очень понравилось!!!
  • Т
    Татьяна
    28 марта 2024
    Дневник памяти: фотоэкскурсия в Железноводске
    Чтобы запечатлеть в памяти день, который подарил меня миру, я отправилась в путешествие за 3 тысячи километров. 27 марта я была
    читать дальше

    в Железноводске и воспользовалась предложением Трипстера о фотопрогулке. Саша сопровождал меня по самым красивым локациям города, по времени мы не уложились в два часа, так было интересно, несмотря на ветреную погоду. Но ни слова о том, что время истекло, я не услышала. Тактичный, приятный в общении, интересный собеседник. Отснятый материал (обработанные фото) я получила ссылкой на Я-диск уже утром следующего дня. Фото меня вполне устроили! Всем рекомендую этот вид экскурсии и Сашу в качестве фотографа.

    Чтобы запечатлеть в памяти день, который подарил меня миру, я отправилась в путешествие за 3 тысячи километровЧтобы запечатлеть в памяти день, который подарил меня миру, я отправилась в путешествие за 3 тысячи километровЧтобы запечатлеть в памяти день, который подарил меня миру, я отправилась в путешествие за 3 тысячи километровЧтобы запечатлеть в памяти день, который подарил меня миру, я отправилась в путешествие за 3 тысячи километров
  • Г
    Галина
    24 марта 2024
    Созвездие городов КМВ: обзорная экскурсия с выездом из Железноводска
    Дорогие путешественники! Если вы хотите получить массу впечатлений и познакомимся с городами КМВ- вам сюда! Огромное спасибо Виктору за интересно
    читать дальше

    организованный маршрут и насыщенную программу. Уникальное сочетание эрудиции, простоты изложения и уместности. Время пролетело очень быстро. В памяти останутся яркие впечатления и желание вернуться в этот гостепиимный край!

  • В
    Виктория
    19 марта 2024
    По городам и водам: все курорты КМВ за один день из Железноводска
    Эта экскурсия для нас была второй за нашу поездку и у этого же организатора😃 Всё очень понравилось как и в первый
    читать дальше

    раз, во время поездки «Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит»! 🩶 Надо отметить, мы не планировали брать несколько экскурсий, но после первой, поняли что хотим БОЛЬШЕ увидеть и узнать об этих прекрасных краях 🙂 Поскольку мы не планировали вторую экскурсию заранее, да еще попали на праздничные выходные, календарь у всей команды был уже расписан на 7 дней вперед, к тому же мы проживали не в Железноводске, а по незнанию остановились в Минеральных водах… (не повторяйте нашей ошибки, останавливайтесь в Кисловодске, Железноводске, Ессентуках например). Все же решили испытать удачу, написали Андрею (представитель команды гидов), объяснили ситуацию и что вы думаете, Андрей все устроил! 😃 И гида Александра за нами закрепил (который провел для нас первую экскурсию), чему мы были ооочень рады 😀 Александр интересно рассказывает, а еще он интересный собеседник)) Экскурсия пролетела незаметно, но не бесследно, осталась масса положительных эмоций и множество фото😃 Спасибо огромное команде организатора за чёткую и слаженную работу! Мы к вам обязательно вернемся! И да, всем рекомендуем! 😉

  • Н
    Наталья
    19 января 2024
    Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Железноводск» + обзорная экскурсия
    Замечательная экскурсия. Очень приветливый гид. Аккуратнейший водитель. Очаровательный рассказчик. Очень порадовала грамотная органичная речь, без сорных лишних слов, увлекательное повествование.
    читать дальше

    Приятно удивил бонус: нас завезли в г. Пятигорск на гору Машук, что не входило в маршрут. По времени получилось больше 3 ч., но мы не жалеем, экскурсия была очень познавательной, Кирилл охотно отвечал на наши вопросы, озвучил множество исторических дат, событий. Не хотелось расстоваться. Рекомендую всём, интересующимся Кавказом!

Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Парки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Железноводске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Железноводска
  2. Дневник памяти: фотоэкскурсия в Железноводске
  3. По городам и водам: все курорты КМВ за один день из Железноводска
  4. Затерянный Железноводск: из настоящего в прошлое
  5. Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Железноводска)
Какие места ещё посмотреть в Железноводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Гижгит
  4. Дворец Эмира Бухарского
  5. Джилы-су
  6. Пушкинская Галерея
  7. Курортный парк
  8. Плато Бермамыт
  9. Долина Нарзанов
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Железноводску в июне 2024
Сейчас в Железноводске в категории "Парки" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 4 000 до 18 500 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 39 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самую интересную из 11 экскурсий в Железноводске на 2024 год по теме «Парки», 39 ⭐ отзывов, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам