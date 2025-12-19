Мы прогуляемся по старинным улочкам солнечного курорта и обсудим, как он изменился за два столетия. Поднимемся к природной скальной арке и увидим эффектные Медовые водопады. Вы узнаете, как жил и развивался регион, о людях, которые здесь бывали, и о традициях карачаевцев.
Описание экскурсии
- Побываем у старой крепости, с которой началась история Кисловодска в начале 19 века
- Спустимся в Нижний курортный парк — увидим Зеркальный пруд со Стеклянной струёй, новую достопримечательность — каменные глыбы-балансиры, пройдём по живописным тропам самого большого парка Европы
- Прогуляемся по курортному бульвару, который по сей день украшают исторические здания бывших лечебниц, старых вилл, особняков и знаменитых Нарзанных ванн
- Отправимся к отрогу скалистого Боргустанского хребта с природным «кольцом», о котором упоминал Лермонтов в «Герое нашего времени». Вы сделаете красивые фотографии и почувствуете дух кавказских легенд
- Продолжим путь в Карачаево-Черкесию — к Медовым водопадам, где вы услышите их историю, почувствуете прохладную пыль водяных брызг и прогуляетесь по ущелью
- По желанию заглянем в кафе, где готовят карачаевские хычины, ароматный шашлык и блюда горной кухни
- На обратной дороге посетим Чайный домик, где вы можете попробовать свежий горный мёд, натуральный урбеч, домашнее варенье и травяные горные чаи
Примерный тайминг
10:00 — выезд из Железноводска
11:00 — пешеходная экскурсия по исторической части Кисловодска
13:30 — обед (по желанию)
14:30 — гора Кольцо
15:20 — Медовые водопады
Организационные детали
- Едем на комфортабельном автомобиле BMW, есть детское кресло
- Дополнительные расходы: вход на территорию медовых водопадов — 200 ₽ с чел.
- Во время путешествия по желанию можем сделать перерыв на обед, кофе-брейк
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Железноводске
Провели экскурсии для 31 туриста
Мы — команда профессиональных, аттестованных гидов, коренных жителей Кавказских Минеральных Вод. Любим свой край, его богатую историю и с удовольствием делимся этим с вами. Каждую экскурсию мы проводим с индивидуальным подходом — без заученных речей, подбирая темы и маршрут под ваши интересы и возможности. Мы ценим комфорт и спокойный ритм путешествия, чтобы вы могли по-настоящему насладиться прогулкой и атмосферой места.
Входит в следующие категории Железноводска
Похожие экскурсии из Железноводска
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Железноводска
Ощутите красоту Кавказа на индивидуальной экскурсии из Железноводска. Пятигорск, Кисловодск и Медовые водопады ждут вас
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Живописная Карачаево-Черкесия - за 1 день! Из Железноводска
Путешествие по Кавказу: Медовые водопады, гора Кольцо, перевал Гумбаши и Шоанинский храм. Ощутите величие природы и древности за один день
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:30
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 3 чел.
Треккинг на гору Развалка и фотосессия
Поднимитесь на гору Развалка и насладитесь панорамой Кавказских Минеральных Вод. Вас ждут фантастические виды, интересные факты и профессиональная фотосессия
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
9000 ₽ за всё до 3 чел.