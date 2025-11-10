Фактически Бермамыт представляет собой часть Скалистого хребта около верховья двух рек: Кума и Малка.
Главная часть плато (так называемый Большой Бермамыт) расположена на высоте 2591 метр над уровнем моря. Скромный скалистый выступ рядом — Малый Бермамыт (его высота 2643 метров).
Описание экскурсииЧто вас ждёт? Плато Бермамыт — на удивление мало известное чудо природы в Карачаево-Черкессии. На удивление потому, что по мощности оставляемого впечатления оно вполне способно сравниться с Гранд Каньоном в США. До плато не так просто добраться, что создает вокруг этого места дополнительный ореол недоступности и тайны. Название плато пришло из тюркских языков и означает «кривое колено». Хотя есть и другие версии: например, жители окрестностей говорят, что на самом деле название нужно произносить как «Бурмамыт», что значит «кудрявый», такое количество кучевых курчавых облаков обитает в этих краях. Ещё говорят, что плато — это своего рода «кухня природы»: именно здесь формируются местные мощные грозы. На вершине Плато Относительно небольшая высота горных пиков потрясает причудливостью рельефа: совершенно несимметричные склоны, резные каньоны, каменные столбы на западе гряды. Большой и Малый Бермамыт соединены друг с другом седловиной, ширина которой измеряется буквально в десятках метров. Сюда едут за тишиной и особым внутренним состоянием умиротворения и единения с силами природы. Настоящей оглушающей тишиной, которая так благотворно влияет на психику современного человека, ежедневно погруженного в водоворот городов и связанных с ними стрессов. Важная информация:
- Тур проходит на внедорожнике.
- Тур подойдет для людей с любой физической подготовкой.
- В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут может быть скорректирован.
- Тур можно провести для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду).
- На экскурсию допускаются дети от 4 лет при условии, что ребёнок хорошо переносит длительные поездки. Для детей младше 4 лет необходимо выбрать индивидуальный тур.
- Одежда и обувь должны быть удобными и соответствовать сезону. В холодную погоду позаботьтесь о теплых вещах.
- Возьмите с собой паспорт, наличные деньги, солнцезащитные очки.
Ежедневно в 06:00, 06:30, 07:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Большое Плато Бермамыт
- Малое Плато Бермамыт
Что включено
- Услуги гида-водителя
- Транспорт (внедорожник)
Что не входит в цену
- Питание, средний чек 1000р /чел, по желанию
- Дополнительные локации (по согласованию с гидом)
Место начала и завершения?
Ваше место проживания (Железноводск, Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 06:00, 06:30, 07:00.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
