Полюбоваться пейзажами на Бермамыт приезжали ещё современники Лермонтова. И хотя добраться до этого чуда природы не так просто, с нами поездка пройдёт гладко.
Вы прогуляетесь по плато, сделаете множество шикарных фото и видео и пообедаете хычинами в кафе с видом на Эльбрус.
Вы прогуляетесь по плато, сделаете множество шикарных фото и видео и пообедаете хычинами в кафе с видом на Эльбрус.
Описание экскурсии
Красоты плато Бермамыт
Мы встретим вас у отеля — и сразу в путь. Дорога займёт около 2-х часов (в зависимости от того, в каком городе КМВ вы находитесь).
На самом плато вы проведёте примерно 3−4 часа: будет достаточно времени, чтобы прогуляться, налюбоваться ландшафтами плато и великаном Эльбрусом, возвышающимся в отдалении. Вы научитесь отличать Большой Бермамыт от Малого и поймёте, почему плато называют «кухней природы». И, конечно, сделаете фото со всех ракурсов!
А ещё сможете отдохнуть в кафе на самом плато, насладиться горным чаем или кофе вприкуску с хычинами. Всё это — на фоне прекрасных панорам.
Кому подойдёт прогулка
Людям с любой физической подготовкой
Организационные детали
- Поездку можно провести для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении)
- Дополнительно оплачивается питание в кафе (по желанию)
Как проходит путешествие
- Поездку для вас проведёт один из водителей нашей команды
- Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике
- Маршрут может быть скорректирован в зависимости от погодных условий по согласованию с группой
ежедневно в 07:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|4860 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий — ваша команда гидов в Железноводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 405 туристов
Наша команда водителей уже несколько лет организует поездки в горы Северного Кавказа, оставляя у путешественников незабываемые впечатления, положительные эмоции и желание посещать Кавказ каждый год!
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Спасибо большое за экскурсию! Не смотря на то, что нам не повезло с погодой вечером, поездка прошла прекрасно. Спасибо водителю - гиду за увлекательное путешествие!
Виды мы увидели превосходные! И остались в полном восторге!
Виды мы увидели превосходные! И остались в полном восторге!
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О
Место и правда очень красивое! Однако дорога до локации хуже некуда. Полтора часа тряслись в машине. Один раз туда поехать стоит однозначно, но не более:)
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А
Отличная поездка! Всё вовремя, по расписанию. С погодой повезло - солнечно, ясно, тепло. Виды сказочные, захватывающие.
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Нам очень повезло с гидом- проводником. Шамилю особенная благодарность. Он очень интересно рассказал о плато Бермамыт, ущельях его окружающих, карачаевцах, которые издревле проживали на этой земле. Выбрал наиболее быстрые маршруты
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Да простит меня Анзор (Амир) за честный отзыв, я долго думала писать его или нет, но хочется предостеречь других людей. 12 июня поехали на Бермамыт. Сразу же внушил опасение стиль
Георгий
Ответ организатора:
Добрый вечер, Юлия!
В продолжении нашего с Вами разговора по телефону, еще раз хотим принести извинения от нашей компании за неоправданные
В продолжении нашего с Вами разговора по телефону, еще раз хотим принести извинения от нашей компании за неоправданные
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