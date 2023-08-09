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вождения - 140 км/ч по трассе, не соблюдая дистанцию с другими автомобилями.

На плато Бермамыт всё было хорошо, и Анзор (Амир) предложил нам за дополнительную плату поехать на Джилы-Су. Мы с удовольствием согласились и в этом была наша ошибка. Вместо того, чтобы вернуться на асфальтированную дорогу, наш водитель повёз нас по бездорожью, по горе, на некоторых участках колея проходила прямо по краю обрыва под уклоном. Но даже видя наш страх он не изменил свой стиль вождения - наконец выехав на асфальтированную дорогу, он совершал обгоны по серпантину через сплошную, хотя там действительно не было видно, нет ли машин на встречной полосе, а внизу, напомню, обрыв. Что-то застучало в машине и я спросила, что это за звук, на что был ответ:"Не доверяешь, зачем поехала?". Он обиделся, сказал, что если бы знал, что мы будем себя так вести, то не поехал бы, что мы его обижаем, как никто не обижал 🤯 Вот это организатор. . В принципе на этом можно было заканчивать, видимо дальше ему уже не хотелось вообще с нами разговаривать, мимо одного из водопадов мы просто проехали, даже не остановились. Он начал психовать, ещё более резко вести машину. . Был момент, когда на подъеме стояла машина, немного оставшись на дороге, так он вышел пояснить водителю, что он не правильно остановился, взяв с собой складной нож.

Он вёл себя не как гид, а как пацан, который угнал тачку из отцовского гаража и поехал красоваться перед друзьями.

Это не первый мой выезд в горы, я люблю активный отдых, прыгала с парашютом, летала на параплане, сплавлялась по горным рекам, даже переворачивалась в автомобильной аварии, но так страшно за свою жизнь, как в этот день, мне не было ещё ни разу.

Ещё раз повторюсь, не хочу вас обидеть своим отзывом, я очень надеюсь, что вы что-то переосмыслите 🙏 Если вы едете, как гид, как огранизатор, нельзя себя так вести. Обижаться на людей за то, что им страшно 🤯 Такого я ещё не видела. Вы действительно отвечаете за жизни людей, это во-первых, а во-вторых, ваше настроение не должно зависеть от вопросов, которые вам задают ваши пассажиры. Когда я спросила про странный звук в машине, в чëм была сложность ответить, что всё нормально, я его слышу, не переживайте, объяснить что-то? Вы стали очень странно себя вести, как будто мы ответственны за ваше настроение и должны вас развлекать.