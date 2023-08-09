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На плато Бермамыт из Железноводска - в мини-группе

Отправиться в небольшое путешествие и впечатлиться панорамой седовласого Эльбруса
Полюбоваться пейзажами на Бермамыт приезжали ещё современники Лермонтова. И хотя добраться до этого чуда природы не так просто, с нами поездка пройдёт гладко.

Вы прогуляетесь по плато, сделаете множество шикарных фото и видео и пообедаете хычинами в кафе с видом на Эльбрус.
4.2
5 отзывов
На плато Бермамыт из Железноводска - в мини-группе
На плато Бермамыт из Железноводска - в мини-группе
На плато Бермамыт из Железноводска - в мини-группе

Описание экскурсии

Красоты плато Бермамыт

Мы встретим вас у отеля — и сразу в путь. Дорога займёт около 2-х часов (в зависимости от того, в каком городе КМВ вы находитесь).

На самом плато вы проведёте примерно 3−4 часа: будет достаточно времени, чтобы прогуляться, налюбоваться ландшафтами плато и великаном Эльбрусом, возвышающимся в отдалении. Вы научитесь отличать Большой Бермамыт от Малого и поймёте, почему плато называют «кухней природы». И, конечно, сделаете фото со всех ракурсов!

А ещё сможете отдохнуть в кафе на самом плато, насладиться горным чаем или кофе вприкуску с хычинами. Всё это — на фоне прекрасных панорам.

Кому подойдёт прогулка

Людям с любой физической подготовкой

Организационные детали

  • Поездку можно провести для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении)
  • Дополнительно оплачивается питание в кафе (по желанию)

Как проходит путешествие

  • Поездку для вас проведёт один из водителей нашей команды
  • Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике
  • Маршрут может быть скорректирован в зависимости от погодных условий по согласованию с группой

ежедневно в 07:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник4860 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий
Георгий — ваша команда гидов в Железноводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 405 туристов
Наша команда водителей уже несколько лет организует поездки в горы Северного Кавказа, оставляя у путешественников незабываемые впечатления, положительные эмоции и желание посещать Кавказ каждый год!

Отзывы и рейтинг

4.2
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
1
Т
Спасибо большое за экскурсию! Не смотря на то, что нам не повезло с погодой вечером, поездка прошла прекрасно. Спасибо водителю - гиду за увлекательное путешествие!
Виды мы увидели превосходные! И остались в полном восторге!
Спасибо большое за экскурсию! Не смотря на то, что нам не повезло с погодой вечером, поездка
Спасибо большое за экскурсию! Не смотря на то, что нам не повезло с погодой вечером, поездка
Спасибо большое за экскурсию! Не смотря на то, что нам не повезло с погодой вечером, поездка
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О
Место и правда очень красивое! Однако дорога до локации хуже некуда. Полтора часа тряслись в машине. Один раз туда поехать стоит однозначно, но не более:)
Место и правда очень красивое! Однако дорога до локации хуже некуда. Полтора часа тряслись в машине.
Место и правда очень красивое! Однако дорога до локации хуже некуда. Полтора часа тряслись в машине.
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А
Отличная поездка! Всё вовремя, по расписанию. С погодой повезло - солнечно, ясно, тепло. Виды сказочные, захватывающие.
Отличная поездка! Всё вовремя, по расписанию. С погодой повезло - солнечно, ясно, тепло. Виды сказочные, захватывающие.
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Светлана
Нам очень повезло с гидом- проводником. Шамилю особенная благодарность. Он очень интересно рассказал о плато Бермамыт, ущельях его окружающих, карачаевцах, которые издревле проживали на этой земле. Выбрал наиболее быстрые маршруты
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(дорогу) на плато, т. к. сама дорога - это направление по целине с камнями и местами крутыми подъемами и спусками, исперещено глубокими траншеями-колеями (проехать нормально можно только на внедорожнике и подготовленной к бездорожью машине). Тряска по бездорожью прошла быстро под рассказы гида-водителя.
Очень впечатлил закат на Кавказским хребтом!!! Красота неописуемая словами - это надо видеть… Нам не удалось увидеть Эльбрус, т. к. был в облаках, но издалека его и так созерцали ранее, поэтому не расстроились. Рекоменую брать с собой теплые вещи (ветровки, лучше с капюшоном, джинсы, джемпер). Очень согрели травяной чай и хычины в кафе на смотровой площадке, пока ждали начало заката.
Всем рекомендую дневной тур на плато Бермамыт!

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Юлия
Да простит меня Анзор (Амир) за честный отзыв, я долго думала писать его или нет, но хочется предостеречь других людей. 12 июня поехали на Бермамыт. Сразу же внушил опасение стиль
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вождения - 140 км/ч по трассе, не соблюдая дистанцию с другими автомобилями.
На плато Бермамыт всё было хорошо, и Анзор (Амир) предложил нам за дополнительную плату поехать на Джилы-Су. Мы с удовольствием согласились и в этом была наша ошибка. Вместо того, чтобы вернуться на асфальтированную дорогу, наш водитель повёз нас по бездорожью, по горе, на некоторых участках колея проходила прямо по краю обрыва под уклоном. Но даже видя наш страх он не изменил свой стиль вождения - наконец выехав на асфальтированную дорогу, он совершал обгоны по серпантину через сплошную, хотя там действительно не было видно, нет ли машин на встречной полосе, а внизу, напомню, обрыв. Что-то застучало в машине и я спросила, что это за звук, на что был ответ:"Не доверяешь, зачем поехала?". Он обиделся, сказал, что если бы знал, что мы будем себя так вести, то не поехал бы, что мы его обижаем, как никто не обижал 🤯 Вот это организатор. . В принципе на этом можно было заканчивать, видимо дальше ему уже не хотелось вообще с нами разговаривать, мимо одного из водопадов мы просто проехали, даже не остановились. Он начал психовать, ещё более резко вести машину. . Был момент, когда на подъеме стояла машина, немного оставшись на дороге, так он вышел пояснить водителю, что он не правильно остановился, взяв с собой складной нож.
Он вёл себя не как гид, а как пацан, который угнал тачку из отцовского гаража и поехал красоваться перед друзьями.
Это не первый мой выезд в горы, я люблю активный отдых, прыгала с парашютом, летала на параплане, сплавлялась по горным рекам, даже переворачивалась в автомобильной аварии, но так страшно за свою жизнь, как в этот день, мне не было ещё ни разу.
Ещё раз повторюсь, не хочу вас обидеть своим отзывом, я очень надеюсь, что вы что-то переосмыслите 🙏 Если вы едете, как гид, как огранизатор, нельзя себя так вести. Обижаться на людей за то, что им страшно 🤯 Такого я ещё не видела. Вы действительно отвечаете за жизни людей, это во-первых, а во-вторых, ваше настроение не должно зависеть от вопросов, которые вам задают ваши пассажиры. Когда я спросила про странный звук в машине, в чëм была сложность ответить, что всё нормально, я его слышу, не переживайте, объяснить что-то? Вы стали очень странно себя вести, как будто мы ответственны за ваше настроение и должны вас развлекать.

Георгий
Георгий
Ответ организатора:
Добрый вечер, Юлия!
В продолжении нашего с Вами разговора по телефону, еще раз хотим принести извинения от нашей компании за неоправданные
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впечатления о поездке, за неудобства которые доставил гид. Беседа с гидом была проведена, а также приостановлена работа с данным гидом. Хотим отметить, что ранее не было плохих отзывов на данного гида,а даже наоборот, тот кто с ним уже ездил ранее из туристов просил о еще возможной поездке.
Большое спасибо за ваш отзыв.

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