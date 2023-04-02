Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Железноводска

Предлагаем вам уникальный маршрут по плато Бермамыт, где каждый шаг открывает потрясающие виды на Эльбрус и горные вершины.Вас ждет захватывающее путешествие на внедорожнике, во время которого вы узнаете о культуре

карачаевского народа, их традициях и кочевом образе жизни. Мы посетим легендарные скалы Два монаха и каменный амфитеатр, а также искупаемся в древних нарзанах, каждый из которых имеет свой неповторимый вкус. Экскурсия предусматривает возможность встретить рассвет или закат на плато, что делает ее идеальной для любителей фотографии и природы. Поездка подходит для начала и завершения в любом городе Кавминвод, а маршрут может быть изменен по погодным условиям. В стоимость включены транспортные расходы и чаепитие, а обед в кафе и входной билет в Долину Нарзанов оплачиваются отдельно

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучше всего отправляться на экскурсию на плато Бермамыт в летние месяцы - июнь, июль и август. В это время погода наиболее стабильная, что позволяет насладиться потрясающими видами и комфортно путешествовать. Май, сентябрь и октябрь также подходят для поездки, но стоит учитывать, что погода может быть более переменчивой, и возможно потребуется теплая одежда. Эти месяцы могут порадовать меньшим количеством туристов и особенной атмосферой.

Сейчас август — это идеальное время.