Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Железноводска

Предлагаем вам уникальный маршрут по плато Бермамыт, где каждый шаг открывает потрясающие виды на Эльбрус и горные вершины.
Вас ждет захватывающее путешествие на внедорожнике, во время которого вы узнаете о культуре
Вас ждет захватывающее путешествие на внедорожнике, во время которого вы узнаете о культуре
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Невероятные виды на Эльбрус
- 🚙 Увлекательное джип-приключение
- 🗿 Уникальные скалы Два монаха
- 🌿 Дегустация нарзанов из источников
- 📜 Погружение в культуру карачаевцев
- 🏞 Прогулка по живописным горным дорогам
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучше всего отправляться на экскурсию на плато Бермамыт в летние месяцы - июнь, июль и август. В это время погода наиболее стабильная, что позволяет насладиться потрясающими видами и комфортно путешествовать. Май, сентябрь и октябрь также подходят для поездки, но стоит учитывать, что погода может быть более переменчивой, и возможно потребуется теплая одежда. Эти месяцы могут порадовать меньшим количеством туристов и особенной атмосферой.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Плато Бермамыт
- Скалы Два монаха
- Каменный амфитеатр
- Долина нарзанов
Описание экскурсии
Мы отправимся навстречу горам и весь день будем любоваться неописуемыми пейзажами.
Плато Бермамыт в сердце гор и дивная обратная дорога
Бермамыт встретит вас скалистыми образованиями высотой до 200 метров. Поездка на внедорожнике позволит нам добраться до лучших обзорных точек плато. Я еще не видел путешественников, которых бы не покорили виды на седовласого красавца Эльбруса, венчающего главный Кавказский хребет! Вы также увидите скалы Два монаха и каменный амфитеатр, слушая легенды Бермамыта.
Осмотрев плато, мы спустимся по красивейшей горной дороге в ущелье реки Хасаут и доедем до долины нарзанов. Вы попробуете нарзаны из нескольких источников, бьющих уже тысячелетия, и оцените, насколько отличаются их вкусы.
Организационные детали
- В путешествие отправимся на комфортном внедорожнике «УАЗ Патриот»
- Поездку можно начать и закончить в любом городе Кавминвод (Ессентуках, Пятигорске, Минеральных Водах, Кисловодске, Железноводске)
- Маршрут может меняться из-за погоды (по согласованию с путешественниками)
Что входит в стоимость, а что — нет
- Обед в кафе по желанию и оплачивается отдельно
- Транспортные расходы, а также чаепитие с чаем из горных трав и сладостями включены в стоимость
- Входной билет в Долину нарзанов — 100 руб.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Железноводске или любом другом городе КМВ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентин — ваша команда гидов в Железноводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1053 туристов
Наша команда работает больше 4-х лет. Нас всегда влекло в горы, и нам нравится делиться шикарными видами с путешественниками, чтобы они ощутили на себе всю красоту и величие Северного Кавказа. С нами вы посетите эти невероятные места!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 22 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Добрый день! В марте забронировала экскурсию на 1 апреля на плато Бермамыт, сразу после этого гид позвонил мне и сообщил, что в связи с дорожной ситуацией до середины мая такая
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Х
Ездили с Валентином в поездку в начале августа. До поездки гид позвонил и посоветовал начать поездку пораньше из-за погодных условий, чтобы увидеть всю красоту нынешних мест. Виды открывались шикарные, словами
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Очень понравилась поездка! Валентин - большой молодец, сразу подсказал каким маршрутом ехать удобнее, остановки были в потрясающих местах,водит отлично и аккуратно, особенно это важно, так как часть маршрута идёт по серпантину. В общении очень приятный) машина комфортная, везде пройдёт) Природа вокруг изумительная, слова не описать, красота завораживает! Спасибо большое Валентину!
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Н
Прекрасная Экскурсия! Комфортно, безопасно, весело. Приезжали прямо к смотровым площадкам с самыми красивыми видами. Озеро Гижгит - просто Космос! Ощущение нахождения на другой планете. Всем советую съездить с Валентином, он очень приятный в общении человек, интересный собеседник!
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Т
Отличная поездка, потрясающие впечатления. Наш гид чутко и внимательно относился к нашим пожеланиям и капризам. Само место завораживает.
Валентинос, спасибо за прекрасный день!
Валентинос, спасибо за прекрасный день!
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О
Ездили на экскурсию "Плато Бермамыт. Джип-приключение" 13.11.2021. Сказать, что мы остались очень довольны - это не сказать ничего! Экскурсия просто потрясающая, виды завораживают, от горных красот захватывает дух!
Нам очень повезло
Нам очень повезло
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