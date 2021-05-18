Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Железноводска

Плато Бермамыт. Джип-приключение

Покориться красоте гор и открыть местные легенды, обычаи народа и особенности природы

5
1 отзыв
У вас тоже перехватывает дыхание от восторга в горах? Тогда буду рад разделить с вами путешествие к плато Бермамыт и его окрестностям.

Вы постоите на краю глубокого каньона, увидите знаменитые скалы Два монаха, попробуете нарзаны из источников, заглянете в пещеры за водопадами и узнаете о крае.

По желанию мы можем встретить рассвет или закат на плато!
Плато Бермамыт. Джип-приключение
Плато Бермамыт. Джип-приключение
Плато Бермамыт. Джип-приключение
Плато Бермамыт. Джип-приключение
Плато Бермамыт. Джип-приключение
Плато Бермамыт. Джип-приключение
Плато Бермамыт. Джип-приключение
Плато Бермамыт. Джип-приключение
Плато Бермамыт. Джип-приключение

Что вас ожидает

Люди и природа Северного Кавказа
Мы отправимся навстречу горам и весь день будем любоваться неописуемыми пейзажами. На их фоне я расскажу о том, как карачаевский народ долго кочевал по Кавказу и обосновался в этих местах, об их культуре и обычаях. А еще о флоре и фауне заповедного края. По пути к главной цели, плато Бермамыт, вы спуститесь в розовые пещеры — их удивительные сталактиты спрятаны на дне Гришкиной балки, в зеленых скалах прямо за водопадами.

Плато Бермамыт в сердце гор и дивная обратная дорога
Бермамыт встретит вас скалистыми образованиями высотой до 200 метров. Поездка на внедорожнике позволит нам добраться до лучших обзорных точек плато. Я еще не видел путешественников, которых бы не покорили виды на седовласого красавца Эльбруса, венчающего главный Кавказский хребет! Вы также увидите скалы Два монаха и каменный амфитеатр, слушая легенды Бермамыта.

Осмотрев плато, мы спустимся по красивейшей горной дороге в ущелье реки Хасаут и доедем до долины нарзанов. Вы попробуете нарзаны из нескольких источников, бьющих уже тысячелетия, и оцените, насколько отличаются их вкусы.

Организационные детали

  • В путешествие отправимся на комфортном внедорожнике «УАЗ Патриот»
  • Экскурсию можно начать и закончить в любом городе Кавминвод (Ессентуках, Пятигорске, Минеральных Водах, Кисловодске, Железноводске)
  • Маршрут может меняться из-за погоды (по согласованию с путешественниками)

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Обед в кафе по желанию и оплачивается отдельно
  • Транспортные расходы, а также чаепитие с чаем из горных трав и сладостями включены в стоимость
🚩 Начало и место завершения: в Железноводске или любом другом городе КМВ
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Валентин
Валентин
Меня зовут Валентин, я всю жизнь прожил в одном из самых красивых городов КМВ — Ессентуках. Меня всегда влекло в горы и их видами я хочу поделиться с другими людьми, чтобы они ощутили на себе всю красоту и величие нашего Северного Кавказа. Экскурсии провожу на комфортном и подготовленном для бездорожья джипе «УАЗ Патриот» — так, вы посетите те невероятные места, куда невозможно доехать на обычном автомобиле.
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1 реальный отзыв

Ю
18 мая 2021
Джип-приключение с Валентином - это что-то невероятное!!! Главное - успеть забронировать экскурсию, затем можно расслабиться и ждать тот самый незабываемый день, потому что вы в надежных руках. Валентин очень опытный водитель и приятный собеседник, знает про горы ВСЁ, и не только про горы. Мы были на Северном Кавказе впервые, поэтому засыпали Валентина кучей вопросов. Добирались до плата Бермамыт из Железноводска. Погода была отличная. Эльбрус очаровал нас своим величием. Просто фантастика! Так материализовалась ещё одна наша мечта. Огромное спасибо, Валентин! Только положительные эмоции. Очень рады были с Вами познакомиться))))))))

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