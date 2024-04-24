Экскурсии на Бермамыт из Железноводска

Найдено 11 экскурсий в категории «Плато Бермамыт» в Железноводске, цены от 3 700 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Плато Бермамыт. Джип-приключение из Железноводска
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
22 отзыва
Плато Бермамыт: незабываемое джип-приключение с гидом
Исследуйте древние скалы и легенды плато Бермамыт, насладитесь величием Кавказа в комфортном путешествии
Начало: В Железноводске или любом другом городе КМВ
«Плато Бермамыт в сердце гор и дивная обратная дорога»
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
19 000 за всё до 2 чел.
На плато Бермамыт из Железноводска - в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
4 отзыва
На плато Бермамыт из Железноводска - в мини-группе
Путешествие на плато Бермамыт из Железноводска в мини-группе: узнайте легенды края и насладитесь видами Эльбруса
Начало: У вашего места проживания
«Вы научитесь отличать Большой Бермамыт от Малого, услышите разные версии происхождения этого названия и поймете, почему плато называют «кухней природы»»
Расписание: в будние дни в 07:00, в субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 07:00
4 200 за человека
Плато Бермамыт - путешествие в «Край каменных великанов» из Железноводска
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Плато Бермамыт из Железноводска: Скалы Монахи и панорама Эльбруса
Вас ждет захватывающее путешествие к скалам Монахи с видом на Эльбрус на премиальном внедорожнике
«Главная достопримечательность Бермамыта — скалы удивительных форм, словно острова возвышающиеся, над морем горных гряд»
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
16 000 за всё до 6 чел.
Русская Исландия: к плато Бермамыт из Железноводска в мини-группе
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
7 часов
1 отзыв
Путешествие на плато Бермамыт: от Железноводска к красотам Кавказа
Плато Бермамыт вас ждет! Отправляйтесь в путешествие, где кавказские горы откроют вам свои тайны и красоты
Начало: В Железноводске
«Мы отправимся на северо-восток Карачаево-Черкесии и поднимемся на высоту 2591 м — именно там расположено плато Бермамыт»
Завтра в 06:50
10 июня в 07:00
52504 200 за человека
Тур в горы на Плато Бермамыт из Железноводска
Мини-группа
10 часов
4 отзыва
Тур в горы на Плато Бермамыт из Железноводска
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
«Расположенное на северо-востоке Карачаево-Черкесии плато Бермамыт — это одна из самых живописных природных достопримечательностей юга России»
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 300 за человека
Необыкновенное плато Бермамыт
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Плато Бермамыт: эксклюзивное путешествие над облаками
Встречайте рассвет на вершине плато Бермамыт, где природа создает неповторимые шедевры и величие Эльбруса
Начало: По договоренности с путешественником
«Дотянуться рукой до облаков С Бермамыта потрясающий вид на Эльбрус, до которого кажется можно дотянуться рукой, на ущелья Хасаута и Эшкакона, в глубине которых на ваших глазах из ниоткуда образуются облака, словно белоснежные комья ваты»
Расписание: Ежедневно по договоренности
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
15 000 за всё до 4 чел.
Джиптур на Плато Бермамыт из Железноводска
🛣 Джиппинг
Мини-группа
7 часов
1 отзыв
Джиптур на Плато Бермамыт из Железноводска
Начало: Ваше место пребывания в Железноводске
«Отправляемся к высшей точке нашего региона – на плато Бермамыт (2597 м»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 07:00
Завтра в 06:30
3 800 за человека
Плато Бермамыт - русский Гранд-Каньон
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
Плато Бермамыт - русский Гранд-Каньон
Начало: По договоренности
«Что вас ждет Приглашаем отправиться на один день в Карачаево-Черкесию и подняться на комфортабельном внедорожнике на плато Бермамыт»
Расписание: Ежедневно в 6:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
3 700 за человека
Нестандартная поездка в Приэльбрусье из Железноводска. Горы в сердце, а сердце - в горах
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
Путешествие в сердце Кавказа: Приэльбрусье и величие Эльбруса
Исследуйте красоты Приэльбрусья и вдохновляющие виды Эльбруса в индивидуальной поездке из Железноводска
Начало: От вашего адреса проживания
«Проедем через плато Бечасын по нестандартному маршруту и поднимемся через древний карачаевский аул на плато Бермамыт, где вас ждут открыточные виды местного Гранд-Каньона»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3500031 500 за всё до 4 чел.
Русская Исландия: к плато Бермамыт в мини-группе
скидка
20%
Мини-группа
9 часов
Русская Исландия: к плато Бермамыт в мини-группе
Начало: Железноводск
«Бермамыт — место, где останавливается время»
Расписание: Каждый день в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
55004 400 за человека
По дороге с облаками: Северное Приэльбрусье - Малый Бермамыт - Хасаут - Джилы-Су
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
По дороге с облаками: Северное Приэльбрусье - Малый Бермамыт - Хасаут - Джилы-Су
Посетить лучшие видовые места Северного Кавказа в поездке из Железноводска
Начало: По вашему адресу
«Вы подниметесь к труднодоступному плато Бермамыт, побываете в загадочном древнем ауле»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
25 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    24 апреля 2024
    Плато Бермамыт - путешествие в «Край каменных великанов» из Железноводска
    Поездка с Денисом очень понравилась, он замечательный профессиональный гид! Познакомил нас с красивейшими местами, угостил очень вкусным кофе. Природа великолепная, получили массу положительных эмоций! Большое спасибо!
  • Y
    Yana
    21 января 2024
    Русская Исландия: к плато Бермамыт из Железноводска в мини-группе
    Ездили в январе после новогодних праздников, все понравилось, отличная экскурсия! Единственное, так как до этого мы были на экскурсии на
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    Эльбрус и Домбай, то не сказать, что были сильно впечатлены, это скорее просто предупреждение для таких же как мы, повторюсь, данная экскурсия замечательная!

  • Н
    Наталия
    1 ноября 2023
    Необыкновенное плато Бермамыт
    Мы записывались на экскурсию на плато, но погода внесла свои коррективы и Денис предложил на поехать на Джил СУ. Мы
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    с семьёй были в восторге! Это нереально красиво! Фантастические виды! Денис в течение дороги интересовался нашим самочуствием. Показывал красивые места. Делали остановки чтобы попробовать местную кухню. У нас было 2 детей, одному из них всего 2,5 года и даже ему понравилось! Было очень комфортно. В следующий приезд обязательно съездеем ещё куда-нибудь с Денисом.

  • Е
    Егор
    1 ноября 2023
    На плато Бермамыт в мини-группе из Железноводска
    Все хорошо! Алий организовал поездку. Очень красивые места, ездил на закат, главное чтоб повезло с погодой. Горный воздух, шикарные виды с высоты 2592 км над уровнем моря и много позитивных эмоций 👍
  • Е
    Екатенина
    5 сентября 2023
    Тур в горы на Плато Бермамыт из Железноводска
    Экскурсия очень понравилась. Увидели много красот Карачаево-Черкессии. У нас был водитель Арафат. Как и было обещано, забрал водитель с места
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    проживания и доставил до места обратно. Дорога на плато будет сложной для тех, кто плохо переносит дорогу, т. к. путь идёт по высокогорным пастбищам и сильно трясёт. Но данную дорогу преодолеет только внедорожник. Наш водитель мастер своего дела. Для тех кто боится высоты, также не надо ехать. А смельчакам в добрый путь!!!

  • О
    Овсепян
    31 августа 2023
    На плато Бермамыт из Железноводска - в мини-группе
    Место и правда очень красивое! Однако дорога до локации хуже некуда. Полтора часа тряслись в машине. Один раз туда поехать стоит однозначно, но не более:)
    Место и правда очень красивое! Однако дорога до локации хуже некуда. Полтора часа тряслись в машинеМесто и правда очень красивое! Однако дорога до локации хуже некуда. Полтора часа тряслись в машине
  • С
    Светлана
    21 августа 2023
    На плато Бермамыт из Железноводска - в мини-группе
    Нам очень повезло с гидом- проводником. Шамилю особенная благодарность. Он очень интересно рассказал о плато Бермамыт, ущельях его окружающих, карачаевцах,
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    которые издревле проживали на этой земле. Выбрал наиболее быстрые маршруты (дорогу) на плато, т. к. сама дорога - это направление по целине с камнями и местами крутыми подъемами и спусками, исперещено глубокими траншеями-колеями (проехать нормально можно только на внедорожнике и подготовленной к бездорожью машине). Тряска по бездорожью прошла быстро под рассказы гида-водителя. Очень впечатлил закат на Кавказским хребтом!!! Красота неописуемая словами - это надо видеть… Нам не удалось увидеть Эльбрус, т. к. был в облаках, но издалека его и так созерцали ранее, поэтому не расстроились. Рекоменую брать с собой теплые вещи (ветровки, лучше с капюшоном, джинсы, джемпер). Очень согрели травяной чай и хычины в кафе на смотровой площадке, пока ждали начало заката. Всем рекомендую дневной тур на плато Бермамыт!

  • Е
    Екатерина
    15 августа 2023
    Плато Бермамыт. Джип-приключение из Железноводска
    Спасибо
  • Т
    Татьяна
    9 августа 2023
    На плато Бермамыт из Железноводска - в мини-группе
    Спасибо большое за экскурсию! Не смотря на то, что нам не повезло с погодой вечером, поездка прошла прекрасно. Спасибо водителю - гиду за увлекательное путешествие! Виды мы увидели превосходные! И остались в полном восторге!
    Спасибо большое за экскурсию! Не смотря на то, что нам не повезло с погодой вечером, поездкаСпасибо большое за экскурсию! Не смотря на то, что нам не повезло с погодой вечером, поездкаСпасибо большое за экскурсию! Не смотря на то, что нам не повезло с погодой вечером, поездка
  • Ю
    Юлия
    27 июля 2023
    Тур в горы на Плато Бермамыт из Железноводска
    В целом понравилось, место очень красивое. Дорога долгая и утомительная, сидеть втроём сзади тесно и неудобно. Экскурсии не было, просто поездка. Хотелось бы провести на плато больше времени.

Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Плато Бермамыт»

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  3. Плато Бермамыт - путешествие в «Край каменных великанов» из Железноводска
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