1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Плато Бермамыт: незабываемое джип-приключение с гидом
Исследуйте древние скалы и легенды плато Бермамыт, насладитесь величием Кавказа в комфортном путешествии
Начало: В Железноводске или любом другом городе КМВ
«Плато Бермамыт в сердце гор и дивная обратная дорога»
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
19 000₽ за всё до 2 чел.
Мини-группа
10 часов
На плато Бермамыт из Железноводска - в мини-группе
Путешествие на плато Бермамыт из Железноводска в мини-группе: узнайте легенды края и насладитесь видами Эльбруса
Начало: У вашего места проживания
«Вы научитесь отличать Большой Бермамыт от Малого, услышите разные версии происхождения этого названия и поймете, почему плато называют «кухней природы»»
Расписание: в будние дни в 07:00, в субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 07:00
4 200₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Плато Бермамыт из Железноводска: Скалы Монахи и панорама Эльбруса
Вас ждет захватывающее путешествие к скалам Монахи с видом на Эльбрус на премиальном внедорожнике
«Главная достопримечательность Бермамыта — скалы удивительных форм, словно острова возвышающиеся, над морем горных гряд»
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
20%
Мини-группа
7 часов
Путешествие на плато Бермамыт: от Железноводска к красотам Кавказа
Плато Бермамыт вас ждет! Отправляйтесь в путешествие, где кавказские горы откроют вам свои тайны и красоты
Начало: В Железноводске
«Мы отправимся на северо-восток Карачаево-Черкесии и поднимемся на высоту 2591 м — именно там расположено плато Бермамыт»
Завтра в 06:50
10 июня в 07:00
52504 200₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Тур в горы на Плато Бермамыт из Железноводска
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
«Расположенное на северо-востоке Карачаево-Черкесии плато Бермамыт — это одна из самых живописных природных достопримечательностей юга России»
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 300₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Плато Бермамыт: эксклюзивное путешествие над облаками
Встречайте рассвет на вершине плато Бермамыт, где природа создает неповторимые шедевры и величие Эльбруса
Начало: По договоренности с путешественником
«Дотянуться рукой до облаков С Бермамыта потрясающий вид на Эльбрус, до которого кажется можно дотянуться рукой, на ущелья Хасаута и Эшкакона, в глубине которых на ваших глазах из ниоткуда образуются облака, словно белоснежные комья ваты»
Расписание: Ежедневно по договоренности
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
7 часов
Джиптур на Плато Бермамыт из Железноводска
Начало: Ваше место пребывания в Железноводске
«Отправляемся к высшей точке нашего региона – на плато Бермамыт (2597 м»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 07:00
Завтра в 06:30
3 800₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Плато Бермамыт - русский Гранд-Каньон
Начало: По договоренности
«Что вас ждет Приглашаем отправиться на один день в Карачаево-Черкесию и подняться на комфортабельном внедорожнике на плато Бермамыт»
Расписание: Ежедневно в 6:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
3 700₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
Путешествие в сердце Кавказа: Приэльбрусье и величие Эльбруса
Исследуйте красоты Приэльбрусья и вдохновляющие виды Эльбруса в индивидуальной поездке из Железноводска
Начало: От вашего адреса проживания
«Проедем через плато Бечасын по нестандартному маршруту и поднимемся через древний карачаевский аул на плато Бермамыт, где вас ждут открыточные виды местного Гранд-Каньона»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3500031 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Мини-группа
9 часов
Русская Исландия: к плато Бермамыт в мини-группе
Начало: Железноводск
«Бермамыт — место, где останавливается время»
Расписание: Каждый день в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
55004 400₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
По дороге с облаками: Северное Приэльбрусье - Малый Бермамыт - Хасаут - Джилы-Су
Посетить лучшие видовые места Северного Кавказа в поездке из Железноводска
Начало: По вашему адресу
«Вы подниметесь к труднодоступному плато Бермамыт, побываете в загадочном древнем ауле»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
25 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия24 апреля 2024Поездка с Денисом очень понравилась, он замечательный профессиональный гид! Познакомил нас с красивейшими местами, угостил очень вкусным кофе. Природа великолепная, получили массу положительных эмоций! Большое спасибо!
- YYana21 января 2024Ездили в январе после новогодних праздников, все понравилось, отличная экскурсия! Единственное, так как до этого мы были на экскурсии на
- ННаталия1 ноября 2023Мы записывались на экскурсию на плато, но погода внесла свои коррективы и Денис предложил на поехать на Джил СУ. Мы
- ЕЕгор1 ноября 2023На плато Бермамыт в мини-группе из ЖелезноводскаВсе хорошо! Алий организовал поездку. Очень красивые места, ездил на закат, главное чтоб повезло с погодой. Горный воздух, шикарные виды с высоты 2592 км над уровнем моря и много позитивных эмоций 👍
- ЕЕкатенина5 сентября 2023Экскурсия очень понравилась. Увидели много красот Карачаево-Черкессии. У нас был водитель Арафат. Как и было обещано, забрал водитель с места
- ООвсепян31 августа 2023Место и правда очень красивое! Однако дорога до локации хуже некуда. Полтора часа тряслись в машине. Один раз туда поехать стоит однозначно, но не более:)
- ССветлана21 августа 2023Нам очень повезло с гидом- проводником. Шамилю особенная благодарность. Он очень интересно рассказал о плато Бермамыт, ущельях его окружающих, карачаевцах,
- ЕЕкатерина15 августа 2023Спасибо
- ТТатьяна9 августа 2023Спасибо большое за экскурсию! Не смотря на то, что нам не повезло с погодой вечером, поездка прошла прекрасно. Спасибо водителю - гиду за увлекательное путешествие! Виды мы увидели превосходные! И остались в полном восторге!
- ЮЮлия27 июля 2023В целом понравилось, место очень красивое. Дорога долгая и утомительная, сидеть втроём сзади тесно и неудобно. Экскурсии не было, просто поездка. Хотелось бы провести на плато больше времени.
Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Плато Бермамыт»
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