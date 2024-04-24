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которые издревле проживали на этой земле. Выбрал наиболее быстрые маршруты (дорогу) на плато, т. к. сама дорога - это направление по целине с камнями и местами крутыми подъемами и спусками, исперещено глубокими траншеями-колеями (проехать нормально можно только на внедорожнике и подготовленной к бездорожью машине). Тряска по бездорожью прошла быстро под рассказы гида-водителя. Очень впечатлил закат на Кавказским хребтом!!! Красота неописуемая словами - это надо видеть… Нам не удалось увидеть Эльбрус, т. к. был в облаках, но издалека его и так созерцали ранее, поэтому не расстроились. Рекоменую брать с собой теплые вещи (ветровки, лучше с капюшоном, джинсы, джемпер). Очень согрели травяной чай и хычины в кафе на смотровой площадке, пока ждали начало заката. Всем рекомендую дневной тур на плато Бермамыт!