В этом путешествии вы насладитесь как природными красотами, так и культурным наследием времён и народов.
Попробуете местную кухню, прикоснётесь к озеру бирюзового оттенка, которое наполнено сероводородом и является одним из самых
Описание экскурсииВас ждёт погружение в древнюю культуру и уединение с первозданной природой. Мы побываем на бирюзовом горном озере — одном из самых глубоких на Северном Кавказе, увидим родовые башни, сфотографируемся на горных качелях и на знаменитом Языке тролля. Отдохнуть и поделиться впечатлениями можно будет во время обеда с блюдами национальной балкарской кухни или на обратном пути, сидя в купели Аушигерских термальных источников. Первую остановку мы сделаем у водопада неподалёку от селения Карасу. Его каскад струится по заросшей разноцветным мхом скале — воды можно будет набрать с собой в дорогу. Посмотрим с вами ущелье Безенги, где поднимемся к знаменитому Языку тролля, или Языку дракона, с головокружительным видом на Безенгийскую стену и вершины-пятитысячники. Голубое озеро — следующий пункт нашей экскурсии. Это самое глубокое карстовое озеро на Кавказе, удивляющее не только своим бирюзовым цветом, но и особенностями существования. Несмотря на непрерывный поток воды, вытекающий из водоема, озеро никогда не иссякает, а температура воды здесь всегда держится на отметке около 9 градусов. Далее мы посетим Черекское ущелье, оно привлекает туристов невероятными видами, открывающими величественную красоту кавказской природы! В Черекской теснине расположено два тоннеля — длинный и короткий. Они совмещены между собой перемычкой, а по краю проложена удобная пешеходная тропа. Прогуляться вдоль теснины и пофотографироваться — огромное удовольствие! После этого поедем в старинное селение, чтобы увидеть древние башни Верхней Балкарии. Башня Амирхановых («Амирхан-Кала») сохранилась лучше большинства древних сторожевых построек. Она находится на окраине покинутого селения Шканты. С XVII века башня стоит на гигантском валуне высотой более пяти метров. С площадки у ее подножия открывается вид на старинные аулы. Другое сооружение — башня Абаевых («Абай-Кала»), находится в заброшенном горном селении Кюнлюм. Она относится к эпохе позднего средневековья и является архитектурным памятником. По легенде, родовая башня Абаевых принадлежала родоначальникам балкарской феодальной знати. Наконец, мы дойдем до древнего селения и крепости Зылгы. Зылгы интересна своей историей, связанной со всей Балкарией, тем более, что над ней располагается система оборонительных укреплений X—XI вв., разрушенных в XIV веке войсками Тамерлана. Также тут находится несколько курганов и средневековых могильников. Заедем к замку Шато Эркен, построенному в романском стиле XI—XII вв. наподобие европейских. Он стоит посреди озера, по глади которого плавают утки и лебеди. Поговорим о его владельце — виноделе Тембулате Эркенове. И, на обратном пути мы посетим термальные источники в Аушигере. Температура воды в купелях — от +40 до +50°C, а о целебных свойствах местной минеральной воды ходят легенды.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Селение Карасу
- Язык Дракона
- Голубые озера
- Легендарная Черекская теснина
- Старинное селение
- Термальные источники Аушигер Сити
- Замок Шато-Эркен
Что включено
- Услуги гида-водителя
- Транспорт (внедорожник или минивэн).
Что не входит в цену
- Входной билет на территорию замка Шато-Эркен (100 руб.).
- Посещение термальных источников (300 руб.).
- Питание в кафе с кавказской кухней (≈ 1000 р. /чел.).
Место начала и завершения?
Ваше место проживания (Железноводск, Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 06:00,06:30,07:00
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Железноводска
